Những biệt phủ nằm khuất nẻo trên núi hoặc kề cận bờ biển, đặt giữa lòng thành phố náo nhiệt hay tách biệt trên bán đảo của giới siêu giàu đều ưu tiên những yếu tố: an toàn, riêng tư và sự xa xỉ khó có thể chạm tới.

Indian Creek (Miami) - Nơi dừng chân của chính trị gia, siêu mẫu và sao hạng S

Indian Creek nằm trên một hòn đảo tư nhân rộng hơn 121 ha ở vịnh Biscayne, thành phố Miami. Nơi đây được mệnh danh là “Đảo tỷ phú” vì là một trong những nơi ở an toàn và xa xỉ bậc nhất nước Mỹ. Tại Indian Creek, đội an ninh riêng của khu vực này gồm 13 người có nhiệm vụ canh giữ và kiếm soát an toàn cho 29 hộ gia đình.

Cư dân hiện tại trên đảo bao gồm chuyên gia đầu tư Edward Lampert, người sở hữu dinh thự rộng lớn trị giá 38,4 triệu USD; nhà đồng sáng lập Hotels.com Robert Diener với khối bất động sản rộng 5.212 m2 trị giá 19,2 triệu USD; cựu thiên thần Victoria's Secret, Adriana Lima cũng đã chi 9 triệu USD để tậu một dinh thự tại hòn đảo này vào năm 2009. Năm 2017, ca sĩ đình đám Enrique Iglesias từng bỏ ra 150 triệu USD để mua bốn lô đất liền kề trên đảo. Vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner đã mua lại một căn biệt thự của Iglesias với giá 32 triệu USD.

Indian Creek - “Đảo tỷ phú” nơi dừng chân của những nhân vật tầm cỡ nhất nước Mỹ

Martha’s Vineyard - Chốn nghỉ dưỡng của giới thượng lưu

Đảo Martha’s Vineyard được mệnh danh là thiên đường của giới quý tộc Mỹ nhờ sự kết hợp của những bãi biển xanh đầy cát mịn, khung cảnh ngọn hải đăng đẹp như tranh vẽ và đầy chất cổ điển. Tại đây, vợ chồng cựu tổng thống Obama đã chi hơn 11,75 triệu đô để sở hữu một căn biệt thự rộng 650m2, nằm trên khu đất 29 mẫu bên bờ sông nhìn ra hồ nước lớn Edgartown.

Deep Water Bay - Cung điện khép kín của giới siêu giàu Hong Kong

Deep Water Bay được xem như “lãnh địa” của giới siêu giàu Hong Kong. Vào năm 2018, một tòa chung cư gồm 12 căn hộ tại đây được bán với giá 5,9 tỷ đô-la Hồng Kông. Lý Gia Thành - tỷ phú giàu nhất Hong Kong là chủ nhân của biệt phủ nguy nga tại Deep Water Bay.

Nơi đây còn là địa điểm quen thuộc của nhiều người xem phim Hong Kong với cái tên Vịnh Nước sâu. Michael Kadoorie - chủ tịch của CLP Holdings và một số khách sạn, bao gồm cả Peninsula Hotels, là thế hệ thứ ba lãnh đạo “đế chế” cung cấp năng lượng lớn nhất ở Hong Kong, cấp điện cho 80% diện tích đặc khu cũng đang sống trong một dinh thự trị giá 30 triệu USD tại Deep Water Bay.

Gran Meliá de Mar tại Palma de Mallorca - Sự xa hoa giữa thiên đường địa trung hải

Gran Melia De Mar tại quê hương Palma de Mallorca của thương hiệu Gran Melia Hotels & Resorts sở hữu những đường nét truyền thống và ngọt ngào nhờ vào bàn tay của bậc thầy kiến trúc José Antonio Coderch, thu trọn hương sắc của vùng biển Địa Trung Hải đầy nắng dát vàng, được vinh danh trong danh sách “The Leading Hotels of the world”.

Gran Meliá De Mar tại Palma de Mallorca là sản phẩm đầy tự hào của thương hiệu cao cấp Gran Meliá Hotels & Resorts

Sắp xuất hiện bán đảo dành cho giới siêu giàu Việt Nam

Nắm bắt nhu cầu sở hữu tư dinh siêu sang, Tập đoàn KDI Holdings và thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Gran Meliá Hotels & Resorts (thuộc tập đoàn Meliá Hotels International) ra mắt dự án Gran Meliá Nha Trang - điểm đến thứ 15, góp mặt vào bộ sưu tập hữu hạn của thương hiệu trên toàn thế giới

Gran Meliá Nha Trang hướng tới kiến tạo một khu vực tách biệt tại Bãi Tiên của thành phố Nha Trang nổi tiếng thế giới, dành cho giới siêu giàu và các đại gia đình tài phiệt của Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Với giá trị ước tính lên đến cả chục triệu đô cho một căn biệt thự sát biển, Gran Meliá Nha Trang đã trở thành chủ đề nóng trong giới đầu tư và giới sưu tập bất động sản quốc tế và được tờ báo Enterpreneur hết lời khen ngợi ngay từ thời điểm mới ra mắt.

Gran Meliá Nha Trang được kỳ vọng trở thành bán đảo tỷ phú dành cho giới siêu giàu Việt Nam. Ảnh phối cảnh dự án

Doãn Phong