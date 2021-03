Vài năm qua, BĐS Nam Phú Quốc đã nhanh chóng lan tỏa sức nóng với nhiều công trình mang tính biểu tượng như cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, tháp đồng hồ Central Village, thị trấn Địa Trung Hải hay sắp tới là cầu Hôn.

Kỳ vọng với các công trình tầm cỡ thế giới

Những công trình biểu tượng đang nâng tầm giá trị BĐS Nam Phú Quốc

Trên thực tế, một căn hộ có tầm nhìn ra tháp Eiffel, hay một khách sạn nằm kế cận nhà hát Opera Sydney… thường có giá bán, giá thuê cao nhờ danh tiếng của các công trình biểu tượng và lượng du khách đổ về mỗi năm.

Marina Bay Sands với kiến trúc tinh tế, sang trọng được xem như điểm nhấn hoa lệ của Singapore. Kể từ khi mở cửa vào năm 2010, tòa tháp này đã được xem như biểu tượng của đảo quốc Sư tử. Tọa lạc đối diện với biểu tượng này, The Sail Marina Bay là một trong những khu căn hộ cao cấp nhất ở Singapore với giá thuê “khủng”.

Có thể thấy, các công trình biểu tượng đã lưu lại dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới, đồng thời thiết lập những khu vực BĐS đắt đỏ và xa xỉ.

Tại Phú Quốc, không dừng lại ở khía cạnh là một hòn đảo du lịch hấp dẫn nhờ thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ, những năm qua, đảo Ngọc đã đón dòng vốn hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư lớn để nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch cũng như hạ tầng đô thị. Nổi bật là khu vực phía Nam với phường An Thới - nơi được xem như trung tâm mới, động lực phát triển của thành phố đảo.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, trước đây, An Thới chỉ là một xóm chài, chưa có chút ý tưởng nào về phát triển đô thị và du lịch nghỉ dưỡng. Tiềm năng cảnh quan thiên nhiên với núi, biển, trời của khu vực này lớn nhưng chưa được đầu tư xứng tầm.

“Với triển vọng đó, phía Nam Phú Quốc dễ hình thành hệ sinh thái du lịch cộng sinh - nơi thích hợp để phát triển đô thị, kết hợp với phát triển nhiều loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí đem đến hiệu quả du lịch cao, giúp thỏa mãn nhu cầu của mọi du khách, kể cả những du khách khó tính nhất. Đầu tư vào đây có độ hứa hẹn cao, hiệu quả tốt”, GS.Võ đánh giá.

Cầu Hôn sắp ra mắt, dự kiến trở thành điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Việt Nam tại Nam đảo

Ngày nay, Nam đảo đã vươn tầm trở thành “thiên đường” du lịch quốc tế, với gần 50 công trình đẳng cấp. Sự đổi thay mang tính đột phá này mang đến cho Nam đảo cơ hội ghi danh lên bản đồ du lịch thế giới, từ đó, BĐS nơi đây cũng nhanh chóng lan tỏa sức nóng nhờ hưởng lợi từ các công trình này.

Sau cáp treo Hòn Thơm và hàng loạt khu nghỉ dưỡng ấn tượng, trong năm 2021, “bức tranh” Nam đảo thêm phần hoàn thiện nhờ những công trình mang tính biểu tượng với tầm cỡ lớn hơn về giá trị văn hóa và nghệ thuật.

Đó là cây cầu Hôn lãng mạn - dự kiến trở thành điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất Việt Nam, là tháp đồng hồ Central Village tái hiện hình ảnh ngọn tháp cao vút màu đỏ gạch giữa quảng trường San Marco tráng lệ, tại trung tâm khu phố mua sắm sầm uất Sun Premier Village Primavera - Phú Quốc…

Tháng 3/2021, tháp đồng hồ Central Village cùng Sun Premier Village Primavera một lần nữa được tỏa sáng trong sự kiện thời trang Fashion Voyage 3 của đạo diễn Long Kan. Cùng cầu Hôn sắp hình thành trong tương lai, giới du lịch Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận những công trình biểu tượng mới như người “anh em” cầu Vàng (Bà Nà Hills) cũng do Sun Group kiến tạo trước đó.

Sun Grand City Hillside Residence - “mảnh ghép” đắt giá của Nam Phú Quốc

Bên cạnh các công trình biểu tượng, những khu nghỉ dưỡng, khu đô thị mới dần thành hình trong “bức tranh” đa sắc màu của Nam đảo, giới đầu tư vẫn nhận thấy sự thiếu vắng của các tổ hợp cao tầng mang tính đại diện cho sự vươn mình của thành phố đảo.

Tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Grand City Hillside Residence có vị trí “vàng” tại thành phố đảo

Vì lẽ đó, kể từ đầu 2021, thị trường BĐS Phú Quốc trở nên sôi động trước sự ra mắt của Sun Grand City Hillside Residence - tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên ở Nam đảo.

Nằm ngay phía trên Sun Premier Village Primavera và ga đi cáp treo An Thới, Sun Grand City Hillside Residence có địa thế “tựa sơn hướng thủy” với tầm nhìn 3 trong 1 đắt giá, bao trọn đại dương lam ngọc, các công trình biểu tượng thuộc bờ Tây hệ sinh thái Sun Group ở Nam Phú Quốc và sự chuyển mình mạnh mẽ của cả TP Phú Quốc.

Lấy cảm hứng từ Taormina - thị trấn nằm trên đỉnh đồi thuộc đảo Sicily (Ý), Sun Grand City Hillside Residence là sự pha trộn nét quyến rũ, thơ mộng của những tòa tháp cổ cùng hình ảnh hiện đại của công trình cao tầng, mở ra nếp sống đô thị mới cho người dân Phú Quốc.

Không chỉ hòa quyện vào khung cảnh của những khu phố đậm chất Ý với bậc đá len lỏi giữa các toà nhà hay những con dốc thấp dần về phía biển, với hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp như bể bơi vô cực cao bậc nhất Phú Quốc, hệ thống sky lounge và sân vườn, hệ thống shophouse dưới chân nhà, tổ hợp gym - spa... Sun Grand City Hillside Residence sẽ mang đến cho cư dân trải nghiệm nghỉ dưỡng “second home” trọn vẹn.

Đồng thời, đường bờ biển 650m của toàn bộ cụm dự án là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm những hoạt động giải trí biển hay tháp Central Village sẽ là sân khấu của các sự kiện văn hóa nghệ thuật đỉnh cao trong tương lai.

Theo đại diện Sun Group, đánh giá trên cao độ được phê duyệt hiện nay và yếu tố sở hữu lâu dài cho các căn hộ, giá trị của Sun Grand City Hillside Residence sẽ hướng tới mức độ đắt đỏ giống với các tòa nhà biểu tượng của các thành phố lớn như Landmark 81 tại TP.HCM hay Keangnam, Lotte tại Hà Nội.

Dự án hiện gồm 4 phân khu: The Hill, The Sea, The Sky và The Center sắp ra mắt với chiều cao, cấu trúc và công năng đa dạng, đáp ứng trọn vẹn 3 nhu cầu: nghỉ dưỡng - đầu tư và sống vượt trội. Với phân khu The Hill ra mắt đầu tiên trong mùa du lịch đẹp nhất năm của Phú Quốc, giới đầu tư có thể nhanh chóng “bắt sóng” kiếm lời từ dòng sản phẩm tiềm năng này.

Doãn Phong