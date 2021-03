Phạm Quỳnh Anh vừa “xuống tiền” mua hai căn nhà phố liền kề ở khu đô thị Aqua City của Novaland với mong muốn hai bé có tuổi thơ bình yên trong không gian xanh, sạch đồng thời là món quà đầu tư tương lai cho con.

Nữ ca sĩ cho hay, ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là phải cân bằng công việc và dành thời gian cho hai con. Một ngày của cô bắt đầu từ 6h30. Sau khi đưa Tuệ Lâm và Tuệ An đến trường, cô bắt tay làm nhạc, lên ý tưởng cho các dự án mới. Buổi chiều, cô tranh thủ đi đón con, nấu ăn và dạy các bé học bài. Khi các con đã an giấc, cô tiếp tục công việc còn dang dở.

Quỳnh Anh cho biết cô sẽ luôn luôn là một người mẹ kiên cường, tấm gương tốt và là chỗ dựa vững chắc cho các con. "Hai bé chỉ cần ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, sống lương thiện, còn lại đã có mẹ lo", người đẹp nói.

Không khắt khe điểm số

Ca sĩ tự nhận bản thân khó tính, cầu toàn và luôn ưu tiên sự phát triển của con. Cô khắt khe trong việc chọn trường, chọn lớp và nơi an cư. Hiện Tuệ Lâm học tiểu học quốc tế ở quận 7, TP HCM, còn Tuệ An học mầm non. Cô chú trọng môi trường học tập rộng thoáng, nhiều cây xanh, hiện đại và phải tạo mọi điều kiện cho học sinh phát huy sở trường, sự dạn dĩ. Niềm vui lớn nhất của Quỳnh Anh mỗi khi đến trường đón bé là ngắm hai con thoải mái vui chơi, cười rạng rỡ và nô đùa cùng các bạn.

Phạm Quỳnh Anh tự nhận bản thân khó tính, cầu toàn cả trong cách chọn môi trường sống và học tập của con dù không áp lực chuyện học hành, điểm số

Quỳnh Anh cho biết cô có cái nhìn thoáng về điểm số. Giọng ca Vì em là gu chị không yêu cầu hay gây áp lực con phải đạt thành tích xuất sắc. Theo ca sĩ, càng ép buộc, các cháu càng không thích, chống cự. Cô để con thoải mái làm điều bé muốn, liên tục khích lệ, động viên khi bé nản chí. Nếu bé muốn học đàn, hát hay bất cứ môn gì, Quỳnh Anh đều ủng hộ, thậm chí học cùng con.

Mỗi buổi chiều và cuối tuần, mẹ con ca sĩ thường cùng nhau đạp xe, đi bơi, tập thể dục, hòa mình với thiên nhiên…

Hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung của nữ ca sĩ trong chuyến tham quan trải nghiệm không gian sống tại đảo Phượng Hoàng, Aqua City bằng du thuyền

Cách dạy con của Phạm Quỳnh Anh ảnh hưởng từ bố mẹ. Ngày còn nhỏ ở Hà Nội, cô luôn được tự do làm điều mình muốn, không bị áp lực về điểm số.

"Tôi may mắn khi có bố mẹ bên cạnh, hỗ trợ mọi việc, từ cuộc sống đến chăm sóc hai bé. Mẹ con tôi ở gần ông bà ngoại, các cháu quấn ông bà. Tôi không thể được như hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của ông bà", Phạm Quỳnh Anh nói.

Đầu tư tương lai cho con

Phạm Quỳnh Anh cũng khắt khe về nơi an cư. Người đẹp lý giải mỗi người có hoàn cảnh và sở thích riêng nên lựa chọn cũng khác nhau. Cô chuộng không gian sống rộng thoáng, đủ để con thỏa sức sáng tạo, chạy nhảy và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.

Nữ ca sĩ chia sẻ, “Trên sân khấu, nghệ sĩ luôn cần nhiều khán giả, nhưng khi về nhà, ai cũng mong hưởng sự yên bình, mát mẻ, không gian khoáng đạt. Tôi không quen với nơi quá đông đúc và ngại tiếng ồn”.

Giọng ca Vì em là gu chị chọn đầu tư hai căn nhà phố tại đảo Phượng Hoàng, Aqua City làm của để dành cho con vì ấn tượng với không gian sống tại dự án

Từ năm ngoái đến nay, Phạm Quỳnh Anh tính chuyện mua nhà phố nên đã tìm hiểu, tham khảo nhiều nơi khác nhau. Cô ấn tượng với đảo Phượng Hoàng thuộc khu đô thị Aqua City của Novaland ở phía Đông TP.HCM và không ngại ngần mua liền một lúc hai căn nhà phố liền kề nơi đây.

Phạm Quỳnh Anh cho hay: “Ba mẹ con tôi ở một căn, căn còn lại để ông bà ngoại các cháu sống. Đây cũng là món quà ý nghĩa đầu tư tương lai cho con. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để hai bé có cuộc sống tốt nhất”.

Cô chọn đảo Phượng Hoàng vì nơi đây có nhiều mảng xanh, không khí trong lành và tính kết nối của dự án. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, cư dân có mọi thứ trong tầm tay, từ bệnh viện, trường quốc tế, trung tâm mua sắm đến tổ hợp thể thao giải trí... Cộng đồng trí thức có chung phong cách sống, thích yên bình, an ninh, riêng biệt cũng thu hút nữ ca sĩ.

Đảo Phượng Hoàng, Aqua City được bao bọc bởi hệ thống sông lớn, địa thế độc đáo mang hình dáng chim Phượng Hoàng - biểu tượng của sự phú quý

“Thật tuyệt khi được sống trong một không gian mang phong cách nghỉ dưỡng, khơi nguồn cảm hứng, tạo năng lượng tích cực cho mọi thành viên. Khi tham quan nhà mẫu, tôi nhận ra thứ tôi mơ ước đều hội tụ ở Aqua City. Trong tương lai, nhiều dự án hạ tầng và cao tốc sẽ được xây dựng tại đây, thời gian di chuyển về TP.HCM sẽ rút ngắn chỉ hơn 15 phút. Tôi cho rằng mua nhà, chọn không gian sống cũng là cách tích lũy lâu dài cho các con, hướng tới cuộc sống hoàn mỹ", cô nói thêm.

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, cô từng kết hôn cùng ông bầu Quang Huy, có hai con gái. Sau thời gian dài dành cho gia đình, Phạm Quỳnh Anh tích cực trở lại với âm nhạc và cho ra mắt hàng loạt sản phẩm mới như Tất cả sẽ thay em, Điều gì đến sẽ đến, Cây xương rồng mạnh mẽ, Xiêu lòng, Nói với người đến sau, Vì em là gu chị... Năm nay, cô đóng vai thứ chính trong phim điện ảnh Người lắng nghe của đạo diễn Khoa Nguyễn.

