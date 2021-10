Công ty Khách sạn Ritz-Carlton, L.L.C., của Chevy Chase, MD., thuộc tập đoàn Marriott International, Inc., hiện đang điều hành hơn 100 khách sạn và hơn 45 dự án bất động sản hàng hiệu tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 100 năm lịch sử, tôn chỉ vững chắc và triết lý cam kết dịch vụ không dao đông, cả trong phân khúc khách sạn và bất động sản hàng hiệu, The Ritz-Carlton đã được công nhận với nhiều giải thưởng vì là tiêu chuẩn vàng của ngành dịch vụ nghỉ dưỡng. Các dự án bất động sản hàng hiệu The Ritz-Carlton mang đến cho khách hàng tại nhiều thành phố sôi động nhất thế giới và các điểm đến nghỉ dưỡng tuyệt đẹp cơ hội sở hữu một không gian sống sang trọng với phong cách tinh tế và tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp, kèm theo dịch vụ Ritz-Carlton huyền thoại. Từ dịch vụ concierge và tiện ích ăn uống ngay trong dự án cho đến đội ngũ quản lý vận hành dự án tận tâm, một phong cách sống riêng tư và thoải mái đang chờ đón khách hàng mỗi ngày. Masterise Homes - thành viên của tập đoàn Masterise Group, là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam và thế giới. Sở hữu danh mục Bất động sản hàng hiệu lớn bậc nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng Marriott International - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới với những thương hiệu Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton.