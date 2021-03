Đô thị đảo Phượng Hoàng, Aqua City phát triển chuỗi tiện ích đặc quyền đẳng cấp quốc tế, quy hoạch khéo léo trong không gian sinh thái trù phú, trong lành.

Đô thị đảo Phượng Hoàng là đảo sinh thái tự nhiên được bốn mặt bao bọc bởi hệ thống sông lớn, địa thế độc đáo mang hình dáng chim Phượng Hoàng - biểu tượng của phú quý. Vùng đất sạch nguyên sinh còn được bồi đắp bằng hệ thống kênh rạch nội khu đan xen màu mỡ, với diện tích mảng xanh rộng lớn phân bố khắp đảo.

Trên vùng đất được mệnh danh là "món quà phú quý" thiên nhiên ban tặng, Tập đoàn Novaland - đơn vị triển khai Aqua City phát triển đảo Phượng Hoàng thành đô thị đảo tiện nghi và thịnh vượng. Mục tiêu đó được hiện thực hóa bằng lối quy hoạch bài bản, chú trọng hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế, thân thiện với thiên nhiên mang đến giá trị sống đặc quyền chất lượng cao cho cư dân tinh hoa.

Đặc quyền thụ hưởng cuộc sống riêng tư

Với những cư dân thành đạt, riêng tư và an ninh là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn không gian sống. Một khảo sát công bố mới đây của Knight Frank cho thấy, giới nhà giàu thế giới có nhu cầu ngày càng cao trong việc tìm kiếm tư gia hạng sang với vị trí đẹp, tiện ích cao cấp đầy đủ, độc quyền.

Yếu tố siêu sang của dòng sản phẩm đặc quyền này còn thể hiện ở mức độ riêng tư. Tờ Financial Times ghi nhận nhiều người nổi tiếng, doanh nhân sẵn sàng chi số tiền lớn để đảm bảo hạn chế tối thiểu người lạ biết đến tư gia của họ.

Bất động sản đảo sở hữu tính riêng tư, an ninh và đầy đủ tiện ích được giới tinh hoa ưa chuộng

"Yếu tố độc đáo mà bất động sản đảo mang lại tạo thành một phân khúc riêng, không theo quy luật cung cầu của thị trường và luôn có sức hút lớn", ông Jonathan Miller, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Tại Việt Nam, nhu cầu sống riêng tư và an ninh của giới thành đạt ngày càng thể hiện rõ nét trong cách lựa chọn không gian sống. Những dự án được phát triển theo hướng cá nhân hóa, chú trọng an ninh, không gian riêng tư của từng gia đình trong cộng đồng đều thu hút sự chú ý của người mua.

Đó cũng là lợi thế chất lượng sống hiếm có mà đảo Phượng Hoàng, Aqua City sở hữu. Yếu tố riêng tư và đặc quyền trước tiên đến từ vị thế "có một không hai" của vùng đất hình chim Phượng Hoàng biệt lập, bao quanh bởi bốn bề sông nước. Ngay trên đảo đô thị này, cư dân có thể thụ hưởng gần như mọi tiện ích phục vụ chất lượng sống cao cấp, từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục chuẩn quốc tế đến các hoạt động thể thao, mua sắm, giải trí, ẩm thực...

Đô thị đảo Phượng Hoàng, Aqua City thu hút sự quan tâm, tìm kiếm của khách hàng khi vừa được giới thiệu ra thị trường

Cư dân có thể an tâm tận hưởng cuộc sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày khi khu đô thị được đảm bảo bằng an ninh đa lớp, từ camera đến đội bảo vệ túc trực 24/7, chú trọng an ninh tối đa nhưng vẫn giữ được yếu tố riêng tư quý giá cho mỗi cư dân.

Chuỗi tiện ích xứng tầm vị thế

Những yếu tố hút khách nhà giàu của đảo Phượng Hoàng, Aqua City còn đến từ sự khan hiếm về vị trí, tầm nhìn và sự tối ưu về tiện ích sống đủ đầy, trọn vẹn. Mỗi căn nhà phố, shophouse hay biệt thự đều được bố trí khoa học, hợp lý nhằm giúp cư dân tiếp cận nhanh nhất những tiện ích, cảnh quan trong toàn khu vực. Theo đó, cự ly xa nhất từ mỗi căn nhà đến công viên hay bờ sông chỉ khoảng 5 phút, thân thiện với người đi bộ. Lối sống gần gũi thiên nhiên còn được khuyến khích qua những tiện ích thể thao như lối dạo bộ ven sông, đường dành cho người đi xe đạp, khu tập gym, yoga, sân bóng ngoài trời...

Quy hoạch thông minh cho phép cư dân đảo Phượng Hoàng dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp từ giáo dục, thể thao, vui chơi giải trí đến cảnh quan sông nước hiếm có.

Đáng chú ý, một trong những hạng mục tiện ích được đầu tư mạnh nhất tại đảo Phượng Hoàng là tiện ích y tế, chăm sóc sức khỏe. Tại đây có những cơ sở đạt chuẩn quốc tế phục vụ chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng, phòng nghỉ 5 sao... Trọng tâm là bệnh viện khách sạn và thẩm mỹ 29.000 m2 do Novaland hợp tác các đơn vị danh tiếng trong nước và quốc tế triển khai, đầu tư mạnh về chuyên môn lẫn công nghệ, trang thiết bị. Ngoài ra còn có các trung tâm trị liệu, thải độc, spa đa phong cách Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đảo Phượng Hoàng còn ghi điểm với khách hàng với tiện ích chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam

Các cư dân nhí còn được chăm sóc, bồi dưỡng trong hệ thống trường học liên cấp chuẩn quốc tế rộng 6,4 ha. Đây cũng là hạng mục tiện ích được ưu tiên đầu tư, hướng đến một cộng đồng phát triển bền vững, thượng tôn giáo dục và đồng hành cùng sự trưởng thành cả về thể chất lẫn trí tuệ của con trẻ.

Bên cạnh đó, đan cài trong cảnh quan sinh thái nguyên sinh là những tiện ích đẳng cấp phân bổ đều khắp phân khu như club house thượng lưu, trung tâm thương mại, 1,2 km tuyến phố thương mại phong cách đảo cọ Dubai, chuỗi các siêu thị thực phẩm sạch…

Cựu cầu thủ Huỳnh Kesley Alves cho rằng không gian sống tại đảo Phượng Hoàng, Aqua City chất lượng không thua kém gì ở nước ngoài, nhờ không khí trong lành cùng hệ thống tiện ích nội khu hiện đại.

“Đảo Phượng Hoàng biệt lập, mang yếu tố thịnh vượng phong thuỷ cao, ngoài ra, ở đây còn đáp ứng đầy đủ tiện ích giúp gia đình không cần đi đâu xa”. Huỳnh Kesley chia sẻ.

Gia đình cầu thủ Huỳnh Kesley Alves thích thú khi trải nghiệm không gian sống tại Aqua City

Tham gia sự kiện trải nghiệm nhà mẫu đô thị đảo Phượng Hoàng mới đây, chị Huỳnh Tiến Giao cho hay, những tiện ích được đầu tư tâm huyết và phát triển trọn vẹn đã chinh phục chị và nhiều khách hàng.

"Ở đây hội tụ đủ tất cả các tiện ích như trường học, bệnh viện và có bến du thuyền nữa, con tôi về đây ở thì sẽ thích hợp cho bé để phát triển sau này. Bản thân mình cũng được tận hưởng tất cả dịch vụ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi thấy rất đáng để sở hữu một căn tại đây", chị Giao nói thêm.

