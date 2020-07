Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, nâng cấp Quốc lộ 80 là 2 dự án kết nối từ TP.HCM và liên vùng Tây Nam Bộ xuống Hà Tiên, mang đến lực đẩy phát triển cho thành phố biển của khu vực.

Từ TP.HCM đến Hà Tiên sẽ chỉ còn hơn 4 giờ lái xe

Theo thông tin từ Bộ GTVT, tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51km hiện đã cơ bản hoàn thiện khối lượng thi công, dự kiến sẽ thông tuyến vào tháng 9/2020. Tuyến cao tốc dài hơn 51 km, rộng 17 m, quy mô bốn làn xe, vận tốc 80-100km/h. Công trình có điểm đầu kết nối với cầu Vàm Cống (Cần Thơ), điểm cuối nối với tuyến tránh TP Rạch Giá (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Song song đó, Quốc lộ 80 đoạn từ Kiên Lương đến TP. Hà Tiên cũng vừa khởi công vào ngày 3/6/2020. Dự án có chiều dài là 15,6km, vận tốc thiết kế 60km/h dự kiến sẽ thông xe vào Quý I/2021.

Đây là hai tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch kinh tế, Hà Tiên, Dự kiến sau khi cao tốc Lộ tẻ - Rạch Sỏi và Quốc lộ 80 (đoạn Kiên Lương - Hà Tiên) thông xe, quãng đường từ Cần Thơ về đến TP Hà Tiên chỉ còn 2 giờ di chuyển thay vì 3 giờ như hiện nay. Sự thuận tiện trong di chuyển giúp Hà Tiên phát huy thế mạnh du lịch trọng điểm của vùng, kích thích thu hút thêm nhiều du khách. Đồng thời tạo bàn đạp thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong tương lai gần.

Quãng đường từ TP.HCM đến Hà Tiên sẽ chỉ còn hơn 4 giờ lái xe nhờ sự hình thành các tuyến cao tốc

Không dừng lại ở đó, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi còn kết nối trực tiếp với cao tốc cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) và cao tốc N2 ( Đức Hòa thuộc tỉnh Long An đến Mỹ An) để tạo thành dải cao tốc liền mạch hơn 150km. Ngoài ra, trong năm 2024 cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu sẽ khởi công và hoàn thành đi vào khai thác năm 2026. Theo tính toán, sau khi trục cao tốc này hoàn thiện, quãng đường di chuyển từ TP.HCM đến Hà Tiên sẽ chỉ còn hơn 4 giờ lái xe. Đây tiếp tục là tiền đề quan trọng giúp Hà Tiên đứng trước cơ hội bứt phá lớn.

Chiến lược “thay áo cho biển”, cạnh tranh cùng Phú Quốc

Hà Tiên đang hướng tới mục tiêu đạt đô thị loại II trước năm 2025, dự kiến thu hút 4,4 triệu du khách vào năm 2025 và 6,4 triệu du khách vào 2030, trở thành thành phố du lịch - kinh tế hàng đầu của Tây Nam Bộ. Do đó, hiện thành phố đang dồn nguồn lực vào chỉnh trang cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông.

Ghi nhận đến tháng 5/2020, Hà Tiên đã chi hơn 100 tỷ đồng để bơm cát trắng từ Mũi Nai tới Bãi Nò dài hơn 10km. Hiện Mũi Nai đã hoàn thành, bãi Núi Đèn và Bãi Nò đang trong quá trình thi công, dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm nay. Đây là thành phố biển duy nhất tại Việt Nam sử dụng chiến lược “thay áo cho biển” nhằm thu hút du lịch. Điều này đã mang đến tín hiệu tích cực cho nền du lịch Hà Tiên.

Dịp 30/4 vừa qua, mặc dù còn hạn chế bởi Covid-19 song Mũi Nai nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất Tây Nam Bộ. Trên các diễn đàn du lịch, hình ảnh bãi cát trắng mịn màng, hoàn toàn lột xác của Mũi Nai Hà Tiên được du khách khen ngợi, đánh giá cao.

Dải cát trắng hơn 10km chạy dọc bờ biển đang dần hoàn thiện là chiến lược thúc đẩy du lịch của Hà Tiên. Ảnh Phạm Ngôn

Ngoài ra, tuyến hành lang ven biển cũng đang triển khai xây dựng. Dự án nâng cấp bờ kè trung tâm thương mại Bình San sắp hoàn thiện. Với vai trò là trung tâm kinh tế mới của thành phố, các tuyến đường trong KĐT mới Hà Tiên cũng được nâng cấp, mở rộng nối dài ra tỉnh lộ 28. Mới đây, Hà Tiên đã ban hành tên đường cho 45 trục đường thuộc KĐT mới nhằm đáp ứng yêu cầu quy hoạch theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch của thành phố.

Doanh nghiệp gia tăng rót vốn đầu tư

Ông Mai Đức Toàn, Giám đốc đầu tư CNT Group nhận định, với những nỗ lực nâng cấp hạ tầng của chính quyền, diện mạo Hà Tiên đang ngày càng thay đổi tích cực, trở thành điểm du lịch hấp dẫn không thua kém Phú Quốc. Đó là chưa kể Hà Tiên còn có thế mạnh về kinh tế cửa khẩu nên tiềm năng phát triển là rất lớn.

Theo số liệu từ TT xúc tiến đầu tư TM-DL Kiên Giang, giai đoạn 2019-2020, Hà Tiên bất ngờ vươn lên dẫn đầu chỉ số thu hút công nghiệp của Kiên Giang với 24 dự án công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời Hà Tiên thu hút 16 dự án nhà ở, du lịch. Đáng chú ý, Hà Tiên đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn.

Hàng loạt tiện ích cao cấp đang xuất hiện nhiều hơn tại TP. Hà Tiên (Trong ảnh: Tiện ích thuộc dự án Ha Tien Venice Villas)

CNT Group cũng liên tiếp ra mắt nhiều dòng sản phẩm cao cấp để thích ứng với nhu cầu thị trường. Trong ngày 17/5, đơn vị này vừa khởi công dãy nhà phố thuộc dự án Ha Tien Centroria. Dự án biệt thự biển Ha Tien Venice Villas cũng đang tích cực triển khai thi công. Hàng loạt tiện ích cao cấp như gym&spa, hồ bơi tràn, công viên, khu vui chơi trẻ em, bờ kè, Lotteria, Chợ Đêm, kênh hoa đăng,…đều đã hoàn thiện. Sắp tới, đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng, CNT Group sẽ chính thức công bố 26 nền biệt thự biển đẹp nhất trong tổ hợp Ha Tien Venice Villas.

Giới chuyên gia nhận định, sự tăng tốc về giao thông, diện mạo du lịch và thu hút doanh nghiệp đến đầu tư sẽ mở ra cơ hội gia tăng giá trị BĐS cho thành phố biển này. Nhất là trong bối cảnh mặt bằng giá Hà Tiên còn khá mềm so với các thành phố du lịch trên cả nước.

Doãn Phong