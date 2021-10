Theo Văn Phú - Invest, uy tín doanh nghiệp được tạo lập từ những dự án chất lượng, không gian sống với thiết kế đặc sắc, ý thức tuân thủ của chủ đầu tư về an toàn lao động & vệ sinh công trường trong quá trình thi công.

Công trường xanh - sạch, an toàn là mục tiêu hàng đầu

Để hiện thực hóa một bản vẽ thành một công trình hiện hữu, các chủ đầu tư phải trải qua quá trình xây dựng với vô vàn thách thức. Do đặc trưng của công tác thi công, vấn đề an toàn cho người lao động, ô nhiễm trên công trường đang trở thành vấn đề được cả xã hội quan tâm, là bài toán khó cần chủ đầu tư, nhà thầu thi công khéo léo giải quyết.

Xuất phát từ sự quan tâm, trân trọng đặc biệt đối với sức khỏe, an toàn tính mạng của người lao động, bằng tâm huyết của những kiến trúc sư lành nghề, chủ đầu tư Văn Phú - Invest luôn xác định rõ: “An toàn lao động là tiên quyết - Vệ sinh công trường cần được ưu tiên hàng đầu”. Quan điểm này luôn được đảm bảo nhất quán, xuyên suốt từ cấp lãnh đạo đến đội ngũ công nhân đang ngày đêm miệt mài trên công trường.

Hình ảnh công trường tại dự án The Terra - An Hưng

“Để mỗi công trình bừng sáng là công sức của hàng trăm cán bộ, công nhân ngày đêm cống hiến, đồng hành cùng Văn Phú - Invest. Chúng tôi hiểu rằng, để làm nên mỗi dự án chất lượng cần sự chung tay của toàn thể đội ngũ. Người lao động phải có sức khỏe, điều kiện làm việc tốt nhất mới có thể kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng. Đó là lý do Văn Phú - Invest luôn đặt an toàn lao động & vệ sinh công trường (ATLĐ&VSCT) là yếu tố tiên quyết và nỗ lực đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho tất cả người lao động”, ông Triệu Hữu Đại - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest khẳng định.

Để đảm bảo an toàn xuyên suốt quá trình thi công cũng như tính xanh - sạch tại các công trường, thay vì chỉ áp dụng các chế tài cứng rắn như xử lý vi phạm, Văn Phú - Invest luôn ưu tiên các biện pháp mềm mang tính chia sẻ, lắng nghe. Đích thân lãnh đạo công ty thường xuyên dành thời gian trao đổi trực tiếp với cán bộ, công nhân để người lao động trên công trường cảm nhận, thấu hiểu được giá trị và tầm quan trọng của ATLĐ&VSCT. Bên cạnh đó, trực tiếp Ban lãnh đạo Văn Phú - Invest cũng sát sao kiểm tra tại dự án, thị sát và nhanh chóng đưa ra các phương án xử lý sai phạm nếu có trên công trường.

Tổng giám đốc Triệu Hữu Đại trực tiếp chia sẻ về ATLĐ&VSCT tại dự án The Terra - An Hưng

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đặt trọn sự chuyên tâm để không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng an toàn thi công và vệ sinh trên mỗi công trường chính là nền tảng vững chắc để Văn Phú - Invest kiến tạo nên những tổ ấm an cư viên mãn và bền vững với thời gian.

Tăng cường mức độ an toàn, vệ sinh trong bối cảnh dịch Covid - 19

Cùng với việc đảm bảo an toàn trên công trường theo quy định, trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để bắt kịp tiến độ dự án sau thời gian giãn cách xã hội, ngay khi kết thúc Chỉ thị 16, các công trường của Văn Phú - Invest đã nhanh chóng bắt nhịp trở lại, đẩy mạnh công tác thi công, xây lắp. Chủ đầu tư xác định, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, vấn đề đảm bảo ATLĐ&VSCT càng trở nên quan trọng.

Theo đại diện Văn Phú - Invest, đảm bảo ATLĐ lúc này không chỉ là đảm bảo điều kiện thi công để không xảy ra tai nạn lao động mà còn là vấn đề an toàn trong việc bảo vệ sức khỏe của hàng trăm người lao động. Theo đó, biện pháp mà đơn vị đưa ra là giảm số lượng công nhân trong một ca, bố trí công nhân làm việc luân phiên trên công trường nhằm duy trì an toàn giãn cách nhưng vẫn theo kịp tiến độ.

Bên cạnh đó, Văn Phú - Invest nhanh chóng ứng dụng công nghệ QR code để khai báo y tế, rà soát, sàng lọc danh sách công nhân tham gia tại công trường. Bất kỳ công nhân nào có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch phải lập tức truy vết, cách ly ở nhà. Đặc biệt, Văn Phú - Invest cũng triển khai test nhanh Covid-19 cho 100% công nhân & cán bộ khi quay trở lại làm việc tại công trường và yêu cầu tất cả phải có chứng nhận tiêm chủng ít nhất 1 mũi.

Triển khai test nhanh Covid - 19 cho toàn thể cán bộ và công nhân tại dự án

“Nhờ thực hiện nghiêm túc các giải pháp trên, trong suốt thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, sức khỏe của người lao động tại các công trình của Văn Phú - Invest luôn được đảm bảo an toàn và đó cũng chính là tiền đề để tiến độ thi công được đáp ứng theo cam kết” - đại diện Văn Phú - Invest cho biết.

Bên cạnh tuân thủ các quy chuẩn, Văn Phú - Invest định hướng xây dựng bộ quy định riêng về ATLĐ &VSCT làm nền tảng để cán bộ, công nhân trên công trường soi chiếu thực hiện, từ đó không ngừng nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo sự đồng bộ cho cảnh quan chung tại tất cả các dự án. “Nỗ lực tốt hơn 1% mỗi ngày chính tiền đề để sau mỗi mỗi tháng, mỗi năm Văn Phú - Invest kiến tạo những công trình chất lượng, bền vững với thời gian” - đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Doãn Phong