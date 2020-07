Mặc dù các thương hiệu sơn hiện nay thường quảng cáo là sơn thân thiện với môi trường và an toàn với sức khỏe với con người, nhưng mùi sơn vẫn có thể độc hại, gây đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng đến tim phổi…

Nhà mới sơn cho dù dùng sơn chất lượng đắt tiền hay sơn kém chất lượng ít nhiều vẫn để lại mùi sơn khó chịu. Nếu không biết cách xử lý, mùi sơn tường sẽ gây hại cho sức khỏe, kích ứng đường hô hấp, hệ thần kinh và não bộ. Đặc biệt là phụ nữ có thai và trẻ em mức độ độc hại gấp 10 lần so với người bình thường.

Vậy làm thế nào để loại bỏ mùi sơn khi về nhà mới? Sau đây là các cách vừa hiệu quả vừa nhanh chóng giúp bạn khử mùi sơn, tận hưởng không gian thoải mái hơn.

Khử mùi sơn bằng bột mì và tỏi

Khử mùi sơn bằng bột mì và tỏi có tác dụng nhanh chóng và rõ rệt nhưng với những người dị ứng với tỏi thì không nên áp dụng. Bạn chỉ cần hòa bột mì vào nước và trộn với tỏi giã nhỏ sau đó chia thành nhiều chén đặt dưới sàn nhà. Nếu làm như vậy nhiều lần, chắc chắn mùi sơn sẽ hết.

Khử mùi sơn nhà bằng baking soda

Dung dịch này khử mùi sơn rất hiệu quả. Cứ 10m2 nền nhà đặt 1 bát baking soda hoặc rắc lên sàn nhà và sau đó dùng máy hút bụi để hút sạch. Mùi sơn giảm mạnh trong vài ngày. Tốt nhất việc này nên thực hiện 2 lần trước khi dọn đồ vào nhà.

Khử mùi sơn nhà bằng giấm ăn

Giấm không có gì xa lạ đối với nhà bếp của người Việt Nam. Đối với nhà mới xây, khi mùi sơn còn chưa thoát hết ra ngoài, cách tốt nhất các bạn có thể làm là đổ giấm ra thành nhiều chén nhỏ rồi để khắp mọi nơi trong nhà đẻ giúp hấp thụ hết mùi sơn hiệu quả. Hoặc bạn có thể đun sôi một nồi giấm hoa quả ở giữa phòng trong 2 ngày, mùi giấm hoa quả bám vào tường sẽ tỏa mùi dễ chịu.

Khử mùi sơn tường bằng than

Để lấy hết mùi sơn nhà mới xây, bạn có thể dùng một cục than củi, than sinh học, hay than hoạt tính. Hãy gói từng miếng than củi trong giấy báo, rồi đặt rải rác khắp phòng. Nhưng lưu ý khi sử dụng than khử mùi là nên đóng kín các cửa ra vào, cửa sổ để hiệu quả mùi cao hơn và không ai được ở trong nhà trong quá trình khử mùi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo

Theo Em đẹp