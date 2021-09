Thanh Hóa là một trong những “điểm sáng” của thị trường bất động sản miền Trung thời gian gần đây. Trong đó, các dự án đẳng cấp ở vị trí tâm điểm TP. Thanh Hóa luôn nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư địa ốc.

Thị trường bất động sản Thanh Hóa “tăng nhiệt”

Thị trường bất động sản Thanh Hóa đầu năm nay đã ghi nhận nhiều hiện tượng “sốt nóng”.

Anh Minh Quân, nhân viên một công ty môi giới bất động sản ở tỉnh Thanh Hóa tỏ ra bất ngờ trước những diễn biến của thị trường. Anh chia sẻ: “Có những lúc, các cuộc mở bán đều “cháy” hồ sơ. Ở nhiều địa phương, phiên đấu giá vô cùng nhộn nhịp. Giao dịch ở phân khúc đất nền trên thị trường cũng không kém sôi động. Giá bất động sản cũng tăng cao”.

Thị trường bất động sản Thanh Hóa ngày càng sôi động và ghi nhận giao dịch lớn tại các dự án nằm ở vị trí “vàng”

Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, đất nền tại Thanh Hóa đã tăng trung bình khoảng từ 40 - 60% so với thời điểm cuối năm ngoái. Tại các khu vực đô thị, ven biển, tháng sau giá đã tăng cao vượt bậc so với tháng trước. Do đó, mặt bằng giá mới đã được thiết lập. Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, giá bình quân từ 12 - 15 triệu đồng/m2 ở khu vực ven biển.

Không chỉ các địa phương nằm ở vị trí “vàng” như TP. Thanh Hóa hay Sầm Sơn, “sốt giá” còn diễn ra ở các các huyện như: Quảng Xương, Hoằng Hóa, Đông Sơn hay Như Thanh, Thọ Xuân…

Tuy vậy, các nhà môi giới bất động sản khuyến cáo nhà đầu tư nên cẩn trọng, cân nhắc nhiều phương diện khi đầu tư, tránh “bị cuốn theo cơn sốt”. Anh Minh Quân khẳng định: “Những người đầu tư theo hiệu ứng đám đông thì không dễ có lợi nhuận. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm thì bao giờ cũng thận trọng, tìm tới các dự án lớn, có quy hoạch rõ ràng, chủ đầu tư uy tín. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, các dự án đã thành hình, đã bàn giao và bắt đầu đi vào vận hành là phương án “chắc ăn” nhất”.

Chị Thu Hằng - một nhà đầu tư bất động sản từ Hà Nội chia sẻ những tiêu chí khi chọn dự án: “Tiêu chí hàng đầu của tôi khi lựa chọn dự án là: vị trí địa lý, tính pháp lý, cơ sở hạ tầng của dự án, đặc biệt là uy tín thương hiệu của chủ đầu tư. Ngoài ra, thiết kế cũng là yếu tố đáng được quan tâm. Ngôi nhà sẽ có thêm “điểm cộng” khi giúp gia chủ vừa có nơi ở riêng biệt, vừa có khoản tiền lớn từ việc cho thuê mặt bằng, đầu tư an nhàn mà không ảnh hưởng tới không gian sống của gia đình”.

Vinhomes Star City - không gian sống đẳng cấp ở TP. Thanh Hóa

Hàng loạt “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản đã tới Thanh Hóa để kiến tạo thêm các dự án tầm cỡ. Trong khoảng 2 năm qua, các dự án có số vốn đầu tư hàng trăm triệu USD, thậm chí là cả tỉ USD đã nối nhau động thổ.

Cái tên đặc biệt trên thị trường địa ốc Thanh Hóa là Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư được đánh giá cao trong khai thác tiềm năng của dự án. Hàng loạt nhà đầu tư thứ phát cũng đang theo chân những “ông lớn” này để tìm kiếm cơ hội “vàng”. Trong đó, những dự án khu đô thị đẳng cấp như Vinhomes Star City đang ở trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư nhanh nhạy.

Các nhà đầu tư đánh giá, hướng phát triển mô hình “thành phố trong lòng thành phố” với cuộc sống tiện ích tất cả trong một tại dự Vinhomes Star City sẽ góp phần xác lập giá trị mới cho thị trường bất động sản Thanh Hóa.

Ngoài ra, dự án còn sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ở khu vực giàu liên kết, có nhiều dự án hạ tầng lớn, hưởng lợi từ đà phát triển của TP. Thanh Hóa. Với tầm nhìn phát triển thành “đô thị lõi” của khu vực Bắc Trung Bộ, TP. Thanh Hóa đã liên tục nâng cấp đường giao thông nội thị, cống, rãnh tiêu thoát nước; hiện đại hóa hệ thống điện, đèn chiếu sáng, công viên, quảng trường... Các chuyên gia cho rằng, hạ tầng hoàn thiện sẽ là “cú hích” mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản xứ Thanh thêm phần sôi động.

Một yếu tố khác góp phần giúp địa ốc xứ Thanh nói chung và dự án Vinhomes Star City hưởng lợi trong tương lai là: thông tin cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 được triển khai đã hấp dẫn các nhà đầu tư Hà Nội tìm đến Thanh Hóa. Khi tuyến đường này đấu nối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khoảng cách tới Hà Nội sẽ thu hẹp đáng kể, ước tính sẽ chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ chạy xe từ Hà Nội tới Thanh Hóa.

Thêm vào đó, sân bay quốc tế Thọ Xuân đang được định hình là cảng hàng không quốc tế trong vòng 10 năm tới, với khả năng đón 5 triệu lượt khách cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thị trường bất động sản.

Minh Tuấn