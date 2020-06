Hơn 1000 “chiến binh” kinh doanh đến từ 20 đại lý phân phối dự án Meyhomes Capital Phú Quốc trải nghiệm sitetour The Journey of senses - Hành trình đánh thức mọi giác quan do Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland tổ chức.