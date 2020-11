Tốc độ phát triển đô thị ảnh hưởng không nhỏ đến thiên nhiên, môi trường và chất lượng sống của cư dân. Điều này lý giải vì sao người mua nhà ngày càng chú trọng đến yếu tố sinh thái khi tìm nơi an cư.

Ô nhiễm từ sự quá tải của đô thị ngày càng nghiêm trọng

Tầm quan trọng của không gian “xanh”

Sông, hồ đóng vai trò quan trọng để cấu thành nên giá trị sinh thái cho không gian sống. Một số nghiên cứu cho thấy, an cư gần sông nước sẽ mang lại sự trong lành, năng lượng và vượng khí. Vì lý do này mà nhà ở gần sông thường có giá trị cao hơn so với những BĐS khác.

Khu dân cư ven sông được nhiều người ưa chuộng

Trong cuộc sống hiện đại tất bật, con người ngày càng nhận ra tầm quan trọng của cây xanh và mong muốn được sống giữa thiên nhiên trong lành. Một khu dân cư được bao phủ bởi nhiều cây xanh sẽ có bầu không khí thường xuyên được thanh lọc. Không gian này cũng có thể góp phần giảm bớt những căng thẳng, mệt mỏi mà người thành thị hay gặp phải.

Cơ hội cho đô thị sinh thái phát triển

Hiện nay khu vực vùng ven các tỉnh, thành phố có nhiều tiềm năng phát triển dự án nhà ở sinh thái. Điển hình tại tỉnh Long An, nhờ quỹ đất đa dạng và hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, nơi đây là địa điểm lý tưởng cho những khu dân cư “chuẩn xanh”.

Công ty CP BĐS SeaHoldings là đơn vị phát triển dự án đã ghi dấu ấn với dự án đầu tiên tại khu vực Long An - Khu đô thị Lago Centro. Theo SeaHoldings, với độ phủ xanh lên đến hơn 50% và được bao quanh bởi những dòng kênh xanh mát, Lago Centro đã được nhiều khách hàng đón nhận, đồng thời dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao nền, sổ đỏ cho cư dân.

Công viên ven sông The Pearl Riverside đã hoàn thiện

Nối tiếp Lago Centro, SeaHoldings tiếp tục phát triển dự án The Pearl Riverside với giá trị sinh thái được tăng lên gấp nhiều lần. Không chỉ được bao phủ bởi lượng lớn cây xanh, The Pearl Riverside còn sở hữu vị trí trải dài bên bờ sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng. Điều này đem đến bầu không khí trong lành, lộng gió tại dự án, tạo nên yếu tố an dưỡng sức khỏe mà hiếm nơi nào có được.

Với mục đích tạo điều kiện cho cư dân tại The Pearl Riverside có thể tận hưởng, hòa mình vào thiên nhiên, SeaHoldings đã dành quỹ đất ven sông rộng tới 6.000m2 cho công viên The Pearl River Park, tạo nên “lá phổi xanh” cho dự án, kiến tạo nên trải nghiệm sống chất lượng cho cư dân. Công viên này đã được khánh thành vào ngày 8/11/2020.

Bên cạnh đó, SeaHoldings cũng tiếp tục phát triển hệ thống tiện ích như bến thuyền, sàn ngắm cảnh, khu BBQ, khu thể thao, đường chạy bộ.

Lễ khánh thành công viên ven sông tại The Pearl Riverside

The Pearl Riverside tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thị trấn Bến Lức, chỉ cách quận 1 hoặc khu Phú Mỹ Hưng từ 30 - 40 phút di chuyển, thuận tiện cho khách hàng đầu tư hoặc làm việc tại TP.HCM.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, những yếu tố trên kết hợp cùng pháp lý hoàn thiện và những chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính đã giúp The Pearl Riverside trở thành một dự án hấp dẫn nhà đầu tư. Ưu đãi nổi bật mà SeaHoldings mang đến cho khách hàng có thể kể đến như hỗ trợ vay 70%, ân hạn nợ gốc 24 tháng và cơ hội trúng xe ô tô Mazda 3.

Khi những khu dân cư sinh thái ngày càng được săn đón, The Pearl Riverside mang đến một sự lựa chọn lý tưởng, được kỳ vọng là tâm điểm đầu tư trong giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Thu Hằng