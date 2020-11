Ngày 03/11/2020, Vinhomes ra mắt 23 căn biệt thự phiên bản giới hạn Limited Edition thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (quận 9, TP.HCM). Không chỉ có vị trí “vàng”, các căn biệt thự này còn sở hữu nhiều lợi thế đặc quyền cùng kiến trúc nổi bật.

Vị trí đắt giá “trên bến dưới thuyền”

23 căn biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition sở hữu vị trí “độc tôn” trong đại đô thị Vinhomes Grand Park khi được tận dụng lợi thế ven sông đắt giá. Dãy biệt thự đón cảnh quan độc đáo: phía trước là công viên thiên đường Tropical Malibu; phía sau là công viên Manhattan Riverside và sông tự nhiên; bên phải là hồ cảnh quan, cầu ngắm cảnh và đặc biệt nằm sát cạnh bến thuyền cao cấp Manhattan Glory - 1 trong 3 siêu tiện ích của Vinhomes Grand Park.

Nhờ vị trí đắc địa “trên bến dưới thuyền”, 23 căn biệt thự Limited Edition mang đến cho chủ nhân đặc quyền sở hữu chỗ đậu du thuyền định danh tại bến thuyền cao cấp. Biệt thự Limited Edition nằm bên bến du thuyền cao cấp được thiết kế như những lâu đài cổ điển châu Âu với chuỗi nhà hàng, cafe… giữa không gian cây cỏ nhiệt đới.

Đặc quyền ưu tiên sở hữu chỗ đậu du thuyền định danh khẳng định sự khác biệt từ biệt thự phiên bản giới hạn The Manhattan Glory - Limited Edition

Sống hòa hợp cùng thiên nhiên

Biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition cũng được thừa hưởng không khí nhiệt đới sinh động của công viên thiên đường Tropical Malibu với “series hồ bơi liên hoàn” độc đáo: hồ bơi thiên đường Tropical Resort, hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, bể sục jacuzzi cùng thiết kế 2 tầng đẳng cấp sẽ mang đến cho cư dân trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày.

23 căn biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition sở hữu không gian sinh thái, tiện ích đủ đầy và tầm nhìn khoáng đạt

Vị trí ven sông cũng đem đến cho biệt thự Limited Edition một miền sinh thái ngay phía sau nhà. Công viên Manhattan Riverside trải dài gần 2km sẽ là nơi đón bình minh hay hoàng hôn tuyệt đẹp, cùng những trải nghiệm với chuỗi tiện ích: vườn dưỡng sinh, vườn xích đu, giàn cảnh quan, đường dạo, sân chơi trẻ em, biểu tượng nghệ thuật...

23 căn biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition hưởng trọn miền xanh sinh thái

Hồ cảnh quan và cầu ngắm cảnh dẫn lối tới 23 căn biệt thự

Kiến trúc đẳng cấp

Sự khác biệt của biệt thự “Limited Edition” còn nằm ở thiết kế kiến trúc riêng, nổi bật giữa quần thể biệt thự, shophouse, boutique villa cao cấp The Manhattan Glory. Cụ thể, biệt thự độc bản được sơn 2 màu tạo hiệu ứng tương phản, tôn lên đường nét sang trọng, cùng hàng cổng chính bề thế và những hoạ tiết phào chỉ đậm nét tân cổ điển. Cùng với đó, hệ thống hàng rào, lan can dung hoà mềm mại khi phối cùng hoa văn hoạ tiết hoa và lá vàng tinh tế.

Với diện tích từ 291 - 558m2, biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition mở ra thế giới riêng của từng chủ nhân để tự do bố trí nội thất, đánh dấu đam mê và phong cách sống khác biệt

Cuộc sống còn được nâng tầm khi The Manhattan Glory - Limited Edition sở hữu thêm 2 bốt an ninh nội khu, gia tăng an ninh cho chủ nhân bên cạnh hệ thống an ninh đa lớp hiện đại chung của Vinhomes Grand Park.

Tiên phong kiến tạo phong cách sống của “khu dân cư triệu đô”, biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition là nơi hội tụ của giới tinh hoa, đưa khu Đông không chỉ là thành phố xanh, trung tâm sáng tạo mà còn là tâm điểm phồn hoa mới của TP.HCM.

Quần thể cao cấp The Manhattan Glory bao gồm: chuỗi biệt thự, shophouse, boutique villa tân cổ điển có diện tích từ 84 - 639m2, được quy hoạch phù hợp cho cả nhu cầu kinh doanh sôi động và an cư riêng tư biệt lập. The Manhattan Glory sở hữu vị trí đắc địa khi bao quanh bởi các trụ cột tiện ích chỉ có tại Vinhomes Grand Park như Đại công viên 36ha, Vincom Mega Mall, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Trường liên cấp Vinschool, VinBus… Bên cạnh 2 tiện ích của Vinhomes Grand Park là đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, cư dân The Manhattan Glory còn trọn vẹn tận hưởng không gian sống nghỉ dưỡng với bộ sưu tập công viên nội khu đậm chất Mỹ: công viên nghệ thuật Broadway, công viên mặt trời, đường dạo bộ dưỡng sinh Glory Pathway…

Minh Tuấn