Có biết bao dự định muốn thực hiện: đi du lịch, dạo phố, tụ tập bạn bè, gặp gỡ đối tác sau bao ngày xa cách, thưởng thức món ngon tại hàng quán quen thuộc. Nhưng gặp gỡ trong không gian thế nào để đảm bảo an toàn sức khỏe?

Có nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng khác nhau trong khu đô thị như sinh hoạt cộng đồng xóm giềng, sinh hoạt nhóm theo sở thích cá nhân (câu lạc bộ, hội chơi)… Trong đó, sinh hoạt cộng đồng xóm giềng được nhiều người hưởng ứng vì có sự tham gia đông đủ của mọi thành viên trong mỗi gia đình.

Ảnh phối cảnh dự án

Thấu hiểu việc thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của đô thị cũng như chất lượng đời sống cư dân, Tây Hồ Group phát triển dự án iD Junction tạo nên những trải nghiệm an lành, chốn bình yên đầy bản sắc cho cư dân. Theo đó, nhà phát triển dự án đã kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng vừa nâng cao chất lượng đời sống cư dân, vừa phù hợp với nhu cầu và bản sắc của người Việt tại dự án.

Nhiều cây xanh, gần sông hồ

iD Junction được phủ bóng mát bởi 10.000 cây xanh, là khu compound 3 mặt giáp sông hồ ở trung tâm Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

iD Junction là đô thị xanh nằm trong khu dân cư hiện hữu giáp sông Đồng Môn và rạch tự nhiên

Chia sẻ về lý do kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng mang bản sắc Việt tại iD Junction, đại diện Tây Hồ Group cho biết: “Chất lượng cuộc sống tại khu dân cư được thể hiện qua sự gắn kết giữa con người với nhau từ những không gian sinh hoạt cộng đồng và mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Chúng tôi thiết kế Hồ Cầu Vồng được ví như trái tim của cả dự án. Mọi sinh hoạt cộng đồng sẽ được bố trí tập trung dọc bờ hồ dẫn về sông Đồng Môn. Nhờ có không gian sinh hoạt cộng đồng, cư dân sẽ có một sân chơi để giao lưu, kết nối với nhau giữa phong cảnh thiên nhiên hữu tình, mang đến một cuộc sống chất lượng cả về vật chất lẫn tinh thần.”

Không gian mở

Mỗi mẫu nhà trong dự án iD Junction đều có thiết kế không gian mở, gần gũi thiên nhiên. Mẫu nhà The Bliss sở hữu không gian với mái cổ điển và hàng hiên đón gió, The Spring được thiết kế mái Thái trẻ trung năng động, còn The infinity có thiết kế cổ điển với mái bánh ú, có 2 cổng mặt trước và sau.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của biệt thự song lập và đơn lập, các căn nhà của dự án được mở rộng về không gian và các công năng sinh hoạt, lấy nguồn cảm hứng từ mặt trăng và mặt trời, thích hợp cho các thành viên trong gia đình tổ chức họp mặt, hàng xóm láng giềng giữa các nhà gặp gỡ thân tình trao đổi về những sở thích sau những bộn bề lo toan trong cuộc sống.

Dự án có sự phân chia các làn xe (xe đạp, xe máy, ô tô) và có lối đi riêng dành cho người đi bộ, rất thuận tiện cho việc di chuyển qua lại giữa các phân khu. Đặc biệt, không gian mở ở hồ bơi cạnh hồ Cầu Vồng như một khu resort, có bar nổi trên hồ (Floating bar) và Club House nằm cạnh hồ sen, khu hồ bơi trẻ em, hồ jaccuzzi.

Hồ bơi ở dự án iD Junction có nhiều tiện ích đẳng cấp

Trong các phim tài liệu do HTV, VTV2 phát sóng về nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong phòng kín, việc mở cửa sổ và tăng lưu thông không khí sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ các giọt bắn. Các khu vực sinh hoạt công cộng có không gian mở, thoáng khí tự nhiên, thông gió, hoặc những ngôi nhà có nhiều cửa sổ thông thoáng ở iD Junction sẽ giúp cư dân vơi bớt nỗi lo này.

Thoáng khí tự nhiên

Ưu điểm của biệt thự đơn lập và song lập tại iD Junction là được xây dựng trên một khoảng đất riêng, hoàn toàn không có nhà liên kế, tạo ra một không gian thoải mái, tự do và đảm bảo thoáng khí tự nhiên cho cả gia đình và cộng đồng cư dân.

Mẫu nhà Spring+ có 3 mặt sáng và thoáng khí tự nhiên - ảnh phối cảnh dự án

Đặc biệt, không khí trong lành - nơi không gian rộng mở phủ bóng mát bởi hàng ngàn cây xanh, các loại hoa, thảm thực vật còn giúp trẻ con thỏa sức khám phá thiên nhiên và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

iD Junction kiến tạo không gian vui chơi riêng dành cho cộng đồng thiếu nhi giúp trẻ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần - ảnh phối cảnh dự án

Lấy nguồn cảm hứng từ câu chuyện cổ tích "Cây tre trăm đốt", iD Junction-Sunrise Villas còn mang đến “khoảng xanh diệu kỳ” cho con trẻ với các sân chơi được chia theo độ tuổi từ 2-3 tuổi, 3-6 tuổi, 6-12 tuổi và từ 12 tuổi trở lên. Nhà phát triển dự án kỳ vọng tiện ích này vừa giúp trẻ tiếp xúc và học hỏi được nhiều hơn từ bạn đồng trang lứa, vừa là phương thức tự nhiên nhất để trẻ trưởng thành toàn diện.

Dự án khu đô thị iD Junction Nhà phát triển dự án: Tây Hồ Group Quy hoạch Tổng thể: B+H Canada Thiết kế kiến trúc: RSP Singapore Thiết kế kết cấu: Aurecon Australia Thiết kế cảnh quan: Plandscape Thailand Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư T&A. Địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, Trung tâm thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Website: https://idjunction.vn/

Ngọc Minh