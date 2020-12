Ngày 28/11/2020, sự kiện ra mắt khu biệt thự mẫu phong cách châu Âu đa sắc màu, trong môi trường sống xanh, tiện nghi, hiện đại và sang trọng của KĐT sinh thái Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai) đã thu hút nhiều khách hàng.

Tái hiện khu phố châu Âu sang trọng

​

Ngay trung tâm dự án, Aqua City tái hiện một khu phố châu Âu sống động, được chia làm các tuyến phố với các mẫu shophouse, biệt thự theo phong cách hiện đại và bán cổ điển. Tổng quan quy hoạch được lấy cảm hứng từ những con phố cùng các căn biệt thự ở những điểm thu hút du khách tại trời Âu. Khu phố đã hoàn thiện hạ tầng, nhà ở cùng cảnh quan đa sắc màu, thể hiện nét riêng của khu đô thị sinh thái thông minh.



Sự kiện khai trương diễn ra từ ngày 28/11 - 31/12/2020, khách tham quan sẽ được tận hưởng không khí rộn ràng, đa sắc của các phố Âu nổi tiếng trên thế giới, đồng thời tham gia vào những hoạt động lễ hội đường phố vui nhộn.



Nổi bật trong tuyến phố là các mẫu biệt thự kiến trúc bán cổ điển mang vẻ ngoài bề thế lẫn nét quyến rũ thanh thoát.

Sự sang trọng, đẳng cấp của biệt thự bán cổ điển đến từ sự tinh tế trong từng đường nét nhẹ nhàng tạo sự cân đối, không gian khoáng đạt. Kiến trúc tối ưu diện tích với hệ thống cửa kính, mang lại cảm giác kết nối giữa kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên bên ngoài.

Từ chi tiết phối màu cho tới những chi tiết cảnh trí, nội thất, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng. Tổng thể từ khối kiến trúc và không gian nội thất sử dụng gam màu trung tính sáng ấm, không quá tối tạo nên sự hài hòa và cảm giác yên bình về một tổ ấm chất lượng cao giữa miền xanh sinh thái.

Từng không gian chức năng pha trộn khéo léo nét cổ điển cùng hiện đại, phù hợp với xu hướng thiết kế đương đại sang trọng, tối ưu hóa công năng. Trong khi đó những căn biệt thự kiến trúc hiện đại lại mang các đường nét thanh thoát, mạnh mẽ.

Nét cá tính ấn tượng thể hiện qua những hình khối năng động, hiện đại, tông màu đối lập tạo mảng khối nổi bật.

Bên cạnh đó, dự án cũng chú trọng đến không gian sống cởi mở, kết nối các thành viên, tạo cảm giác đầm ấm, sum vầy trước áp lực của đời sống đô thị.

Tinh thần một khu đô thị sinh thái thể hiện rõ trong khu phố mẫu với sắc xanh cỏ cây, sông nước được bố trí xen lẫn giữa các căn biệt thự phong cách châu Âu, trên đường phố và trong từng góc nhà. Không gian sống sinh thái ấn tượng cũng chính là điểm đắt giá thu hút khách hàng và nhà đầu tư.

Giao thông thuận tiện, đầu tư tiềm năng

Anh Nguyễn Quang Lộc (TP.HCM) cho biết, môi trường sống tại Aqua City nổi bật nhờ sở hữu nhiều mảng xanh, tạo cảm giác yên bình, đa dạng tiện ích cho người lớn lẫn trẻ em. Anh cũng chú ý đến phân khu Đảo Phượng Hoàng - Phoenix South tại Aqua City, vì đây là một khu đảo biệt lập với không gian sinh thái bao quanh. Đồng thời một căn nhà phố cũng có thể khai thác mô hình shophouse kinh doanh trong tương lai.

Còn anh Cao Văn Lãm (TP.HCM) cho rằng Aqua City có tính kết nối cao khi thuận tiện đi từ TP.HCM lên dự án, nhanh chóng kết nối về Vũng Tàu, Phan Thiết hoặc Đà Lạt. Địa thế có cả sông lớn, kênh rạch cùng nhiều cây xanh khiến không gian sống nơi đây sang trọng, bình yên như nghỉ dưỡng cũng như tiềm năng gia tăng giá trị.

Nhiều khách hàng quan tâm đến các sản phẩm tại Aqua City nói chung và Đảo Phượng Hoàng - phân kỳ Phoenix South nói riêng vì cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư. Aqua City mang đến giá trị đầu tư và an cư khi nằm tại vị trí thuận tiện cho giao thương, dễ dàng tiếp cận các khu vực kinh tế, du lịch trọng điểm tại phía Nam. Khi các hạ tầng giao thông hoàn thiện, từ Aqua City, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển về trung tâm TP.HCM hay cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hơn nữa sau thời gian khó khăn do Covid-19, các nhà phát triển dự án tung ra nhiều gói hỗ trợ nhằm kích cầu, tăng sức mua, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản vượt khó và tiếp đà tăng trưởng.



Phân kỳ Phoenix South sở hữu vị trí đắc địa được ôm trọn bởi các dòng sông lớn với thế đất mang hình dáng loài chim quý phượng hoàng, biểu tượng của sự trù phú, thịnh vượng. Phân kỳ này được quy hoạch đồng bộ với các tiện ích đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu an cư, từ hệ thống công viên, quảng trường, cho tới trường học, bệnh viện chuẩn quốc tế, khu mua sắm…

Nơi đây sẽ giới thiệu các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự, shophouse theo lối kiến trúc hiện đại thể hiện sự sang trọng, tạo sự thoáng đãng trong không gian sống, giúp kết nối giữa con người với thiên nhiên, kiến tạo nên không gian sống sinh thái và mở ra cơ hội đầu tư sinh lợi với sản phẩm BĐS đảo đô thị hiếm có.

(Nguồn: Novaland)