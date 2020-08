Tỷ phú Jeffrey Epstein, người bị cáo buộc ấu dâm và tự tử trong tù, sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, từ biệt thự ở Palm Beach đến đảo tư nhân trên biển Caribbean.

Theo Business Insider, Jeffrey Epstein sở hữu 6 bất động sản nhà ở cao cấp, bao gồm một nhà phố triệu USD ở Manhattan (New York), 2 hòn đảo tư nhân ở quần đảo Virgin, một biệt thự ở Palm Beach (Florida), một trang trại ở New Mexico và một căn hộ ở thủ đô Paris (Pháp). Ngày 6/7/2019, tỷ phú này bị bắt giữ vì cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên tại nhà ở Manhattan và Florida từ năm 2002-2005. Trong khi chờ ra tòa xét xử, Epstein đã tự tử trong tù vào tháng 8/2019. Ảnh: Business Insider.

Gần đây, biệt thự ở Manhattan và Palm Beach của "tỷ phú ấu dâm" được rao bán trên thị trường với tổng giá trị 110 triệu USD. Số tiền thu được từ việc bán bất động sản sẽ được chuyển cho quỹ dành cho những nạn nhân đã cáo buộc Epstein lạm dụng tình dục khi họ còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: New York Post.

Bất động sản ở Palm Beach của Epstein được niêm yết với giá khoảng 22 triệu USD. Biệt thự rộng 1.300 m2 bao gồm một nhà chính với 6 phòng ngủ, nhà cho nhân viên có 3 phòng ngủ và hồ bơi ngoài trời rộng lớn, theo WSJ. Nó cách Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Donald Trump, khoảng một dặm. Palm Beach Post đưa tin Jeffrey Epstein mua bất động sản vào năm 1990 với giá 2,5 triệu USD. Ảnh: Business Insider.

Theo Business Insider, phần lớn các vụ lạm dụng của "tỷ phú ấu dâm" được cho là đã xảy ra tại biệt thự ở Palm Beach. Ảnh: Daily Mail.

Nhà phố 7 tầng ở New York của Epstein là một trong những ngôi nhà tư nhân lớn nhất ở Manhattan, đang được rao bán với giá 88 triệu USD. Bất động sản có diện tích 2.600 m2 với tầm nhìn trực tiếp ra Central Park nổi tiếng và sở hữu một phòng khách xa hoa theo phong cách hoàng gia. Ảnh: New York Post.

Ngôi nhà ở Manhattan của Epstein lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường giá 13,2 triệu USD vào năm 1989, thuộc sở hữu của người sáng lập của L Brands Les Wexner. Wexner bán nó vào năm 1998 cho Tập đoàn Nine East 71st Street (NES) có trụ sở tại New York với giá không được tiết lộ. Năm 2011, quyền sở hữu tài sản đã được chuyển từ NES sang Maple Inc. với giá 0 đồng. Hồ sơ công khai từ năm 2011 cho thấy Epstein nắm giữ quyền sở hữu của cả NES và Maple Inc. tại thời điểm chuyển nhượng. Ảnh: Business Insider.

Nông trại Zorro ở Stanley, New Mexico của "tỷ phú ấu dâm" có tổng diện tích 7.500 mẫu Anh, bên trong có một biệt thự rộng gần 2.500 m2. Đây được cho là bất động sản lớn nhất trong quận. Epstein mua Zorro vào năm 1993 từ cựu Thống đốc New Mexico Bruce King. Theo Curbed, nông trại được định giá hơn 18 triệu USD vào năm 2013. Ảnh: Business Insider.

Hòn đảo tư nhân Little Saint James thuộc quần đảo Virgin là nơi cư ngụ chính của Epstein trong hơn 20 năm. Hòn đảo rộng 70 mẫu Anh, nằm ngoài khơi St. Thomas, bao gồm một khu phức hợp kiểu biệt thự, thư viện, rạp chiếu phim, nhà tắm và nhà nghỉ dưỡng. Ảnh: Business Insider.

Ngày 12/8/2019, hai ngày sau khi Epstein được phát hiện tự tử chết trong phòng giam Manhattan, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đột kích Little Saint James để tìm kiếm bằng chứng liên quan đến vụ buôn bán tình dục mà vị tỷ phú bị buộc tội. Ảnh: NBC News.

Năm 2016, Epstein mua Great St. James, một hòn đảo tư nhân khác cũng thuộc quần đảo Virgin, với giá 18 triệu USD. Hòn đảo rộng 165 mẫu Anh. Theo New York Magazine, Epstein lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp trên đảo, nhưng dự án này bị yêu cầu ngừng hoạt động vào tháng 12/2018 vì không tuân thủ các quy định về môi trường. Ảnh: Google Maps.

Epstein cũng sở hữu một căn hộ cao cấp ở Paris, nằm trên đại lộ Foch nổi tiếng. Những ngôi nhà trên đại lộ này có giá trung bình trên 4 triệu USD. Cảnh sát Pháp đã khám xét căn hộ vào tháng 9/2019. Ghislaine Maxwell, cộng sự nổi tiếng của Epstein, được cho là đã trốn trong một căn hộ sang trọng không kém gần đó giữa đại dịch Covid-19, trước khi bị bắt giữ. Ảnh: Getty Images.

Theo zingnews.vn