Với vị trí đắc địa ngay cửa ngõ du lịch Nam Bình Thuận, Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay tọa lạc thủ phủ resort Kê Gà đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư cả nước.

Hấp lực Kê Gà

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tính đến cuối tháng 6 đã đạt 76,8% khối lượng bàn giao và giải phóng mặt bằng. Dự kiến thời gian thi công 36 tháng. Khi hoàn thành, dự án sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến Kê Gà (Bình Thuận) chỉ còn khoảng 2 giờ di chuyển.

Bên cạnh đó, dự án sân bay Long Thành cũng đang được Thủ tướng chính phủ chỉ đạo sát sao để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Những công trình trọng điểm này đã trở thành “hấp lực” biến Kê Gà trở thành điểm nóng đầu tư về bất động sản biển.

Đặc biệt, thông tin UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thành và công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040 đã trở thành “điểm rơi” thu hút vốn đầu tư đổ về Bình Thuận.

Theo đó, dải đất dọc bờ biển Kê Gà - Tân Thành được quy hoạch hoàn toàn để phát triển du lịch, đồng thời liền kề đó là diện tích dành cho đất ở hỗn hợp. Như vậy, với tổng tỷ lệ đất sử dụng cho du lịch và thổ cư lên đến 70% quỹ đất toàn xã, trong tương lai nơi đây sẽ hình thành đại đô thị du lịch biển với hàng loạt các tổ hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng đỉnh cao tương tự như cung đường Trần Phú (Nha Trang), đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng).

Trước tiềm năng của khu vực cùng chính sách thu hút đầu tư mở của UBND tỉnh, các "ông lớn” BĐS và những nhà đầu tư cá nhân cũng đã nhanh chóng nhập cuộc.

Tổ hợp du lịch - giải trí- nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay điếm đến hấp dẫn mới tại Kê Gà.

Là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng ngay tại cửa ngõ du lịch Bình Thuận, Kê Gà có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn với lợi thế gần TP.HCM và sân bay Long Thành. Sau khi các công trình sân bay, cao tốc đi vào hoạt động, Kê Gà sẽ là điểm “hub” đón đầu và thu hút lượng khách khổng lồ từ TP.HCM và các vùng lân cận.

Ngoài ra, Kê Gà cũng đang được hưởng lợi trực tiếp từ một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác với vốn đầu tư lên tới gần 2000 tỷ đồng gồm các dự án: xây mới tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường ĐT.719B ven biển; làm mới đường ĐT.719B và nâng cấp, mở rộng 32km đường ĐT.719 hiện hữu.

Theo dự kiến, đến năm 2022, tuyến đường biển Phan Thiết - Kê Gà - Lagi - Tân Thiện sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành tuyến đường ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam.

Nam Group đón đầu cơ hội tại “thủ phủ resort mới”

Ra mắt ngay tại thời điểm cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chuẩn bị khởi công trong tháng 8, The Sound by Thanh Long Bay được xem là sản phẩm bất động sản biển đón đầu cơ hội. Khi dự án đi vào vận hành năm 2023 cũng là cũng là lúc cao tốc cùng tuyến đường ven biển ĐT 719 và Đ719B hoàn thiện nâng cấp, mở rộng giúp gia tăng lượng du khách đến Bình Thuận.

Nằm trong Tổ hợp nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay do Tập đoàn Nam Group phát triển, The Sound thuộc phân khu nhà phố thương mại, tọa lạc tại mặt tiền tuyến đường biển quốc gia 719B có quy hoạch đồng bộ, thiết kế hai mặt tiền độc đáo: một mặt tiền đường sầm uất thuận lợi cho kinh doanh, và một mặt tiền sau là công viên thanh bình, xanh mát, vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa có thể kinh doanh thương mại. The Sound có quy mô 7,62 ha, gồm 9 tiểu khu được ví như phố Tây sầm uất trong lòng tổ hợp nhà phố thương mại biển rộng 19ha của Thanh Long Bay.

100% nhà phố thương mại biển The Sound đều sở hữu hai mặt tiền

Nhà phố thương mại biển The Sound có diện tích 108 m2 với chiều rộng 6m và dài 18m. Với thiết kế một trệt hai lầu, diện tích sử dụng mỗi căn đến 256,6 m2 nhằm mang đến sự rộng rãi, thoải mái và đa công năng sử dụng. Các chủ nhân có thể lựa chọn nhiều loại hình phù hợp trong quá trình khai thác và tối ưu hóa lợi nhuận như khách sạn, cửa hàng, quán cà phê, bar, nhà hàng...

Nhà phố thương mại biển The Sound có thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng không gian rộng rãi, thoáng mát.

Các dãy nhà phố xây dựng bao quanh công viên rộng 2.000m2 có thiết kế mở không gian tầng trệt. Nhờ vậy mỗi nhà phố thương mại đều sở hữu vị thế hai mặt tiền gồm mặt tiền đường sầm uất và mặt tiền công viên xanh mát phía trong. Cùng với mật độ xây dựng thấp chỉ 53%, đây là điểm nhấn tại tổ hợp Thanh Long Bay mà hiếm dự án nào có được.

Tối ngày 23/07/2020, tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2020, Nam Group đã vinh dự đón nhận giải thưởng “Best Shophouse Architectural Design” - “Nhà phố có thiết kế kiến trúc tốt nhất Việt Nam” dành cho dự án Thanh Long Bay. Đây kết quả của những tâm huyết và sự đầu tư nghiêm túc của Nam Group và đơn vị thiết kế MIA Design Studio dành cho dự án Thanh Long Bay, tạo nên sản phầm nhà phố biển 2 mặt tiền độc đáo trên thị trường. Tìm hiểu thông tin nhà phố thương mại The Sound by Thanh Long Bay tại thanhlongbay.vn/thesound/

