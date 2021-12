Tòa tháp thương mại Gemini thuộc phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City được triển khai với mục tiêu đem đến chuẩn sống sang trọng, đẳng cấp tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương.

Astral City là dự án phức hợp thương mại và căn hộ đẳng cấp bậc nhất Bình Dương. Dự án sở hữu 8 tòa tháp cao 40 tầng, tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13, nơi sẽ trở thành trục đại lộ dịch vụ - thương mại - tài chính tại TP.Thuận An trong tương lai.

Astral City giới thiệu tòa tháp thương mại The Gemini

Tòa tháp thương mại The Gemini tọa lạc tại vị trí ấn tượng tách biệt hoàn toàn khỏi tổng thể dự án. The Gemini sở hữu 2 mặt tiền với một mặt là đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ, mặt còn lại tiếp giáp trực tiếp đường trục ven kênh phía sau dự án. Với lợi thế này, The Gemini mở ra tầm nhìn panorama thời thượng về cả hướng Tây lẫn hướng Nam, đồng thời thu trọn cảnh quan thiên nhiên xanh mát của khu công viên trung tâm và dòng suối nhiệt đới dài 300m.

Astral City là tác phẩm của kiến trúc sư lừng danh Mark Edwards Butler

Astral City kỳ vọng là dự án biểu tượng kiến trúc hiện đại của Bình Dương do kiến trúc sư lừng danh Mark Edwards Butler thiết kế. Ông là “tác giả” của loạt công trình nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới. Nhờ đó, The Gemini mang trên mình thiết kế hiện đại và sang trọng với mặt tiền kính được tối đa hóa cho tầm nhìn rộng mở. Đặc biệt, với thiết kế lấy nắng và gió theo phương ngang, 100% căn hộ tại The Gemini luôn ngập tràn ánh sáng cùng gió tự nhiên.

An cư tại The Gemini, cư dân được tận hưởng cuộc sống đủ đầy, đẳng cấp với hệ thống các tiện ích được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng. Trong đó phải kể đến TTTM sầm uất, rạp chiếu phim hiện đại. Dãy các shophouse mặt đất mở ra không gian mua sắm - ẩm thực - giải trí ấn tượng đáp ứng mọi nhu cầu cư dân, 2 công viên trung tâm cùng tổ hợp vui chơi trẻ em lên đến 2.000m2…

Không gian tiện ích ấn tượng tại The Gemini

Cuộc sống như nghỉ dưỡng của cư dân The Gemini còn đến từ không gian tiện ích đỉnh cao được bố trí ở tầng 20 của tòa tháp với chuỗi vườn thiền, vườn yoga kết hợp sky bar, BBQ và hồ bơi chân mây đẳng cấp. Vừa tổ chức tiệc nướng vừa trò chuyện, ngắm cảnh thiên nhiên và đón những làn gió mát lành ở độ cao trên 100m hẳn sẽ là những phút giây tận hưởng cuộc sống tuyệt mà cư dân The Gemini cùng những người thân yêu tận hưởng mỗi ngày.

Hồ bơi rộng lớn nơi cư dân The Gemini thư giãn và tái tạo năng lượng

Chất lượng cuộc sống tương lai tại The Gemini được bảo chứng bởi hàng loạt thương hiệu uy tín trên thị trường như: Phát Đạt - Chủ đầu tư và nhà phát triển dự án, Tập đoàn Danh Khôi - Đơn vị hợp tác đầu tư, Central - Tổng thầu thiết kế và thi công dự án, Turner - Tư vấn giám sát xây dựng, AKA - Đơn vị cung cấp giải pháp nội thất cao cấp, Rita Võ - Đại diện phân phối thương hiệu Kohler tại Việt Nam và ngân hàng VPBank tài trợ. Đặc biệt, Astral City là dự án hiếm hoi tại Bình Dương được CBRE quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp.

Đơn vị hợp tác đầu tư phát triển dự án - Tập đoàn Danh Khôi cho biết: “Bên cạnh các điểm nhấn thu hút đông đảo khách hàng nhờ thiết kế ấn tượng và hệ sinh thái tiện ích hiện đại, đẳng cấp, The Gemini hứa hẹn gây ấn tượng với khách hàng bởi các chương trình ưu đãi tài chính hấp dẫn và thiết thực dự kiến sẽ áp dụng như thanh toán 30% đến khi nhận căn hộ, ngân hàng hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng; cam kết lợi nhuận ấn tượng 12%/năm…”

