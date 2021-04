Mang thiết kế độc đáo “trong tĩnh, ngoài động”, Shoptel La Queenara Hội An đang được giới đầu tư săn đón trước làn sóng bất động sản và du lịch trở lại khu vực Đà Nẵng - Hội An.

Đón đầu làn sóng du lịch Đà Nẵng - Hội An

Nhà phố thương mại (shophouse) là sản phẩm BĐS đầu tư hấp dẫn tại các trung tâm kinh tế - du lịch, mang đến khả năng khai thác lợi nhuận và tính thanh khoản cao. Shophouse ven biển được cộng thêm giá trị khi tọa lạc tại vị trí đắc địa cùng tiềm năng tăng giá theo sự tăng trưởng của ngành du lịch. Tuy nhiên, hạn chế của sản phẩm này là thời gian đầu tư thường chỉ khoảng 50 năm.

Là dự án nghỉ dưỡng ven biển hiếm có nằm trong quy hoạch đô thị lâu dài của tỉnh Quảng Nam, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara nằm trên trục đại lộ nối liền Đà Nẵng - Hội An, nơi tập trung các khu resort, khách sạn đẳng cấp.

Dự án La Queenara nổi bật tại vùng biển An Bàng

Cách bãi biển An Bàng chỉ 200m và 5 phút đi bộ thông qua con đường hầm nối thẳng ra biển, shoptel La Queenara nằm tại cửa ngõ đón hàng triệu khách du lịch từ Đà Nẵng đến Hội An. Bên cạnh một Hội An bình yên, tĩnh lặng, shoptel La Queenara góp phần kiến tạo một khu đô thị năng động, sầm uất, nơi tập trung các cửa hàng kinh doanh nhộn nhịp, chuỗi khách sạn boutique mang bản sắc riêng, những tiện ích điểm đến như Xưởng cà phê thế giới, đại lộ Bốn Mùa, Hội An thập niên 70 - 80,…

Khác biệt với dòng sản phẩm nhà phố thương mại thông thường, Shoptel tại La Queenara kết hợp các yếu tố kinh doanh – nghỉ dưỡng tích hợp nhờ vào vị trí tâm điểm du lịch miền Trung, cảnh quan, kiến trúc xây dựng trên nền tảng nghỉ dưỡng. Do đó đây không chỉ là tài sản đầu tư, mà còn là nơi để ở, nghỉ dưỡng tới các chủ nhân sở hữu.

Tiềm năng sinh lời hấp dẫn

Tận dụng những lợi thế sẵn có, Peakhomes - đơn vị phát triển dự án dành nhiều tâm huyết để phát triển dòng shoptel thành những “tuyệt tác” kiến trúc, cảnh quan, tôn vinh phong cách chủ nhân.

100% các căn shoptel đều giáp các trục đường lớn sầm uất với mặt tiền từ 5 - 7m, vỉa hè rộng 3m nhìn ra quảng trường trung tâm và giao lộ. Đủ sôi động để đầu tư, kinh doanh, song cũng đủ tĩnh lặng để thư giãn, nghỉ ngơi, phía sau mỗi ngôi nhà là những khoảng vườn xanh yên tĩnh, bể bơi và các tiện ích riêng biệt như những “mini resort” riêng tư đầy tính nghệ thuật.

Tiện ích nội khu độc đáo giữa các căn shoptel độc đáo tại La Queenara

Anh Trần Quang Đăng, một nhà đầu tư tại Hà Nội quan tâm đến sản phẩm Shoptel dự án chia sẻ: “Điểm gây ấn tượng với tôi là phong cách độc đáo của Shoptel La Queenara phía trước để kinh doanh, phía sau để nghỉ dưỡng. Mặt bằng linh hoạt có thể tối đa lên đến 15 phòng. Tôi lựa chọn đầu tư tại đây vừa để cho thuê cửa hàng tại tầng 1, cho thuê lưu trú từ tầng 2 và cũng dành riêng không gian để cả gia đình có thể đến nghỉ dưỡng vào các dịp nghỉ lễ”.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, tỷ suất sinh lời của shoptel La Queenara đạt ngưỡng 10 - 12%/ năm từ các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cho thuê lưu trú ngắn hạn, dài hạn,... Hơn nữa, La Queenara nằm trong “Vùng du lịch di sản” miền Trung, với tiềm năng khai thác lớn nhưng thiếu các dự án với định hướng phù hợp, sản phẩm độc đáo, mức giá hấp dẫn. Do đó, sự xuất hiện của La Queenara như lời giải thỏa đáng cho bài toán quy hoạch và mô hình phát triển.

Đại diện Peakhomes cũng nhấn mạnh, với hỗ trợ vốn vay lên tới 75% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% đến khi nhận nhà, khách hàng đã trở thành chủ nhân shoptel nghỉ dưỡng cận biển An Bàng cùng mức lợi nhuận bền vững.

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Peakhomes Hotline: 1900 099 914 Website: www.laqueenara.vn Đơn vị phân phối sản phẩm: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam.

Bùi Huy