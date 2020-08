Du lịch Khánh Hòa phát triển, bên cạnh một thành phố biển Nha Trang sôi động, Bãi Dài - Cam Ranh cũng “thay da đổi thịt” nhờ nhiều dự án BĐS nghỉ dưỡng quy mô lớn, đẳng cấp.

Bãi Dài - Cam Ranh và “kì tích” phát triển du lịch

Trước đây, khi nói đến BĐS Khánh Hòa, người ta thường nhắc tới Nha Trang đầu tiên. Nhưng nay Bãi Dài (TP. Cam Ranh) cũng trở thành cái tên được chú ý.

Theo ông Trần Đình Quý - Chủ tịch Hiệp hội môi giới BĐS Khánh Hòa, Bãi Dài có vẻ đẹp thiên nhiên khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải thèm muốn. Đường bờ biển dài, cát trắng và thời tiết nắng ấm quanh năm khiến cho Bãi Dài trở thành địa điểm nghỉ dưỡng được du khách ưa chuộng, đặc biệt là những du khách từ châu Âu.

Vị trí cũng là một lợi thế của Bãi Dài khi nằm gần sân bay quốc tế Cam Ranh, nơi hiện có công suất từ 2,4-4,5 triệu lượt khách/năm và có thể tăng lên 6-8 triệu lượt/năm trong tương lai.

Dọc theo đại lộ Nguyễn Tất Thành nối dài hai vịnh biển Nha Trang và Cam Ranh, đặc biệt là khu vực Bãi Dài, du khách sẽ không khó để nhận ra những resort đẳng cấp 5 sao đa sắc màu, đa phong cách đã thay thế cho những đồi cát trắng hoang sơ. Cung đường ven biển tuyệt đẹp này không chỉ rút ngắn khoảng cách 20km nối sân bay Cam Ranh với thành phố Nha Trang mà còn mở đường cho nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp được hình thành.

Trên trục đường này, nhiều dự án nghỉ dưỡng được đầu tư và phát triển bởi các “ông lớn” trong ngành BĐS đã đi vào hoạt động trở thành điểm sáng góp phần phát triển ngành du lịch Khánh Hòa. Đơn cử, có thể kể đến Eurowindow Holding - đơn vị đã bắt tay với hai thương hiệu vận hành, quản lý khách sạn hàng đầu Thế giới là Movenpick Hotel & Resort và Radisson Hotel Group để phát triển quần thể nghỉ dưỡng Movenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tại đây cũng liên tục được đầu tư, cải thiện. Từ việc Nhà ga hành khách quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động từ năm 2018, đến một tuyến đường cao tốc mới sẽ được xây dựng từ Nha Trang tới huyện Cam Lâm với 6 làn xe, tốc độ 120km/giờ. Sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng giúp việc kết nối giao thông giữa các khu vực phát triển du lịch như Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong trở nên dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy BĐS nghỉ dưỡng cất cánh.

Du lịch Khánh Hòa có sự tăng trưởng ổn định, bên cạnh sự nhộn nhịp của một Nha Trang vốn đã phát triển từ lâu, với sự đầu tư đồng bộ, Bãi Dài (Cam Ranh) giờ đây chính là mảnh đất “màu mỡ” mang lại tiềm năng sinh lời cho các nhà đầu tư BĐS nghỉ dưỡng.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, không chỉ giảm tải cho du lịch Nha Trang, Cam Ranh còn được kỳ vọng là đô thị du lịch thứ hai của tỉnh Khánh Hòa khi hội tụ mọi điều kiện, lợi thế có sẵn để phát triển. Trong thời gian tới, Cam Ranh sẽ trở thành một thành phố vệ tinh về du lịch, cánh tay nối dài của TP. Nha Trang hiện đã trở nên quá tải.

Quần thể khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort Cam Ranh và Movenpick Resort Cam Ranh

Tọa lạc tại vị trí vàng, ngay trung tâm Bãi Dài, quần thể khu nghỉ dưỡng Movenpick Resort Cam Ranh và Radisson Blu Resort Cam Ranh đã khai trương từ tháng 12/2019, sở hữu những ưu thế vượt trội, “lọt vào mắt xanh” của các nhà đầu tư.

Được Tổng cục Du lịch công nhận tiêu chuẩn 5 sao từ tháng 1/2020, quần thể khu nghỉ dưỡng này còn là điểm đến lý tưởng dành cho du khách trong và ngoài nước.

Ocean Luxury Villa by Radisson Blu - Tâm điểm vàng kết nối

Sở hữu vị trí vàng tại trung tâm Bãi Dài, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu thuộc quần thể khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort Cam Ranh là sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng cao cấp nhất được phát triển bởi Eurowindow Holding. Dự án đặc biệt thu hút nhà đầu tư với sản phẩm Ocean Light Pearl - Ánh sáng đại dương mới ra mắt.

Ocean Luxury Villa by Radisson Blu ghi dấu ấn với du khách bởi thiết kế độc đáo mang đậm hơi thở văn hóa địa phương hòa quyện tinh tế với phong cách châu Âu sang trọng và quyến rũ.

Với kiến trúc mang đậm nét văn hóa làng chài Việt, “siêu phẩm” nghỉ dưỡng này cũng được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam công nhận là Khu Du lịch và Nghỉ dưỡng gắn liền với truyền thống văn hóa bản địa Việt Nam.

Nhờ sắp đặt so le và chênh lệch độ cao, 100% các căn biệt thự nghỉ dưỡng của Ocean Luxury Villa by Radisson Blu đều có tầm nhìn trực diện ra bờ biển Bãi Dài mỹ lệ, giúp du khách có thể ngắm nhìn và thu trọn sắc xanh của biển cả vào tầm mắt dù đứng ở bất cứ đâu. Đây cũng là lí do giúp sản phẩm này mới đây giành được giải thưởng uy tín của Dot Property Vietnam Awards 2020: Biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển cao cấp nhất Việt Nam 2020.

100% các căn biệt thự nghỉ dưỡng có tầm nhìn trực diện ra biển

Đặc biệt, Ocean Luxury Villa by Radisson Blu cũng là sản phẩm lần đầu tiên Radisson Blu vận hành, quản lí biệt thự nghỉ dưỡng. Radisson Blu được biết đến là thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đến từ Mỹ thuộc tập đoàn Radisson Hotel Group - tập đoàn với hơn 75 năm kinh nghiệm hiện đang quản lý hơn 1.400 khách sạn, resort tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Dưới sự vận hành của Radisson Blu, du khách nghỉ dưỡng tại Ocean Luxury Villa by Radisson Blu sẽ được trải nghiệm hệ thống tiện ích đa dạng với các nhà hàng, khu spa chăm sóc sức khỏe, bể bơi vô cực… nhất quán theo kiến trúc làng chài và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Spa The Blu Wellness

Lê Hương