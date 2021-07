Với thiết kế cảnh quan lấy cảm hứng từ vùng đất nghỉ dưỡng nhiệt đới bên bờ Đại Tây Dương, phân khu mới ra mắt The Miami (Vinhomes Smart City) khiến mỗi ngày của cư dân đều thư thái, tươi mát và năng động như một kỳ nghỉ dưỡng.

Sống nghỉ dưỡng nhiệt đới kiểu Mỹ

Với 2 mặt tiếp giáp 2 đại dương lớn là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương cùng đường bờ biển trải dài gần 20.000km, Mỹ được xem là một trong những thiên đường nghỉ dưỡng biển hàng đầu thế giới. Trong đó, nổi tiếng hơn cả là thành phố biển Miami (bang Florida) - “thánh địa” của các tín đồ du lịch toàn cầu.

Phân khu The Miami mang đến cho cư dân trải nghiệm thư thái, tươi mát và năng động như một kỳ nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố suốt 365 ngày trong năm.

Không chỉ là thành phố giàu có bậc nhất với những dịch vụ xa xỉ, Miami còn là thành phố sạch nhất nước Mỹ với những hàng cọ đẹp như tranh vẽ cùng những bãi biển trải dài xanh biếc. Đến đây, du khách vừa được trải nghiệm những dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao biển đẳng cấp lại vừa được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, tận hưởng bầu không khí trong lành. Phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới đầy sôi động của Miami từ lâu đã làm nên thương hiệu du lịch cho xứ cờ hoa.

Những năm gần đây, phong cách nghỉ dưỡng kiểu Mỹ đã được giới kiến trúc sư khắp thế giới “chắp cánh” để vươn tới nhiều vùng đất mới. Linh hồn của các khu đô thị phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới là sắc xanh của nước, của hồ bơi, của bầu trời và sắc xanh của những tán cây, thảm cỏ tượng trưng cho sức sống căng tràn miền nhiệt đới. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn phong cách sống resort suốt 365 ngày trong năm mà không phải đi xa.

“Thiên đường” nghỉ dưỡng phong cách Mỹ tại phân khu The Miami

Là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, luôn đón đầu các xu hướng mới trên thế giới, Vinhomes đã tái hiện thiên đường nghỉ dưỡng phong cách Mỹ tại phân khu The Miami mới ra mắt trong đại đô thị Vinhomes Smart City.

Mang hơi thở của cuộc sống đa sắc màu tại thủ phủ nghỉ dưỡng bang Florida, phân khu The Miami sở hữu hệ thống cảnh quan, tiện ích phong cách resort nhiệt đới xanh mát. Đặc biệt, The Miami nổi bật với công viên nội khu lớn nhất dự án, cũng là đặc quyền làm nên chất sống khác biệt của các cư dân yêu thích lối sống năng động, gần gũi với thiên nhiên. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sống gần nơi có nhiều cây xanh, hồ nước sẽ có lợi cho việc cải thiện sức khỏe và tinh thần.

The Miami hưởng trọn các đại tiện ích của Vinhomes Smart City, trong đó đặc biệt là bộ 3 công viên khổng lồ rộng tới 16,3ha

Từ trên cao nhìn xuống, công viên nội khu giống như một mảng xanh khổng lồ với tâm điểm là hồ bơi ngoài trời Tropical Palm rộng tới 1.000m2. Bao quanh hồ bơi là những hàng cọ Mỹ và chà là mang đặc trưng của Miami phủ kín những con đường dạo bộ nội khu. Màu xanh đầy sức sống của cây lá kết hợp với sự tươi mát của nước hồ sẽ mang lại cho cư dân sự thảnh thơi, khoan khoái và thư giãn mỗi ngày, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Khoảng xanh của “miền nhiệt đới” The Miami còn được nối dài bởi hệ thống vườn nước cảnh quan, những khu vườn điểm nhấn và sân cỏ đa năng được bố trí rộng khắp khu.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới hệ thống 9 sân thể thao ngoài trời từ sân bóng chuyền, bóng rổ tới tennis, cầu lông,... mang tới không gian rèn luyện thể chất và giải trí giữa những miền xanh trong lành cho cư dân The Miami. Ngoài ra, vườn nướng BBQ được thiết kế ngay trong công viên nội khu cũng là nơi cư dân tổ chức những buổi liên hoan ngoài trời, chẳng khác gì những bữa tiệc BBQ sôi động trên bãi biển.

Bên cạnh đó, The Miami còn thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế vàng của Vinhomes Smart City, từ vị trí vàng, giao thông siêu kết nối đến những đại tiện ích đẳng cấp quốc tế. Cụ thể, The Miami nằm ngay lối vào số 4 hướng thẳng ra đường Lê Trọng Tấn giúp kết nối nhanh chóng với bên ngoài. Đặc biệt, The Miami còn nằm ở trung tâm của “tam giác vàng” metro được tạo bởi 3 tuyến huyết mạch số 5-6-7 với 2 trạm dừng kế cận.

Nằm trong “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City, The Miami còn mang tới cho cư dân những tiện ích đẳng cấp như bộ 3 công viên liên hoàn 16,3ha và hệ sinh thái nổi tiếng của Vingroup gồm: dịch vụ quản lý vận hành Vinhomes, trường học Vinschool, mua sắm - vui chơi giải trí Vincom, y tế Vinmec.

Hội tụ những lợi thế đắt giá, The Miami được xem là lựa chọn không thể bỏ lỡ dành cho các cư dân yêu thích phong cách sống nghỉ dưỡng thư thái nhưng vẫn tràn đầy năng lượng và an toàn.

Minh Tuấn