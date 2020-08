Cô gái "lột xác" ban công 8m2 thành khu vườn xanh mượt trĩu quả chỉ sau 6 tháng Không ăn, chỉ ngắm thôi cũng mê

Không ít người thuộc team yêu bếp, nghiện nhà có một đam mê rất lớn cho việc làm vườn và trồng trọt. Chẳng cần một khu vườn rộng mà đôi khi, chỉ một chiếc ban công nhỏ là đủ để họ xắn tay lên và trồng cả thế giới.

Mới đây, một cô nàng có tên Thu Thuỷ Đào (29 tuổi, sống tại Đức) đã khiến dân tình trầm trồ khi khoe chiếc ban công kiêm khu vườn nhỏ chỉ vỏn vẹn 8m2 nhưng vô cùng xinh xắn. Điều đáng nói là mới chỉ 6 tháng trước, chiếc ban công này trông rất trống trải và có phần nhàm chán, không có gì đáng chú ý. Từ tháng 2 đến tháng 8 thôi mà nó đã có sự lột xác đến ngỡ ngàng. Nhìn ảnh so sánh là biết chủ nhân của khu vườn đã thực sự đặt rất nhiều tâm ý và công sức vào việc trồng trọt đấy.

Hồi tháng 2 chiếc ban công còn rất trống trải

Đến tháng 8 đã xanh mượt các loại rau củ.

Thu Thuỷ cho biết cô bắt tay vào làm vườn từ tháng 2 sau khi đợt tuyết cuối cùng ở Đức tan. Đầu tiên, Thu Thuỷ và chồng giành nhiều thời gian để đo và vẽ sơ đồ trồng rau để tối ưu hoá diện tích ban công. Họ chọn trồng trọt theo phương pháp Raised Bed - chia nhỏ diện tích gieo trong thành khu vườn mini với khung gỗ bao quanh và đất trồng cao hơn mặt đất bên ngoài.

Vì vậy, Thu Thuỷ phải vẽ thiết kế của vườn giường để đi mua gỗ dễ dàng hơn. Hai vợ chồng cũng mua thêm nhà kính mini để có thể gieo hạt sớm vì đến tận tháng 5 trời ở Đức mới ấm hơn. Cuối cùng là dọn dẹp lại ban công: cọ sàn, dọn đất, nhổ cỏ,...

Kiên nhẫn gieo trồng.

Sau 6 tháng kiên trì và cần mẫn gieo trồng, chăm sóc, khu vườn nhỏ của Thu Thuỷ đã ngập tràn loại cà chua to và bi, các loại rau thơm á và âu, bí ngòi, đỗ, dưa chuột, dâu tây, su hào, cà rốt, củ cải, cải, ... Được ăn thực phẩm từ chính khu vườn nhà mình thì chắc chắn là 100% organic và đảm bảo sức khoẻ rồi!

Cà chua.

Thứ gì cũng có thể trồng được!

Hoa và các loạt rau thơm.

Theo khổ chủ, bí quyết để việc trồng trọt thành công đó là nhờ sắp xếp hợp lý, trồng gì ở đâu và do phân bón tự làm từ rác hữu cơ (Bokashi). Cô nàng chia sẻ: "Làm vườn không chỉ làm bạn no bụng mà còn là liệu pháp thư giãn nữa. Không có cảm giác gì bằng việc được ngắm khu vườn lớn nhanh như thổi và thu hoạch được rau củ quả sạch do chính tay mình chăm sóc".

Thành quả sau 6 tháng gieo hạt.

Khu vườn trong mơ chỉ vỏn vẹn 8m2.

Hiện tại, khu vườn của Thu Thuỷ đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên MXH. Nhiều người đã hỏi xin kinh nghiệm trồng trọt từ cô nàng sau khi nhận ra rằng không khó để bạn có thể trồng trọt dù chỉ có vỏn vẹn một chiếc ban công rộng 8m2.

