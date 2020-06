Ngày 2/6/2020 Công ty Cổ phần Vinhomes ra mắt phân khu The Manhattan thuộc dự án Vinhomes Grand Park. Sở hữu vị trí đắc địa, The Manhattan chính là “trái tim” của đại đô thị mới đáng sống bậc nhất tại phía Đông TP.HCM.

The Manhattan nằm tại vị trí trung tâm của đại đô thị Vinhomes Grand Park, sở hữu đại lộ mua sắm - giải trí thời thượng, sầm uất, nơi hội tụ chuỗi boutique villa và shophouse đậm chất Địa Trung Hải tinh tế, phóng khoáng. Phân khu này còn có lợi thế độc nhất khi ôm trọn đại công viên Grand Park 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sinh thái, giải trí lần đầu tiên xuất hiện giữa lòng đô thị.

Các sản phẩm tại phân khu bao gồm các boutique villa và shophouse có diện tích đa dạng từ 180m2 - 880m2 (diện tích sàn xây dựng), mang tới giải pháp đầu tư 3 trong 1: kinh doanh sinh lời, đầu tư cho thuê kết hợp mua ở lâu dài. Đặc biệt, những căn biệt thự đơn lập và song lập ven sông có diện tích từ 420m2 - 850m2 (diện tích sàn xây dựng), hứa hẹn mang tới không gian sống lý tưởng bên miền sinh thái xanh mát, khoáng đạt.

The Manhattan - Phân khu ôm trọn đại công viên Grand Park 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á

Với vị trí trung tâm, The Manhattan mang tới cuộc sống trọn vẹn, đầy đủ tiện ích cho cư dân với “tứ trụ hạ tầng” tiện ích hoàn hảo: Vinmec, Vinschool, Vincom Mega Mall, VinBus… cùng toà văn phòng 45 tầng mang tới chuẩn sống văn minh, đẳng cấp tại TP.HCM. The Manhattan cũng được quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn thông minh và an ninh chuẩn mực, tích hợp các công nghệ hiện đại nhất hiện nay, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho cư dân.

Boutique villa, shophouse mang phong cách Địa Trung Hải tại phân khu The Manhattan

Một trong những không gian tiện ích mang phong cách resort tại The Manhattan

Được đánh giá là dự án hấp dẫn bậc nhất thị trường bất động sản TP.HCM trong năm 2020, The Manhattan hứa hẹn mang đến một nơi an cư xứng tầm, đồng thời cũng là một sản phẩm đầu tư đảm bảo sinh lời khi đón trọn nhu cầu mua sắm, du lịch, giải trí của khoảng 200.000 cư dân đại đô thị và toàn bộ cư dân khu Đông thành phố. Đặc biệt, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên kết nối Quận 1 - Quận 9 sắp đi vào hoạt động năm 2021 sẽ giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới các quận nội thành và các tỉnh lân cận. Hệ thống xe buýt điện VinBus thông minh cũng giúp việc đi lại của cư dân trong nội khu và tới khắp thành phố thuận tiện trong tương lai.

Khách hàng khi mua nhà tại The Manhattan sẽ được tặng voucher mua xe ô tô VinFast trị giá lên đến 200 triệu đồng cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 18 tháng kể từ ngày giải ngân. Dự kiến, dự án sẽ bàn giao vào quý I/2021.

The Manhattan thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park có tổng diện tích 271 ha, được phát triển theo mô hình đại đô thị đẳng cấp quốc tế. Tọa lạc giữa khu “tam giác vàng” cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Xa lộ Hà Nội và Vành đai 3, tại trung tâm Vùng kinh tế sáng tạo - Công nghệ cao khu Đông TP, Vinhomes Grand Park hứa hẹn trở thành Trung tâm kinh tế, thương mại và giải trí mới sầm uất bậc nhất TP.HCM, đón đầu xu hướng của phát triển tương lai.

Minh Tuấn