Là một trong những địa phương đón dòng vốn FDI hàng đầu, Bình Dương đang sở hữu nhiều ưu thế vượt trội về hạ tầng, công nghiệp, tạo tiền đề cho BĐS bứt phá mạnh mẽ.

BĐS Bình Dương tăng trưởng vượt trội

Dân số tại TP.HCM ngày càng tăng nhanh, khiến nhu cầu nhà ở trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, nguồn cung tại các dự án trên thành phố không nhiều như trước, ngày càng khan hiếm các khu đất “vàng” cho các sản phẩm nhà liền thổ. Trước thực tế này, người dân, các nhà đầu tư BĐS đang bắt đầu dịch chuyển đến các tỉnh lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An…

Trong đó, tỉnh Bình Dương hiện đang sở hữu loạt ưu thế để đón đầu chu kỳ tăng trưởng này. Hướng đến phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh trong giai đoạn 2021-2025, Bình Dương đang gấp rút đề xuất sớm triển khai các dự án giao thông trọng điểm như: Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một (Bình Dương). Tỉnh cũng phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến trục chính, nâng cấp đường cải tạo Quốc lộ 13 (TP. Thuận An), ĐT743 (TP. Thuận An, TP. Dĩ An), tiếp tục đầu tư và hoàn thiện tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, đường trục chính Đông - Tây, Bắc - Nam 3 (TP. Dĩ An)…

Không chỉ phát triển mạnh về hạ tầng, Bình Dương cũng là tâm điểm thu hút nguồn vốn FDI trong năm 2021. Theo UBND tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 15/5/2021, Bình Dương đã thu hút 1,252 tỷ USD vốn FDI, bằng 159% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 27 dự án đầu tư mới và 64 dự án điều chỉnh tăng vốn, dự án góp vốn, mua cổ phần.

Bình Dương là tỉnh thu hút nguồn vốn FDI mạnh trong năm 2021

Theo các chuyên gia, chuyển dịch về vùng ven đang trở thành xu thế tất yếu khi giải quyết được những bất cập của cuộc sống đô thị như: giao thông ùn tắc, thỏa mãn nhu cầu sống, sinh hoạt của nhiều thế hệ trong gia đình… Người mua thường hướng đến dòng sản phẩm BĐS đa dạng về tiện ích, có thể làm nơi cư ngụ lâu dài, đồng thời có thể làm tài sản tích lũy trong tương lai cho con cháu.

Những tác động từ đại dịch thời gian qua lại càng thúc đẩy xu hướng “sống xanh”, dịch chuyển về các đô thị vệ tinh diễn ra mạnh mẽ hơn. Điều này thể hiện rõ nét ngay từ đầu năm 2021, khi số lượng tìm kiếm BĐS tại Bình Dương tăng cao hàng đầu trong các tỉnh thành phía Nam. Theo báo cáo quý I/2021 của Batdongsan.com.vn, Bình Dương là thị trường được quan tâm nhất, gấp đôi Long An và vượt qua cả Đồng Nai.

Theo khảo sát, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng thị trường nhà phố, nhà liền thổ tại các thành phố ở Bình Dương vẫn giữ biên độ tăng giá đều đặn. Thời điểm cuối năm 2019, nếu một sản phẩm nhà phố tại Thủ Dầu Một được rao bán với giá khoảng 25 triệu đồng/m2; thì đến 2020 đã tăng lên 35 - 40 triệu đồng/m2. Năm 2021 ghi nhận giá giao dịch đã vượt 50 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Không chỉ nhà phố riêng lẻ, nhiều dự án mở bán từ năm 2020 đến nay cũng đã tăng giá khoảng 20 - 30%.

Nhà liền thổ gia tăng sức hút ở Bình Dương

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước năm (7,02 triệu đồng/tháng), trong khi cả nước khoảng 4,23 triệu đồng/tháng.

Bình Dương còn là thủ phủ công nghiệp của cả nước với 48 cụm và khu công nghiệp đang hoạt động, đến từ 43 quốc gia. Các khu vực hoạt động chính là: TP. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát với hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và gần 1 triệu công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước đang làm việc. Do đó, nhu cầu về nhà ở luôn tăng cao.

Bình Dương hứa hẹn là nơi phát triển mạnh mẽ dòng sản phẩm nhà liền thổ trong vài năm tới (Ảnh phối cảnh)

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu lớn, song nguồn cung phân khúc nhà liền thổ tại Bình Dương vẫn “nhỏ giọt”. Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm 2021 từ Savills, thị trường BĐS Bình Dương thiếu vắng sản phẩm nhà ở gắn liền với đất. Nguồn cung sơ cấp phân khúc nhà liền thổ, biệt thự, nhà phố trong 6 tháng chỉ hơn 770 căn, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại thị trường Bình Dương dịp cuối năm, dự án khu đô thị phức hợp Takara Residence mang phong cách Nhật Bản đang được giới địa ốc chú ý. Dự án được phát triển trên quy mô hơn 19 ha đất gồm: 520 nhà phố liên kế, lượng lớn căn hộ và 97 biệt thự. Takara Residence hưởng trọn tiện ích từ trung tâm kinh tế và giải trí sầm uất bậc nhất TP. Thủ Dầu Một, khi tọa lạc trên 3 trục đường “huyết mạch”: đường 30 tháng 4, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Tri Phương; đồng thời kết nối với Đại lộ Bình Dương.

Dự án Takara Residence dự kiến triển khai chính sách bán hàng hấp dẫn, hỗ trợ vay 80%, người mua chỉ thanh toán 10% để nhận nhà (Ảnh phối cảnh)

Dự án Takara Residence được lấy cảm hứng từ xứ sở hoa anh đào, hướng đến kiến tạo không gian sống tiện nghi, khoa học, thanh bình, đem lại cảm xúc thăng hoa cho cư dân. Cư dân Takara Residence tương lai có thể hưởng trọn tiện ích nội khu và ngoại khu hoàn hảo, đồng thời hòa mình vào không gian sống đậm nét văn hóa Nhật Bản.

Là dự án giải tỏa “cơn khát” nhà liền thổ tại thị trường Bình Dương, Takara Residence kỳ vọng ghi dấu ấn đặc biệt vào dịp cuối năm, trở thành tâm điểm hút dòng tiền mạnh mẽ sau đợt giãn cách xã hội.

Bùi Huy