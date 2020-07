Tăng trưởng bền vững với lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty mẹ đạt 961 tỷ đồng tăng 26%; tổng tài sản đạt 10.904 tỷ đồng, tăng 14%, Nam Long (Hose:NLG) giữ vị trí là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp Công ty chứng khoán Thiên Việt tổ chức với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế đến từ Harvard và tham chiếu từ các bảng xếp hạng Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu. Bảng xếp hạng dựa trên kết quả đo lường kết quả kinh doanh công ty liên tiếp 3 năm 2017-2019, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: Doanh thu, lợi nhuận trên vốn sở hữu (ROE) và lợi nhuận cổ phiếu.

Năm 2019, Nam Long tiếp tục triển khai thành công cùng lúc 3 khu đô thị Mizuki, Akari và Waterpoint (Long An). Bàn giao cho khách hàng hơn 3.000 sản phẩm thuộc dòng sản phẩm EHome, Flora tại các dự án khu đô thị. Tổng lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng còn 1.966 tỷ đồng, duy trì nền tảng tài chính vững chắc và không bị áp lực nợ vay. Tổng quỹ đất của NLG là 681 ha với các dự án ở 6 thị trường tiềm năng thuộc các tỉnh trọng điểm kinh tế khu vực phía nam gồm TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Cần Thơ và Hải Phòng.

Tổng giám đốc Nam Long - ông Chu Chee Kwang (hàng dưới thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng từ Ban Tổ Chức.

Tiếp nối kết quả kinh doanh thuận lợi của năm 2019, theo kết quả công bố tài chính quý 1/2020, Nam Long là một trong số ít các doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận dương trong giai đoạn Covid-19 bùng phát. Cụ thể, doanh thu thuần hơn 416 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. NLG còn ghi nhận thêm gần 39 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty đạt 130 tỷ đồng, tăng đến 600% so cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, Nam Long cũng đề ra kế hoạch đưa ra thị trường các sản phẩm căn hộ, nhà phố, biệt thự… thuộc các dự án trọng điểm như Waterpoint giai đoạn 1 165ha, Akari City 8,5ha và Mizuki Park 26ha. Bên cạnh việc phát triển mảng nhà ở trong năm nay, NLG còn đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh khai thác bất động sản thương mại và dịch vụ hướng đến việc duy trì lợi nhuận ổn định hàng năm để đối phó với các tình huống kinh tế.

Vừa qua, công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Keppel Land Mall Management Việt Nam thuộc tập đoàn Keppel Land nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái tiện ích, hướng đến gia tăng giá trị cho dự án Waterpoint và tiếp tục thương thảo để thực hiện tại các dự án khu đô thị khác. Nam Long cũng đang cùng công ty tư vấn chiến lược hàng đầu của Mỹ McKinsey & Company (Mỹ) xây dựng chiến lược phát triển trong 10 năm tới.

(Nguồn: Nam Long)