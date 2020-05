Ngày 12/5/2020 chủ đầu tư Văn Phú - Invest mở bán tòa V1 - tòa căn hộ view hồ đẹp nhất dự án The Terra - An Hưng, có thiết kế đột phá, nhiều tiện ích đẳng cấp phù hợp cộng đồng tri thức trẻ, cùng ưu đãi hấp dẫn.

Dự án The Terra - An Hưng sắp mở bán tòa V1

Thiết kế ấn tượng, tiện ích hiện đại

Tòa căn hộ hiện đại V1 mang thiết kế đột phá với hành lang mở, nhiều khe sáng và cửa đón gió, cung cấp luồng khí tươi mát, trong lành cho các cư dân tương lai. Mua căn hộ tại tòa V1, các cư dân sở hữu vị trí ngắm hồ điều hòa cùng công viên Thiên văn học 12ha đẹp nhất khu đô thị và toàn cảnh khu biệt thự thấp tầng The Terra - An Hưng.

Tòa V1 gồm 45 tầng, mỗi tầng có 11 - 12 căn hộ với tổng 443 căn hộ, đặc biệt trong đó có 32 căn dualkey được tích hợp với căn 3 phòng ngủ và căn studio. Hệ thống thang máy nơi đây theo tiêu chuẩn hạng A - 8 thang máy/tòa.

Sau khi ra mắt vào giữa năm 2019, dự án The Terra - An Hưng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã tạo được tiếng vang trên thị trường Bất động sản và lọt top 5 Dự án tiêu biểu, có tính thanh khoản tốt tại Hà Nội (theo báo cáo năm 2019 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam).

The Terra - An Hưng có nhiều lợi thế “vàng” mà ít dự án nào có được. Tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, The Terra - An Hưng thừa hưởng hạ tầng hoàn thiện và không khí xanh, sạch, mát lành của khu đô thị An Hưng - Dương Nội. Dự án nằm tại nơi giao cắt các tuyến giao thông trọng điểm, ga tàu điện trên không, nhà chờ tuyến buýt nhanh BRT,… Từ The Terra - An Hưng, cư dân chỉ mất 5 phút để tới đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, 3 phút để tới Trường quốc tế Nhật Bản, 9 phút để tới Thiên đường Bảo Sơn hay 2 phút để tới công viên Thiên văn học.

Ngoài vị trí đắc địa, The Terra - An Hưng còn được đánh giá cao nhờ những ưu điểm nổi bật về tiện ích mà hiếm dự án cùng phân khúc nào có được.

Cư dân The Terra - An Hưng có đặc quyền sử dụng hơn 30 tiện ích hiện đại nội khu như: phòng Karaoke, phòng chơi game, vườn hoa, quảng trường nghệ thuật, bể bơi bốn mùa, khu tập gym, yoga, spa cao cấp, Kids Kingdom, thư viện, vườn nướng BBQ, vườn trên mái, vườn tâm tình,... Đặc biệt, tại tầng 33 của tháp căn hộ, cây cầu kính nối liền 3 tòa V1, V2, V3 khi đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm ngắm cảnh đặc biệt bậc nhất tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Cầu kính tầng 33 dự án The Terra - An Hưng

Hỗ trợ vay vốn tới 65%

The Terra - An Hưng là nơi hiện thực hóa mơ ước của các gia đình trẻ được sở hữu một không gian sống trẻ trung, năng động, cao cấp giữa không gian an lành, tươi xanh. Sức sống thiên nhiên xung quanh hòa quyện cùng nhịp sống phố thị hiện đại sẽ tiếp thêm sinh khí và năng lượng mới cho cư dân mỗi ngày.

Để chắp cánh cho những khát vọng vươn xa - ai cũng có nhà của cộng đồng tri thức trẻ, chủ đầu tư còn mang tới cho cư dân tòa V1 The Terra - An Hưng chính sách hỗ trợ vay vốn tới 65% với mức lãi suất 0% cho tới khi nhận nhà. Không những thế, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ (có VAT nhưng không gồm KPBT) là có thể ký hợp đồng mua bán.

Không chỉ hấp dẫn với sản phẩm chung cư, The Terra - An Hưng đang được thu hút bởi các nhà đầu tư nhạy bén mong muốn được sở hữu những căn shophouse với mặt tiền tiền rộng từ 6,5m tại mặt đường Tố Hữu sầm uất, các mặt phố khu đô thị An Hưng - Dương Nội và nằm giữa khu dân cư đông đúc xung quanh 3 tòa chung cư gồm 1.328 căn hộ.

Những căn shophouse tại The Terra - An Hưng hứa hẹn mang đến cơ hội sinh lời bền vững dành cho những chủ nhân danh giá. Các căn shophouse đều được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sang trọng, chú trọng đến không gian sống và kinh doanh, đa dạng diện tích, đảm bảo tối đa mục đích sử dụng vừa ở, vừa kinh doanh, hay cho thuê sinh lời,…

Hiện nay, toàn bộ các căn shophouse đã được hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao, mang đến cơ hội sinh lời ngay sau khi đầu tư.

Khu thấp tầng dự án The Terra - An Hưng đã hoàn thiện

Hơn 16 kinh nghiệm trên thị trường bất động sản với nhiều dự án điểm nhấn như Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, The Văn Phú Victoria, The Terra - Hào Nam, Grandeur Palace - Giảng Võ, Văn Phú - Invest hiện đang chứng tỏ được vị thế nhờ giá trị cốt lõi về sự chuyên tâm - lấy chuyên nghiệp và tận tâm trong từng suy nghĩ, hành động làm nền tảng kiến tạo nên những giá trị sống vượt trội và khác biệt cho khách hàng và đối tác.

Cùng với những tín hiệu hồi phục tốt sau Covid-19, sự kiện mở bán tòa V1 của chủ đầu tư Văn Phú - Invest sẽ mang tới cho khách hàng thủ đô một sản phẩm bất động sản đô thị sáng giá phục vụ cho nhu cầu ở thực, đồng thời góp phần tạo nên cú hích lớn cho thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn.

Thông tin dự án The Terra - An Hưng Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI) Vị trí: Mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội. Loại hình phát triển: Dịch vụ thương mại và chung cư, nhà ở thấp tầng Quy mô: 166 căn thấp tầng, 1.328 căn hộ chung cư (3 tòa tháp cao 45 tầng) Số tầng hầm: 2 tầng hầm và 3 tầng nổi để xe Website dự án: www.terravanphu.vn/an-hung/ Website chủ đầu tư: www.vanphu.vn Hotline: 090 624 9699

Doãn Phong