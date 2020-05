Biệt thự The Legend Palace (Vinhomes Star City) kiến tạo dành riêng cho tầng lớp tinh hoa xứ Thanh với tiêu chí đẳng cấp nhưng không phô trương, tự do tận hưởng chất lượng sống đỉnh cao nhưng vẫn riêng tư, biệt lập.

Hãy nói cho tôi biết bạn ở đâu, tôi sẽ biết bạn là ai

Chốn an cư không đơn thuần là chỗ ở mà còn là nơi khẳng định vị thế và giúp “sinh lộc, phát tài” cho chủ sở hữu. Đó là lí do, các “đại gia” luôn chọn những vùng đất đẹp, phong thủy vượng khí để làm chốn an cư, bởi sự lựa chọn ấy sẽ thể hiện gu thẩm mỹ, đẳng cấp và nhu cầu thưởng thức cuộc sống của chủ nhân.

Trên thế giới, có những địa danh chỉ gắn liền với giới tinh hoa, quý tộc nhất trong xã hội, tạo nên sự khác biệt độc đáo. Đơn cử có thể nhắc đến “khu nhà tỷ phú” Sagaponack thuộc vùng biển Hamptons ở New York với cộng đồng 400 cư dân khép kín, hay cộng đồng The Peak ở núi Thái Bình - đỉnh cao xa hoa của giới tài phiệt Hồng Kông. Là điểm cao nhất của xứ Cảng thơm, The Peak thu hút các ông trùm kinh doanh, các chính khách quyền lực và giới tỷ phú Trung Quốc nhờ mang vị thế phong thủy đắc địa.

Những vùng đất phong thủy luôn là lựa chọn của giới tài phiệt, tinh hoa trong xã hội

Tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu trong xã hội trong những năm gần đây đã góp phần thúc đẩy sự hình thành của những dự án được thiết kế riêng cho những tiêu chuẩn sống hàng đầu. Trong đó phải kể đến The Legend Palace, phân khu biệt lập nằm giữa lòng quần thể Vinhomes Star City ngay tại xứ Thanh địa linh nhân kiệt, khẳng định đẳng cấp độc tôn bởi phong cách “Quite Luxury” - sự xa xỉ kín đáo, đầy quyền lực mà giới thượng lưu hướng tới.

Chuẩn sống Quite Luxury dành riêng cho giới tinh hoa

Như một tuyệt tác kiến trúc Ý mang âm hưởng từ Venice huyền thoại, với không gian sống hòa hợp thiên nhiên cùng sự riêng tư được đề cao tuyệt đối khi được quy hoạch biệt lập hoàn toàn, The Legend Palace là phiên bản giới hạn mang tới những đặc quyền thượng lưu chỉ dành cho giới tinh hoa.

Nằm trọn giữa dòng kênh đào trong xanh bao quanh, The Legend Palace được ví như viên kim cương đắt giá, sở hữu thế đất tuyệt đẹp ngay cạnh dòng sông Mã với 3 mặt dự án nằm trên 3 trục đại lộ lớn của Thành Phố: Đại Lộ Lê Lợi, Đại Lộ Hùng Vương, Đại Lộ Nam Sông Mã. Đây chính là nơi hội tụ của 0,1% cộng đồng tinh hoa xứ Thanh, là biểu tượng của sự giàu có nhờ vị thế phong thủy đón tài lộc, tất cả hòa vào nhau để tạo nên một biểu tượng về giá trị sống - niềm khao khát ngưỡng mộ của cả cộng đồng.

Kiến trúc Ý mang lại nét đẹp sang trọng và khác biệt cho The Legend Palace

Những biệt thự trắng cùng ban công rộng và mái vòm cong mềm mại, được chạm trổ tinh xảo cùng với những tiện ích xa hoa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống giàu sang, quyền uy. Chủ sở hữu được toàn quyền cá nhân hóa không gian sống của mình với những dịch vụ thiết kế “bespoke” - độc quyền dành riêng cho những khách hàng sáng tạo, muốn tự tay thiết kế không gian sống theo gu thẩm mỹ của mình, giúp thể hiện trọn vẹn đẳng cấp và dấu ấn riêng.

Sản phẩm thể hiện sự đầu tư mạnh tay của Vingroup trong việc chinh phục các khách hàng thượng lưu

Danh sách những tiện ích nội khu mà chủ đầu tư dành riêng cho những chủ nhân của The Legend Palace cũng khiến người ta dễ choáng ngợp. Một ví dụ điển hình có thể kể tới là bể bơi resort mang phong cách Hoàng Gia rộng 600 m2 nằm trọn trong không gian cảnh quan tuyệt mỹ tràn ngập sắc xanh nhiệt đới.

Chưa kể, khu vườn thần tiên Le Jardin được trang hoàng không thua kém bất cứ chốn xa hoa nào của giới vua chúa, quý tộc xưa nay. Cư dân có thể dạo bộ thảnh thơi giữa vườn hồng khoe sắc, ngắm con trẻ nô đùa an nhiên giữa không gian vui chơi độc đáo... Bên cạnh đó, điểm nhấn của khu vực còn là hệ sinh thái mang tên Vingroup với trường liên cấp Vinschool, phòng khám Vinmec, khu thương mại - dịch vụ…

Với số lượng mở bán giới hạn chỉ 10 - 15 căn cho 1 lần ra mắt, The Legend Palace chỉ dành riêng cho những chủ nhân có tiềm lực tài chính mạnh và quyết đoán.

Nhân dịp ra mắt khu biệt thự đảo, chủ đầu tư Vinhomes sẽ có nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho các chủ nhân của dòng siêu phẩm này. Thông tin chi tiết liên hệ: Website: http://starcity.vinhomes.vn/

Minh Tuấn