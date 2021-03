Sáng ngày 27/3, Công ty GP.Invest sẽ khai trương căn hộ thực tế Dự án The Nine tại số 9 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Căn hộ thực tế The Nine sẽ ra mắt vào ngày 27/3/2021

GP.Invest là doanh nghiệp BĐS đã triển khai nhiều dự án chung cư ở Hà Nội. Doanh nghiệp này từng gây chú ý khi ra mắt tầng căn hộ thực tế ở dự án Tràng An Complex năm 2016. Ở thời điểm đó, khách hàng được tham quan tầng căn hộ điển hình, khi dự án đang trong giai đoạn thi công.

Khách hàng tham quan công trường Tràng An Complex trong giai đoạn thi công

Với dự án The Nine, ngay từ khi triển khai xây dựng, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP.Invest đã khẳng định: “Đây sẽ là dự án chung cư cao cấp với chất lượng và dịch vụ cao nhất, đứng trong top đầu tại thị trường Hà Nội.”

Để minh chứng cho sự quyết tâm đó, GP.Invest sẽ ra mắt căn hộ thực tế vào ngày 27/3 tới, sau thời gian ngắn công bố dự án. Ông Nguyễn Quốc Hiệp cho biết: “The Nine là bước đánh dấu sự chuyển mình của GP.Invest trên con đường chinh phục những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thiết kế kiến trúc, cảnh quan và công nghệ xây dựng”.

“Lợi ích của khách hàng là ưu tiên số một” - tôn chỉ của Chủ tịch GP.Invest

Đến với các căn hộ thực tế tại The Nine, khách hàng sẽ được đánh giá chất lượng và tận mắt chiêm ngưỡng: phòng khách với không gian thoáng rộng, tràn ngập ánh sáng với hệ thống kính chạm trần/sàn; phòng bếp với phong cách Shaker Kitchen (Mỹ) được thiết kế đường nét tối giản, cùng điểm nhấn đảo bếp sang trọng; không gian phòng ngủ với tầm nhìn “không giới hạn” qua hệ kính Low-E ngoại cỡ…

Căn hộ kính tràn tại dự án The Nine

Không gian chung của sự kiện ra mắt căn hộ thực tế ở tầng 6 - tầng dịch vụ độc đáo của dự án The Nine. Đại diện GP.Invest cho biết, tầng 6 cao 9,5m (tương đương 3 tầng căn hộ), mang dấu ấn đặc biệt so với các khu dịch vụ khác.

Sau 1 năm triển khai, dự án The Nine đã xây dựng đến tầng 26, dự kiến cất nóc T4/2021

Ông Nguyễn Quốc Hiệp bày tỏ: “Từng chi tiết thiết kế tại The Nine được GP.Invest chăm chút kỹ lưỡng, nhằm tạo nên một không gian sống thực sự đẳng cấp và hiện đại. The Nine không chỉ là nơi an cư thông thường mà là nơi để hưởng thụ cuộc sống hoàn hảo, với những tiêu chuẩn chất lượng cao”.

Doãn Phong