Ngói bitum phủ đá giờ đây không còn xa lạ với các công trình ở Việt Nam. Vật liệu này ngày càng trở nên thông dụng hơn trên thị trường, tuy nhiên lại có tình trạng chất lượng sản phẩm “vàng thau lẫn lộn”.

Ngói bitum phủ đá ngày càng được ưa chuộng

Đa số (khoảng 90%) người dân Bắc Mỹ lợp nhà bằng ngói bitum phủ đá. Đây cũng là vật liệu lợp phổ biến trên toàn cầu hiện nay.

Với cấu tạo từ sợi thủy tinh, nhựa đường và đá xay, dòng ngói này mang trong mình những ưu điểm lớn. Trong đó, tính mềm dẻo và dễ thi công, dễ cắt uốn giúp vật liệu này dễ dàng ứng dụng trên các dạng mái khó. Bên cạnh đó, trọng lượng thấp giúp gia chủ cắt giảm chi phí kết cấu đáng kể. Ngoài ra, chống thấm tốt, không gỉ sét, nứt bể… cũng là những “điểm cộng” đáng chú ý.

Với chi phí hợp lý, ngói bitum phủ đá nhanh chóng được yêu thích ở các công trình Việt Nam.

Cách nhận biết chất lượng ngói bitum phủ đá

Ở Việt Nam, không quá khó để tìm mua dòng ngói này. Tuy nhiên, theo đại diện Adal Home - đơn vị nhiều năm phân phối ngói bitum, đi kèm với sự phổ biến của ngói bitum là tình trạng “loạn” chất lượng mà người tiêu dùng khó nhận biết được trong quá trình mua.

Để chọn được ngói bitum phù hợp với đặc điểm công trình, chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng, đại diện Adal Home cho biết người mua nên chú ý vào 5 đặc điểm dưới đây.

Màng sợi dày đặc

Nhựa đường vốn mềm và liên kết kém, do đó màng sợi thủy tinh có tác dụng tăng khả năng chịu kéo và chịu uốn cho vật liệu. Màng sợi này giúp ngói bitum chịu được giông bão, các thời tiết khắc nghiệt và hạn chế bị rách trong quá trình thi công hay bảo trì.

Cách kiểm tra màng sợi khá đơn giản. Người mua có thể xé một mẩu nhỏ và quan sát. Màng sợi càng dày thì chất lượng càng cao.

Nhựa đường

Nhựa đường là chất liệu chính, tạo khác biệt giữa ngói bitum và các vật liệu lợp khác. Đó chính là khả năng chống thấm rất cao.

Tuy nhiên, nhựa đường có nhiệt độ nóng chảy thấp, do đó việc tạo hợp chất phù hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhà sản xuất phải đảm bảo ngói chịu được nhiệt độ cao (khoảng 80 độ C) và không nứt bể ở nhiệt độ âm (khoảng -10 độ C).

Đại diện Adal Home cho biết, để kiểm tra, người dùng có thể đóng ngói vào một tấm ván và đặt tại vị trí có nắng chiếu trực diện (Chú ý: nắng gắt nhất có thể). Sau vài giờ, nếu ngói bị tụt chứng tỏ nhựa đường không đảm bảo.

Lớp đá phủ dày và được ép chặt

Lớp đá xay này giúp hạn chế tia UV tiếp xúc trực tiếp với thành phần trong ngói, từ đó đảm bảo tuổi thọ cho ngói. Lớp đá càng dày sẽ hỗ trợ càng tốt.

Tuy nhiên, dày thôi chưa đủ, nó cần được ép chặt vào trong bề mặt tấm. Điều này giúp hạn chế việc rơi rớt đá trong quá trình thi công và sử dụng.

Người dùng chỉ cần kiểm tra trọng lượng hoặc quan sát để nhận biết. Một mặt đá tốt sẽ rất phẳng, nhiều đá và số lượng đá rơi không quá nhiều.

Keo liên kết chắc chắn

Giúp ngói bền bỉ trong giông bão là nhiệm vụ của lớp keo này. Do đó, một vùng keo tự dính dày và đủ rộng là điều quan trọng để đảm bảo chất lượng.

Người mua nên quan sát và cảm nhận trước, sau đó hãy làm một bảng mẫu với 2 - 3 lớp ngói bitum và đặt ở ngoài trời nắng trong vài ngày (cần có độ nghiêng). Sau đó, người dùng di chuyển mẫu vào khu vực mát mẻ, sau 1 giờ thì kiểm tra độ bám dính của keo. Nếu các lớp ngói vẫn bám chắc vào nhau, lớp keo này đảm bảo chất lượng.

Tìm địa chỉ bán hàng tin cậy

Tìm mua vật liệu bán hàng ở các địa chỉ uy tín, tin cậy, được nhiều người phản hồi tốt sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tiếp cận phong phú mẫu mã sản phẩm.

Trên thị trường, Adal Home là cái tên được nhiều đơn vị thi công, chủ đầu tư công trình biết đến. Adal Home hiện là nhà phân phối các sản phẩm ngói bitum phủ đá cao cấp nổi tiếng từ Hàn Quốc và Italy, có mẫu mã đa dạng, chi phí hợp lý

Tại Adal Home, ngói bitum phủ đá CANA từ Hàn Quốc có 3 kiểu dáng cùng nhiều màu sắc khác nhau: ngói đa tầng và đồng phẳng với 8 màu chuyển sắc; ngói tổ ong với 6 màu đồng sắc (Ảnh minh họa)

Ngói bitum phủ đá Tegola từ Italy là vật liệu nổi tiếng. Hiện Adal Home đang phân phối nhiều dòng sản phẩm Tegola như: Master (đa tầng), Traditional (vảy cá), Rectangular (đồng phẳng), Versaille (vảy rồng) … (Ảnh minh họa)

Đại diện Adal Home cho biết, ngày nay các dòng ngói bitum được nâng cấp độc đáo như: Acti Roof có khả năng khử khí ô nhiễm; Tegosolar là ngói bitum kết hợp tấm pin năng lượng mặt trời….

