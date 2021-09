Lựa chọn nhà “vô tình” nhưng lại quá ưng ý sau 3 năm sinh sống, anh Pham HUT - giảng viên đại học và cũng là tay nhiếp ảnh nghiệp dư - đã không bỏ lỡ cơ hội ghi lại mọi góc, mọi nơi ở khu vực mình đang sống.

Những bức ảnh của anh Pham HUT về chính không gian sống của mình thu hút nhiều người

Cuộc sống xanh mỗi ngày

Cả hai vợ chồng anh Pham HUT đều từng đi du học. Anh từng có thời gian sinh sống ở Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu. Khi về nước, hai vợ chồng phải tự thân vận động việc mua nhà, “lo nơi ăn chốn ở” cho gia đình.

Theo anh Pham HUT, cách đây 5 năm, khi tìm mua nhà, vợ chồng anh lựa chọn Ecopark vì “đơn giản là không có lựa chọn nhiều”. Khi quyết định mua nhà tại đây, anh chị chưa từng hình dung sau này không gian sống của mình sẽ thay đổi như thế nào.

Thậm chí, sau khi đăng ký mua nhà, trên đường về quê ở Hưng Yên, anh chị còn có chút lo lắng. Sau hơn 3 năm sinh sống tại thành phố xanh này, anh Pham HUT “cảm nhận không gian sống hiện tại so với ở Việt Nam là quá ổn”. Khu đô thị Ecopark, ngay gần kề Hà Nội là chốn an cư lý tưởng, điểm đến ưa thích của rất nhiều người. Với hơn 1 triệu cây xanh bao phủ, nơi đây luôn có nhiệt độ thấp hơn nội độ 2 - 3 độ C vào mùa nắng nóng.

View toàn cảnh Ecopark do anh Pham HUT ghi lại. Khi mua nhà, anh chưa từng tưởng tượng không gian sống của gia đình mình như hiện tại

Cũng giống như nhiều cư dân của khu đô thị xanh này, anh Pham HUT đặc biệt yêu thích việc đi dạo qua những con đường rợp bóng cây xanh. Với niềm đam mê chụp ảnh, anh luôn sẵn có chiếc máy ảnh cá nhân để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống xung quanh mình.

Chia sẻ về những bức ảnh của mình, anh Pham HUT chia sẻ: “Tôi mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người”.

“Cảnh đẹp vốn sẵn có rồi, tôi chỉ chụp lại bằng cái nhìn của bản thân”

Trong cộng đồng cư dân Ecopark, anh Pham HUT được nhiều người biết đến với những bức ảnh rất thơ, rất xanh được chụp ngay tại khu đô thị đáng sống bậc nhất miền Bắc này.

“Mỗi lần bác đăng ảnh là ngắm không biết chán và thấy yêu thiên nhiên hơn”, một cư dân Ecopark bình luận về ảnh của anh Pham HUT.

Anh Pham HUT cho hay, những bức ảnh của anh đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc thường ngày mà mỗi người sống tại Ecopark đều có thể thấy. Những bức ảnh của anh được ghi lại trong những buổi đi dạo hàng ngày với những cảm xúc rất mộc mạc, tự nhiên.

“Tôi quan niệm rằng, cái đẹp, cảnh đẹp thì nó vốn có sẵn rồi. Người chụp chỉ ghi lại, chụp lại bằng cái nhìn của bản thân. Những bức ảnh của tôi được lựa chọn góc nhìn, khung hình hoàn toàn do cá nhân”, anh Pham HUT chia sẻ.

Mỗi ngày, khi có thời gian rảnh, anh Pham HUT đều đi dạo quanh khu đô thị mình sống để tận hưởng không gian xanh và tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống nơi đây, vẻ đẹp tự nhiên nhưng “rất chạm”. Nhiều cư dân khi bình luận rằng, những bức ảnh của anh Pham HUT khiến họ có “thèm cái cảm giác đạp xe, đi bộ quanh hồ Thiên Nga”.

Một góc Ecopark tháng 3/2021, yên bình và rất trong

Hồ thiên nga tại Ecopark với những bức ảnh giàu cảm xúc

Thiên nga đen - một nét đặc trưng ở Ecopark. Hồ Thiên Nga là một địa điểm anh Pham HUT thường xuyên chụp ảnh với những khoảnh khắc độc đáo

Những khoảnh khắc được NAG nghiệp dư Pham HUT ghi lại bằng cảm xúc cá nhân, mộc mạc nhưng rất “chạm” lòng người

Ảnh Pham HUT tìm hiểu thói quen của bầy thiên nga ở Ecopark rất kỹ, chọn chỗ đứng sẵn, canh giờ để có thể chụp được những bức ảnh thiên nga bay hiếm hoi

Anh Pham HUT bày tỏ, anh yêu thích và hay chụp ảnh mọi chỗ, mọi khu vực của khu đô thị xanh đáng sống này.

Khi chia sẻ những bức ảnh chụp bình mình ở Ecopark vào tháng 6, anh Pham HUT hóm hỉnh: “Ở Eco mùa này mà không dậy từ 5h sáng thì thật là có lỗi với thiên nhiên và bản thân. Tôi đi theo kiểu "Thất bộ nhất nháy"!”.

Chiều mưa ở Ecopark

Một góc ở khu Westbay, Ecopark

Bình minh bên Hồ Thiên Nga, Ecopark

Hoàng hôn ở Ecopark

Chèo thuyền kay-ak tại Ecopark

Xuân Thạch