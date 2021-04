Lấy cảm hứng về cuộc sống hiện đại, năng động và giàu có tại nước Mỹ trong các thước phim điện ảnh bom tấn Hollywood, MIKGroup đã cho ra đời dự án The Matrix One - tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A phía tây Hà Nội.

Từ đây, MIKGroup đã tạo ra một sản phẩm không thể trộn lẫn khi hội tụ đầy đủ các yếu tố Classy - Private - Zone mang phong cách Mỹ.

Dự án The Matrix One nằm trong quần thể tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A phía tây Hà Nội

Vị trí vàng

Tổ hợp The Matrix One tọa lạc tại tâm điểm Mỹ Đình - trung tâm hành chính, thương mại và giải trí mới của Hà Nội. Tại khu vực này, ngoài những điểm nhấn đã được đầu tư như Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Khu liên hợp thể thao, còn có các trụ sở bộ ngành, những cao ốc, khu phức hợp đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Giao thông tại đây được quy hoạch đồng bộ với hệ thống bàn cờ gồm các tuyến giao thông huyết mạch giúp kết nối, di chuyển dễ dàng vào các quận nội thành, sân bay Nội Bài cũng như các tỉnh lân cận.

Bao quanh dự án là các tiện ích dịch vụ phong phú, hấp dẫn và tiện lợi cho cư dân với hệ thống các trường học nổi tiếng, trung tâm thương mại lớn, bệnh viện hiện đại đầu ngành cả nước...

Dự án The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát

Mật độ xây dựng hoàn hảo

Tổ hợp dự án còn có mật độ xây dựng vào top thấp nhất Hà Nội khi The Matrix One chỉ có 740 căn hộ sang trọng trong 2 tòa chung cư cao 43 tầng. Tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng tại The Matrix One chỉ 54% với 10 căn/sàn.

Theo Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính, “với mật độ xây dựng "siêu thấp", dự án The Matrix One đang gây sốt trên thị trường bất động sản Hà Nội khi mỗi sàn chỉ bố trí 10 căn hộ với 7 thang máy tốc độ cao “đáp ứng được tiêu chí là căn hộ hạng A”.

Thiết kế hiện đại

Một tiêu chí khác để khẳng định chất lượng của dự án The Matrix One là thiết kế dự án. Phong cách thiết kế đương đại được MIKGroup đưa vào không gian bên trong từng căn hộ The Matrix One, thể hiện sự đẳng cấp, thượng lưu của những chủ nhân ưu tú. Toàn bộ mặt ngoài của 2 tòa tháp cao 43 tầng được bao bọc bởi các cửa sổ kính lớn Low-E, kết hợp góc nhìn panorama mở rộng giúp cho vẻ ngoài của dự án thêm phần sang trọng và nổi bật. Các căn hộ được thiết kế đa dạng, từ 2-3 phòng ngủ với diện tích linh hoạt từ 86-112m2.

Hành lang rộng rãi. Sảnh căn hộ được thiết kế hiện đại, tạo cảm giác thoải mái cho khách tới thăm trong khi chờ gia chủ.

Các căn hộ tại The Matrix One sở hữu tầm view panorama “triệu đô” thu trọn cảnh sắc

Tiện ích đa tầng - dịch vụ 5 sao

Chủ đầu tư The Matrix One quan tâm đến tiêu chuẩn hạng A cho không gian sống trên cả 2 tiêu chí: sức khỏe và tiện ích đặc quyền riêng biệt cho những chủ nhân tinh hoa.

Nằm trong tổ hợp tiện ích đa tầng gồm 1 tòa hỗn hợp khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ; 4 tổ hợp chung cư hạng sang; 2 dãy shophouse cao từ 4 đến 5 tầng, trường học quốc tế, công viên 14ha, cư dân tương lai của The Matrix One có thể tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ như: khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại, bể bơi giữa tầng không, nhà hàng cao cấp, quán cafe sang trọng, spa chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym hiện đại… Con trẻ được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện với trường học quốc tế, khu vui chơi lý thú tọa lạc ngay trong khuôn viên tổ hợp và dự án.

Một góc nội khu xanh mát bên trong Dự án

Xung quanh các tòa chung cư là không gian xanh của vườn hoa, đường đi bộ, tiểu cảnh, không xanh tươi mát của cây cỏ, đài phun nước, muôn hoa khoe sắc thơ mộng. Cư dân sẽ được trải nghiệm tiện ích tiện nghi, năng động phù hợp với mọi lứa tuổi trong “thành phố thu nhỏ” The Matrix One.

Chất lượng - quản lý vận hành vượt trội

Yêu tố giúp tổ hợp The Matrix One ghi điểm với giới đầu tư và khách hàng là chất lượng công trình và hệ thống an ninh hiện đại, tiên tiến bậc nhất để đảm bảo an ninh, an toàn và riêng tư cho cuộc sống của cư dân. Tất cả hệ thống chiếu sáng, thiết bị báo cháy, cấp nước… tại The Matrix One đều được đơn vị phát triển sử dụng từ các thương hiệu uy tín hàng đầu và được kiểm định, đảm bảo chất lượng, vận hành tốt.

Bên cạnh việc đảm bảo các tiện ích và dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A The Matrix One còn được vận hành bởi đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực vận hành và quản lý các dự án căn hộ cao cấp, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm sống đẳng cấp cho những cư dân tương lai.

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, sản phẩm chung cư phân khúc hạng A luôn đứng ở một vị trí rất riêng, không chịu nhiều tác động theo chu kì biến động của thị trường so với các dòng sản phẩm khác. Không chỉ là "vương miện" khẳng định đẳng cấp, đây còn là tài sản an toàn cho các chủ nhân nhờ giá trị bền vững theo thời gian.

Ngọc Minh