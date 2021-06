Ngày 16/6 Công ty Cổ phần Xây dựng Central ký hợp tác với Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR), trở thành tổng thầu thiết kế, xây dựng trọn gói Dự án Trung tâm thương mại & Căn hộ cao cấp Astral City (TP. Thuận An, Bình Dương).

Cái bắt tay của hai “ông lớn” trong ngành BĐS

Theo phạm vi hợp tác đã ký kết, Central sẽ đảm nhận toàn bộ công tác thiết kế và thi công, hoàn thiện xây dựng 2 dự án thuộc tổ hợp Astral City gồm: Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 1 và Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương 2.

Dự án gồm các hạng mục như nhà liên kế, shophouse, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, đi kèm hàng loạt tiện ích tiên phong tại thị trường bất động sản Bình Dương.

Là một trong những công trình mang nhiều tâm huyết của Phát Đạt nên Astral City được chú trọng đầu tư cả về kiến trúc, không gian cảnh quan cũng như thiết kế nội thất nhằm mang lại chất lượng sống vượt trội cùng hệ thống tiện ích chuẩn mực quốc tế cho cư dân và cộng đồng.

Ông Lê Quang Phúc (bên trái) và ông Trần Quang Tuấn đại diện Ban lãnh đạo 2 công ty thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Ông Lê Quang Phúc, Thành viên HĐQT PDR và hiện là Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - KL (công ty con thuộc quyền sở hữu 99% của PDR) đánh giá Central là một trong những tổng thầu có năng lực và uy tín hàng đầu hiện nay, được vận hành bởi những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong ngành xây dựng, đã từng đảm nhận các vị trí chủ chốt tại những công ty tổng thầu lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, Central đã và đang thi công nhiều dự án tầm cỡ trong các lĩnh vực bất động sản dân dụng, nghỉ dưỡng, công nghiệp trên toàn quốc. Đây là những cơ sở vững chắc để Phát Đạt tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”, lựa chọn Central là đơn vị tổng thầu thiết kế và xây dựng trọn gói cho dự án Astral City.

Astral City hướng tới trở thành biểu tượng của “thủ phủ công nghiệp”

Một trong những điểm nổi bật đầu tiên của Astral City phải kể đến vị trí đắc địa - nguyên tắc “vàng” mà Phát Đạt theo đuổi - khi nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, TP. Thuận An. Đây là con đường huyết mạch kết nối TP. Thủ Đức - TP. Thuận An - TP. Thủ Dầu Một, cộng hưởng với quy hoạch TP. Thuận An trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất tỉnh Bình Dương, sẽ giúp gia tăng giá trị rất lớn trên mọi phương diện cho Astral City.

Chính bởi “cận thị, cận lộ” nên Astral City dễ dàng kết nối với hàng loạt tiện ích hiện hữu trên trục Quốc lộ 13 - Đại lộ Bình Dương như TTTM Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, khu biệt thự sân Golf Sông Bé, trường quốc tế các cấp; cùng các khu công nghiệp lớn nhất Thuận An và Bình Dương như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An 1…



Định vị ở phân khúc cao cấp, Phát Đạt mạnh tay đầu tư để Astral City trở thành công trình có quy mô lớn bậc nhất Bình Dương với phong cách kiến trúc hiện đại cùng chất lượng sống vượt trội dành cho cư dân. Đi kèm với thiết kế đẳng cấp và sang trọng là hàng loạt tiện ích đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhịp sống đô thị hiện đại theo những chuẩn mực quốc tế. Trong khi đó cảnh quan và mảng xanh nội khu được kết nối xuyên suốt, mang đến không gian thoáng đạt và ngập tràn thiên nhiên.

Với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành xây dựng và thiết kế nội thất, sau khi hoàn thành, Astral City hứa hẹn tạo nên nét chấm phá mới nơi “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương.

Tấn Tài