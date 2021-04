Không chỉ sở hữu địa thế “rừng trên biển” độc đáo, Cát Bà còn vào “tầm ngắm” của nhà đầu tư và giới thượng lưu bởi sự hoàn thiện về hạ tầng cùng việc xuất hiện những dự án “có tầm” quốc tế.

Cát Bà - điểm đến “xinh đẹp”, đầy mê hoặc

Là điểm đến duy nhất tại Việt Nam đồng thời mang nhiều danh hiệu Quốc gia và Quốc tế, gồm Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển thế giới; sở hữu điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới; bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á hiện nay; nằm giữa vùng di sản thế giới Vịnh Hạ Long… Cát Bà có một “hồ sơ năng lực” mạnh mẽ, đủ thuyết phục để trở thành điểm đến đẹp hàng đầu khu vực.

Cát Bà là một trong hai đảo du lịch lớn nhất Việt Nam, sở hữu địa thế “rừng trên biển” độc đáo

Bên cạnh đó, sự phát triển của Cát Bà còn có sự góp sức không nhỏ của chính quyền địa phương và các nhà phát triển bất động sản trong việc kiên quyết, nhanh chóng xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng lưu trú đồng bộ hiện đại.

Điểm nhấn đáng kể của Cát Bà là việc đưa cáp treo Cát Hải, một trong những dự án có trụ cáp treo cao nhất thế giới, đi vào hoạt động, và sự tham gia của Wyndham Grand, top đơn vị vận hành tiêu chuẩn Quốc tế tại quần thể nghỉ dưỡng bốn mùa Flamingo Cat Ba Resorts. Với những mảng màu cuối cùng về hạ tầng đã được hoàn thành, Cát Bà đã sẵn sàng bước lên đấu trường Quốc tế và trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp trong khu vực.

Resorts đẳng cấp quốc tế

Hiện nay Cát Bà chỉ có duy nhất một khu nghỉ dưỡng 5 sao đã đi vào hoạt động, được đầu tư bởi Flamingo Holding Group. Quần thể này có tổng vốn đầu tư lên đến 4000 tỷ đồng với quy mô 1150 phòng tiêu chuẩn 5 sao, được xây dựng theo các tiêu chuẩn đẳng cấp Quốc tế, đồng thời mang đậm dấu ấn “rừng trên biển” của đảo ngọc Cát Bà.

Sự thành công của Cát Bà sẽ được củng cố vững chắc bằng công trình nghỉ dưỡng độc đáo, hiếm có Flamingo Cát Bà Resorts

Flamingo Cat Ba Resorts được biết đến là khu nghỉ dưỡng 5 sao mặt tiền biển lớn nhất miền Bắc hiện nay với vị trí nằm bên vịnh Lan Hạ xinh đẹp, một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp trên thế giới. Dự án kết nối trực tiếp với bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á đồng thời sở hữu hệ thống tổ hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe lớn nhất châu Á hiện nay với điểm nhấn là khu Spa rộng 5000m2 và khu tắm khoáng Onsen Nhật Bản rộng 6000m2.

Ngoài ra, Flamingo Cat Ba Resorts còn nhận được bốn chứng chỉ công trình xanh EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) trao tặng. Giới chuyên môn đánh giá, đây không chỉ là một dự án có “tầm” về giá trị trải nghiệm, nghỉ dưỡng mà còn có tâm đối với địa phương, cộng đồng.

Top đơn vị vận hành khách sạn tiêu chuẩn quốc tế

Lịch sử của ngành du lịch nghỉ dưỡng đã có rất nhiều câu chuyện thành - bại được viết nên bởi các đơn vị quản lý vận hành. Được bảo chứng chất lượng và uy tín qua nhiều thập kỷ, Wyndham Grand, thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn Wyndham Group là đối tác “trong mơ” của nhiều chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản trên thế giới bởi sự chặt chẽ trong quy trình kiểm soát chất lượng và sự am hiểu đối với trải nghiệm của khách hàng.

Wyndham Grand Flamingo Cat Ba Resorts sở hữu vị trí trung tâm của quần thể Flamingo Cat Ba Resorts

Là top 10 nhà phát triển bất động sản tại châu Á, không bất ngờ khi Flamingo Holding Group được Wyndham Grand lựa chọn đồng hành trong dự án Flamingo Cat Ba resorts. Sự “hợp nhất” này không chỉ mang đến cho đảo Ngọc một luồng gió mới, một lời khẳng định của dịch vụ tầm cỡ thế giới mà còn tạo ra “một siêu phẩm nghỉ dưỡng” hội tụ đầy đủ mọi giá trị quốc tế, từ vị trí, kiến trúc, tiện ích, chủ đầu tư đến đơn vị quản lý vận hành.

Ra mắt dòng sản phẩm cuối cùng, Flamingo Holding Group cho biết đây là thời cơ tốt nhất để sở hữu biệt thự trên cao Flamingo Cat Ba Resorts do dự án đã đi vào hoạt động, quỹ căn không còn nhiều. Đặc biệt, khách mua giai đoạn này có thể nhận nhà ngay trong năm 2021 mà nhận nhiều chính sách quà tặng hấp dẫn: cam kết lợi nhuận lên đến 10%/ năm; hưởng ưu đãi tài chính lên tới 20%, quà tặng trị giá lên tới 4 cây vàng 9999 và thẻ All In Passport Diamond với hơn 100 đặc quyền chủ biệt thự và 20 đêm nghỉ trong toàn bộ hệ thống nghỉ dưỡng của Flamingo.

Xuân Thạch