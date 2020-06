Trên thế giới, shop thương mại dịch vụ là một khái niệm phổ biến đối với giới đầu tư. Ở Hong Kong hay Singapore, các BĐS này có thời hạn sở hữu dao động từ 50 hoặc 70 năm nhưng giới đầu tư vẫn săn đón.

Cơ hội sinh lời đầy hấp dẫn

Causeway Bay hay còn gọi là Vịnh Đồng La, trái tim mua sắm của đảo Hong Kong là nơi toạ lạc của những con phố sầm uất và đắt đỏ nhất thế giới. Hàng năm, có tới hàng trăm triệu lượt khách du lịch và dân bản địa đổ về đây mua sắm, giải trí khiến mỗi tấc đất ở khu Causeway Bay được ví như tấc vàng.

Đơn cử như một cửa hàng chưa đầy 40m2 nhìn ra vịnh Victoria trên phố Paterson có giá mua xấp xỉ 60 triệu đô la Hong Kong (tương đương 180 tỷ VNĐ). Cách đó không xa, hãng thời trang Louis Vuitton chịu chi 5 triệu HKD (tương đương 15 tỷ VNĐ)/1 tháng cho cửa hàng của mình, trong khi hãng Prada trả tới 9 triệu HKD (27 tỷ VNĐ)/1 tháng thuê mặt bằng đối diện.

Một góc sầm uất ở khu Causeway Bay

Toàn bộ đất đai ở Hong Kong thuộc sở hữu nhà nước và nhà đầu tư chỉ được Chính phủ cấp thời hạn cho thuê 50 hoặc 70 năm. Dù chi phí đầu tư rất cao do giới hạn thời gian sở hữu nhưng loại hình bất động sản này luôn được săn đón ở xứ Cảng Thơm.

Tương tự, tại đảo quốc Sư Tử, mặc dù 98% đất đai của quốc gia này thuộc sở hữu nhà nước và các nhà đầu tư chỉ được sở hữu trong thời hạn nhất định. Tuy nhiên, bất động sản thương mại vẫn có sức hút với giới đầu tư vì họ nhìn ra được giá trị sinh lời lớn mà dòng sản phẩm này mang lại.

Con đường Orchard Road, nơi toạ lạc của những thương hiệu thời trang, ẩm thực, giải trí xa xỉ nhất thế giới, liên tiếp phá vỡ những kỷ lục mua bán của chính nó. Năm 2016 và 2018, giới đầu tư toàn cầu “choáng váng” khi tập đoàn Shun Tak (Hong Kong) đã bỏ ra 593,5 triệu đô la Singapore (9.875 tỷ VNĐ) mua hai lô đất ở địa chỉ số 9 và 21 đường Orchard Road trong cuộc đua gay cấn với các nhà đầu tư đến từ Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Úc, Nhật... Riêng lô đất ở địa chỉ 21 có đơn giá 31.322 đô la Singapore/m2 (521 triệu VNĐ/m2) phá vỡ mọi kỷ lục giao dịch nhà đất ở Singapore.

Orchard Road nổi tiếng với nhiều tổ hợp thương mại xa hoa bậc nhất quốc đảo

Theo các chuyên gia bất động sản Singapore, những con số kỷ lục liên tiếp được xác lập đã chứng tỏ hiện tượng “cầu vượt cung” ở những khu đất thương mại kim cương. Những nỗ lực trong cuộc đua giành quyền sở hữu các bất động sản thương mại cho thấy giới đầu tư đặt yếu tố tỷ suất sinh lời lên trên mọi yếu tố. Với họ, thời hạn sở hữu không còn là vấn đề khi họ nắm trong tay một kênh đầu tư sinh lời siêu lợi nhuận mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng khát khao sở hữu.

Làn sóng đầu tư shop thương mại dịch vụ ở Việt Nam

Những năm gần đây, Việt Nam cũng chứng kiến làn sóng đầu tư shop thương mại dịch vụ của giới thượng lưu tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,... Trong đó, thành phố Cảng Hải Phòng được đánh giá là một trong những điểm sáng với tốc độ gia tăng tầng lớp trung lưu và thượng lưu nhanh nhất miền Bắc.

Các tổ hợp thương mại dịch vụ sang trọng bắt đầu hình thành tại đây để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của giới thượng lưu. Trong đó, Vinhomes Marina - The Premium Collection là tổ hợp thương mại dịch vụ đầu tiên được Vingroup phát triển tại Hải Phòng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của hơn 7.000 cư dân Vinhomes Marina nói riêng và giới nhà giàu đất Cảng nói chung.

Đặc biệt mới đây, khi tập đoàn Vingroup vừa mới khởi công Công viên Chủ đề VinWonders Vũ Yên lớn nhất Việt Nam, Hải Phòng hứa hẹn tiếp tục phát triển và thu hút du khách không chỉ trong nước mà cả khách quốc tế. Nhu cầu về điểm hưởng thụ các tiện nghi và dịch vụ sang trọng sẽ ngày càng gia tăng.

Vinhomes Marina - The Premium Collection hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm sang trọng, đẳng cấp của khu vực.

Nằm giữa trái tim của khu đô thị đẳng cấp Vinhomes Marina, tổ hợp shop TMDV The Premium Collection được quy hoạch cho mục đích kinh doanh với các dãy shop mang kiến trúc Hy Lạp sang trọng, thiết kế 2 mặt tiền ấn tượng, diện tích dao động từ 105 - 503m2. Điểm nhấn đắt giá nhất tổ hợp là thiết kế 2 mặt tiền với 1 mặt view bể bơi ngoài trời lấy cảm hứng từ những resort sang chảnh trên thế giới, mang đến trải nghiệm mua sắm “Shopping by the Pool” độc đáo.

Trong tương lai, tổ hợp shop TMDV The Premium Collection hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến vui chơi, giải trí và mua sắm đẳng cấp, sầm uất nhất tại TP Hải Phòng. Và khi đó, bất động sản tại đây sẽ tạo nên những cơn sốt khao khát sở hữu tương tự như những gì đã và đang diễn ra ở Cause Bay hay Orchard Road.

Để sở hữu căn shop có giá 7,5 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ phải trả khoảng 2,3 tỷ đồng, ngang với một căn hộ cao cấp có 2 phòng ngủ, 70% còn lại sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong suốt 24 tháng. Chủ nhân được bàn giao từ tháng 11/2020, chỉ cần hoàn thiện nội thất cơ bản là có thể kinh doanh thu lợi nhuận, không phải lo trả gốc và lãi trong 2 năm.

Lợi nhuận từ việc cho thuê/tự kinh doanh đối trừ 1 phần sang tiền gốc và lãi sau khi hết thời gian hỗ trợ của Chủ đầu tư. Theo tính toán, chỉ sau 10 năm đưa vào vận hành kinh doanh, nhà đầu tư có thể hoàn vốn 100% và tiếp tục thu về lợi nhuận đáng kể mỗi năm.

Với số lượng hạn chế, chỉ có tổng 39 căn, tiềm năng sinh lời cao và chính sách ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư, tổ hợp shop thương mại dịch vụ Vinhomes Marina - The Premium Collection đang được giới đầu tư bất động sản và kinh doanh đất Cảng săn đón.

Minh Tuấn