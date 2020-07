Tại Imperia Smart City, chỉ với hơn 1 tỷ đồng, bạn đã có thể sở hữu căn hộ chung cư hoàn thiện nội thất cơ bản ngay tại Hà Nội.

Xu hướng lựa chọn chung cư của các gia đình trẻ

Tại các thành phố lớn, với số tiền khoảng 1,2 - 2 tỷ đồng rất khó để mua được căn nhà mặt phố. Thế nhưng, với khoản tiền này một hộ gia đình có thể sở hữu căn hộ chung cư hoàn thiện với không gian sống đầy đủ tiện ích. Theo Báo cáo của Hội môi giới bất động sản, trong năm 2019, cả nước có gần 65.000 căn hộ được chào bán trên toàn quốc, trong đó, gần 49.000 căn đã được tiêu thụ tại Hà Nội và Tp.HCM.

Ngoài ưu điểm về giá, vị trí thì sự an toàn và hệ thống tiện ích chính là điểm mấu chốt khiến thị trường căn hộ chung cư tầm trung, cao cấp được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi an cư, đặc biệt là các gia đình trẻ. Lợi thế khi mua căn hộ chung cư là gia chủ gần như chỉ cần ôm đồ đến ở mà không phải lo nghĩ công đoạn thiết kế hay hoàn thiện nội thất. Đó là lí do tại sao những căn hộ chung cư ngày càng hot trên thị trường và trở thành “hàng hiếm” được các gia đình trẻ săn đón.

Ngoài việc sở hữu không gian chung sạch sẽ, thoáng mát, có đầy đủ tiện ích như bể bơi, khu vui chơi, trường học, trung tâm thương mại hiện đại ngay trong dự án, hệ thống an ninh 24/24, khi mua chung cư, khách hàng có rất nhiều lựa chọn về diện tích căn hộ phù hợp với nhu cầu sử dụng và hợp phong thủy mà nếu mua nhà đất rất khó ưng ý.

Căn hộ Imperia Smart City có giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn

Nắm bắt xu thế và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhiều chủ đầu tư đã mạnh tay chi tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tiện ích để thu hút cư dân. Các dự án chung cư được thiết kế ngày càng hiện đại, đảm bảo yếu tố phong thủy, đón ánh sáng tự nhiên cùng ý tưởng thiết kế thông minh, giúp cư dân dễ dàng tối ưu hóa không gian sống.

Căn hộ 1,2 tỷ Imperia Smart City hút khách

Chung cư cao cấp Imperia Smart City do MIKGroup phát triển nằm trong một quần thể với hệ sinh thái trọn vẹn, được trang bị đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, tiện nghi của đại bộ phận gia đình trẻ hiện nay.

Tọa lạc ở vị trí trung tâm trong đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại phía Tây Hà Nội, Imperia Smart City đang tạo được ấn tượng khá tốt trên thị trường. Dự án nằm trên trục đường huyết mạch 52m, kế bên là hồ điều hòa rộng 4,8ha và công viên trung tâm 10,2ha. Sống tại Imperia Smart City cư dân sẽ được sở hữu trọn vẹn hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ngay trong khuôn viên dự án, cư dân có thể mua sắm những nhu yếu phẩm thiết yếu, chơi thể thao, nghỉ ngơi và thư giãn với hệ thống phòng tập gym hiện đại, bể bơi bốn mùa, nhà hàng, quán bar, vườn nướng BBQ, phòng giải trí đa phương tiện...

Rất nhiều tiện ích hiện đại được bố trí riêng biệt trong nội khu dự án

Đặc biệt, điều quan trọng nhất khiến ngày càng có nhiều khách hàng quan tâm tới dự án Imperia Smart City chính là mức giá hấp dẫn chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn, rất phù hợp với mức tài chính của các gia đình trẻ.

Anh Thắng (1 kỹ sư cơ khí làm việc tại khu vực Mỹ Đình) chia sẻ: Cứ đến kỳ đóng tiền nhà là vợ chồng anh lại thấy xót ruột khi mỗi tháng phải chi trả khoảng 6-7 triệu đồng tiền thuê nhà. Sau khi cưới được 2 năm, vợ chồng anh cũng tích góp được gần 200 triệu đồng. Cùng với số tiền hỗ trợ từ 2 bên nội ngoại, vợ chồng anh đã tính phương án vay ngân hàng để mua 1 căn hộ chung cư. Sau khi tìm hiểu một số dự án quanh khu vực Mỹ Đình, anh khá ưng khu căn hộ Imperia Smart City nằm trong đại đô thị thông minh vì vừa gần công ty anh làm việc, có đầy đủ tiện ích, giá tiền lại rất phù hợp với điều kiện của vợ chồng anh hiện nay. Vợ chồng anh đã quyết định “tậu” 1 căn tại đây.

Không chỉ chiếm được cảm tình của khách hàng bởi những tiện ích đồng bộ, Imperia Smart City còn trở nên “hot” hơn khi nằm trong chuỗi các dự án chung cư cao cấp mang thương hiệu Imperia của MIKGroup vốn đã có tiếng trên thị trường. Lý giải về sức hút của các căn hộ mang thương hiệu Imperia, đơn vị phát triển MIKGroup nhìn nhận, các dự án đó không chỉ tọa lạc ở vị trí đắc địa, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế thông minh, tiện dụng về công năng và đa dạng về diện tích, mà đều kiến tạo được môi trường sống phù hợp với cư dân đô thị.

Những khu căn hộ mang thương hiệu Imperia đều được kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và cảnh quan, mang đến cho cư dân những trải nghiệm về cuộc sống cao cấp nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên với vườn nhiệt đới, vườn hoa, lối đi dạo với những thảm cỏ xanh.

Là dự án thứ 3 trong chuỗi dự án mang thương hiệu Imperia, Imperia Smart City được kỳ vọng sẽ tiếp tục là dự án mang đến cho cư dân một không gian sống chuẩn mực, kiến tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Hotline: 0919883399

Website: http://imperiasmartcity.com/

Ngọc Minh