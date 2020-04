Sài Gòn xưa, quận 2, quận 9 với những quy hoạch còn trên giấy được nhắc đến là “quận ven trung tâm, quận chưa phát triển”. Người ta mua nhà chưa tìm hiểu nhiều đến vị trí, quy hoạch mà mua vì niềm tin với vùng đất vượng khí này.

Những năm 2009 - 2010, dọc các con đường Võ Chí công, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp... xuất hiện một vài dự án BĐS, nhưng không để lại nhiều ấn tượng với khách hàng. Nếu có, người ta mới chỉ để ý đến những khu đất lớn, thay đổi mỗi ngày với những hàng cây xanh, những căn nhà phố hiện đại.

Một góc khu Đông trước khi hạ tầng “đổ bộ” (Ảnh: zing.vn)

Cũng từ thời điểm này, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn về những căn nhà phố, biệt thự vườn trong các khu đô thị hiện đại, có đầy đủ tiện ích. Khi đó, với nhiều người, sở hữu một căn nhà phố hay biệt thự vườn tại khu Đông là vinh dự lắm, vì nó không chỉ độc đáo hơn các sản phẩm BĐS khác, và càng không phải chỉ là một sản phẩm BĐS, nó còn là một tài sản, một món đồ hàng hiệu để nâng tầm giá trị chủ nhân, để minh chứng cho mức độ “sành” của khách hàng khi tìm kiếm dự án.

Quận 9 đổi thay cùng sự phát triển của hạ tầng

Rồi vài năm sau, khi quận 9 “vươn mình mạnh mẽ” cùng quy hoạch khu Đông, dự án BĐS cứ thế mà “mọc lên như nấm sau mưa”, chỉ cách nhau vài bước chân, khách hàng dễ dàng tìm được một dự án nhà phố hay biệt thự vườn với nhiều mức giá.

Nhưng chẳng hiểu sao, không phải dự án nào cũng có người quan tâm, dù cho nhiều ưu đãi đến đâu chăng nữa. Người Sài thành vẫn tinh ý lắm, không phải dự án cứ khuyến mãi nhiều, quảng bá rộng mà người dân chú ý. Ưng nhà phố là thế, nhưng dự án muốn “chiếm trọn trái tim” của khách hàng phải là dự án có pháp lý hoàn thiện và được kiến tạo chỉn chu. Rồi chẳng ai bảo ai, những điều dường như là hiển nhiên khi mua BĐS ấy lại trở thành tiêu chí mua nhà của người dân thành phố.

Nhà chẳng cần cầu kỳ hoa mỹ, nhà cũng không cần quá lớn, nhưng nhà phải có “giấy khai sinh” rõ ràng, phải được cảm nhận bằng đủ 5 giác quan. Do đó, người ta vẫn chọn BĐS tại KĐT Đông Tăng Long, với những phân khu đã được xây dựng hoàn thiện, nhiều mảng xanh và hệ thống hạ tầng hoàn thiện như Đông Tăng Long - An Lộc để sở hữu.

Bởi nói cho cùng, người Việt có tâm lý “ăn chắc mặc bền”, chọn nhà cũng phải kỹ lưỡng. Nhà không chỉ là nơi trú nắng trú mưa, nơi đó sẽ còn chứng kiến từng phút giây ấm êm của gia đình, là di sản để dành cho con cháu mai sau, là tài sản phải luôn có khả năng gia tăng giá trị, khẳng định thương hiệu của mỗi chủ nhân. Vì vậy, sao có thể chọn đại một sản phẩm để rồi “ôm trái đắng”? Và cũng bởi vậy mà tiếp nối những phân khu đã “cháy hàng” tại khu đô thị Đông Tăng Long, Đông Tăng Long - An Lộc tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bên cạnh sự trầm lắng của thị trường.

Phối cảnh dự án Đông Tăng Long - An Lộc

Các căn nhà phố, biệt thự vườn tại Đông Tăng Long - An Lộc được chỉn chu đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Với tiến độ xây dựng khẩn trương, Đông Tăng Long - An Lộc hiện đang hoàn thiện những bước cuối để sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào giữa năm 2020.

Gần gũi với thiên nhiên, mỗi căn nhà tại Đông Tăng Long - An Lộc đều được tối ưu hóa không gian sử dụng với kết cấu thiết kế 1 trệt, 2 lầu và 1 tầng áp mái, có nhiều cửa sổ để đón ánh nắng cùng không khí trong lành ngập tràn từng căn phòng. Bên ngoài nhà, tường rào được phủ xanh, kết hợp mảnh sân rộng, tăng sự thông thoáng cho ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà tại Đông Tăng Long - An Lộc đều có gara để đậu ô tô, có khoảng lùi trước - sau rộng rãi. Bên cạnh đó, diện tích mảng xanh, tiện ích toàn khu rộng lớn với khoảng 18 hệ thống tiện tích, 7ha hồ điều hòa, 13 ốc đảo công viên tạo mảng xanh lớn, giúp cư dân tương lai tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành, thoải mái hiếm có giữa trung tâm thành phố.

An cư tại Đông Tăng Long - An Lộc, cư dân có thể hoàn toàn an tâm tận hưởng cuộc sống và tự hào về việc sở hữu một tài sản giá trị.

Lệ Thanh