Ngày 18/05/2020 Sun Grand City Feria - đô thị ở phong cách nghỉ dưỡng đầu tiên thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Bãi Cháy, Hạ Long ra mắt thị trường.

Mang thương hiệu Sun Grand City - dòng bất động sản để ở cao cấp luôn nằm tại vị trí đắc địa và được đầu tư, phát triển bởi Tập đoàn Sun Group, Sun Grand City Feria là dự án được xây dựng theo mô hình khu đô thị phong cách nghỉ dưỡng đầu tiên của Sun Group tại Hạ Long.

Tọa lạc ở tâm điểm khu vực Bãi Cháy và nằm sát cạnh khu shophouse Sun Plaza Grand World và khu nghỉ dưỡng 5 sao Premier Village Ha Long Bay Resort, Sun Grand City Feria thừa hưởng vị trí lý tưởng “cận biển, kế hồ, tiếp giáp phố”. Dự án có khoảng lùi hợp lý so với mặt đường lớn Hạ Long (cách biệt bởi dãy shophouse) đảm bảo sự yên tĩnh, an ninh, an toàn cho một khu đô thị cao cấp. Đây cũng là dự án sở hữu bãi tắm và đường bờ biển đẹp bậc nhất miền Bắc.

Quy mô dự án gồm gần 500 căn biệt thự với đa dạng các loại hình từ đơn lập, song lập đến tứ lập; diện tích đất từ 130m2 - 600m2. Với nguồn cảm hứng Địa Trung Hải độc đáo, các căn biệt thự tại Sun Grand City Feria là sự quyện hòa tinh tế giữa lối kiến trúc mái đỏ đặc trưng của Tây Ban Nha cùng viền xanh tinh tế của Santorini, mang đến vẻ đẹp phóng khoáng, lãng mạn và đầy cá tính.

Nhằm thiết lập chuẩn mực sống mới tại Hạ Long, chủ đầu tư bố trí hơn 38.000m2 diện tích tiện ích dành cho cư dân bao gồm hệ thống công viên, hồ cảnh quan, sân chơi trẻ em, trung tâm thể thao ngoài trời cùng clubhouse 5 sao đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu giải trí thời thượng nhất hiện nay.

Bên cạnh tiện ích nội khu, cư dân của Sun Grand City Feria hưởng đặc quyền tận hưởng chuỗi trải nghiệm du lịch, giải trí, mua sắm trong bán kính chưa đầy 1 km quanh khu vực với bãi tắm Bãi Cháy sạch đẹp vừa được chỉnh trang, đường bao biển Kỳ quan - điểm hẹn mới của người dân phố biển, tổ hợp Sun World Halong Complex, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long hay phố mua sắm Shophouse Europe - Sun Plaza Grand World…

Trong tương lai, với hệ thống hầm và 3 cây cầu Cửa Lục 1,2,3 đang được đầu tư xây dựng, cư dân Sun Grand City Feria sẽ dễ dàng kết nối hơn nữa tới khu vực Hòn Gai (phía Tây) để tiếp cận những tiện ích, dịch vụ thiết yếu khác của thành phố. Điều này cũng phù hợp với Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2050 khi Hạ Long xác định cấu trúc phát triển đô thị theo mô hình đa cực, trong đó lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, đưa Bãi Cháy trở thành trung tâm đô thị mới sầm uất của vùng đất di sản.

Giống như ý nghĩa tên gọi Feria (“kỳ nghỉ” trong tiếng Tây Ban Nha), Sun Grand City Feria được kỳ vọng đem đến cho các cư dân tương lai cuộc sống tựa như một kỳ nghỉ thượng lưu kéo dài suốt 365 ngày trong năm. Ở đó, 2 phân khu Calvia và Mallorca được thiết kế dựa trên cảm hứng từ những vùng đất đã đi vào huyền thoại bên bờ Địa Trung Hải.

Cũng trong tháng 5 này, phân khu Calvia thuộc dự án sẽ mở bán chính thức. Đây là phân khu đầu tiên của dự án Sun Grand City Feria được “trình làng”. Với vị trí cửa ngõ dự án, sở hữu tầm nhìn panorama hướng biển, ngắm trọn đảo Rều lung linh, cùng hệ thống tiện ích đa dạng, Calvia hứa hẹn đem đến sản phẩm xứng tầm để giới thượng lưu Quảng Ninh sở hữu, sinh sống và khẳng định vị thế bản thân, đồng thời là cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư phía Bắc.

BĐS Sun Group tại Hạ Long với đầy đủ loại hình sản phẩm, được ví như bản hòa tấu giữa thiên đường du lịch bao gồm: Sun Premier Village Ha Long Bay - BĐS nghỉ dưỡng; Sun Plaza Grand World - hệ thống các trung tâm thương mại và nhà phố thương mại; Sun Grand City Feria - đô thị ở phong cách nghỉ dưỡng... mang đến cho người dân, cũng như giới đầu tư nhanh nhạy sự lựa chọn đa dạng.

Doãn Phong