Nhờ các lợi thế hiếm có về vị trí, kết nối, tiện ích, sản phẩm…, shoptel nghỉ dưỡng biển tại dự án La Queenara (Hội An) hứa hẹn là “điểm sáng” đón đầu thời kỳ du lịch “bùng nổ” khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Shoptel La Queenara là sự kết hợp các mô hình nhà ở, cửa hàng, khách sạn boutique, có đa dạng mục đích sử dụng. Các chuyên gia phân tích, để đạt hiệu quả kinh doanh, mô hình này cần được đặt ở các khu vực trung tâm, nơi có cộng đồng cư dân đông đúc và đặc biệt ở nơi có tiềm năng về du lịch, giàu cơ hội hút lượng du khách lưu trú, sử dụng dịch vụ.

Nhờ vị trí hiếm có và tư duy phát triển dự án khác biệt, dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara trở thành “điểm sáng” thu hút khách hàng, giàu tiềm năng kinh doanh cho các nhà đầu tư trong tương lai.

“Hút” khách từ vị trí cửa ngõ bắc Hội An, hệ sinh thái tiện ích độc đáo

La Queenara nằm trên con đường biển “tỷ đô” - nơi hội tụ các khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế từ Đà Nẵng đến Hội An. Không chỉ tọa lạc tại cửa ngõ phía bắc, cách phố cổ chỉ 5 phút đi xe, dự án còn gần kề các điểm đến du lịch như: bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh 2011, làng rau Trà Quế, bãi biển Cửa Đại, rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, khu đền tháp Mỹ Sơn… Bên cạnh đó, La Queenara cách sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ 25 phút đi xe. Các chuyên gia nhận định, vị trí thuận lợi về giao thông, gần kề di sản là yếu tố tiên quyết giúp dự án La Queenara đón hàng triệu du khách khi đến Đà Nẵng - Hội An thời gian tới.

Dự án La Queenara mở ra tiềm năng sinh lời hấp dẫn (Ảnh phối cảnh toàn dự án)

Năm 2019, Hội An đón 8 triệu lượt khách và phấn đấu đón 12 - 14 triệu lượt khách vào năm 2025. Theo thống kê, công suất trung bình các khách sạn tại Hội An đạt trên 65%, mùa cao điểm du lịch lên đến 90 - 95% và luôn trong tình trạng “cháy phòng”.

Trên quy mô 200ha, dự án La Queenara có hàng trăm căn bao gồm: shoptel, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập... Điều này sẽ tạo nên một cộng đồng sầm uất và nguồn cầu dồi dào quanh năm cho các loại hình kinh doanh tại shoptel La Queenara như: cho thuê lưu trú, kinh doanh ẩm thực, thời trang, cafe, dịch vụ lữ hành...

Mặc dù được xem là tâm điểm du lịch của cả nước, nhưng thời gian lưu trú của du khách ở Hội An chỉ khoảng 1,5 - 2,5 ngày do chưa đa dạng dịch vụ tiện ích, giải trí quy mô và bài bản. Thấu hiểu thị trường, dự án La Queenara đã phát triển hệ sinh thái phức hợp trên 200 tiện ích hiện đại, đa dạng như: khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, spa chăm sóc sức khỏe… Ngoài ra, dự án còn có những đặc quyền “độc bản” như: sân golf, bãi biển riêng, bến du thuyền, xưởng cafe thế giới, khu văn hóa Hội An thập niên 70 - 80… là những điểm đến không thể bỏ lỡ, thu hút du khách dừng chân tại La Queenara.

Đặc biệt, cầu Ông Điền đi qua dự án hiện đang gấp rút hoàn thiện, rút ngắn thời gian từ dự án La Queenara đến phố cổ Hội An chỉ trong 5 phút, sẽ tạo nên sức hút “ngược”, đưa du khách từ Hội An về La Queenara nghỉ dưỡng, lưu trú và sử dụng dịch vụ.

Đón cơ hội sinh lời

“Chìa khóa” tạo nên sự khác biệt của La Queenara chính là khả năng khai thác lợi nhuận từ kinh doanh trên vùng đất di sản. Nhờ đó, nhà đầu tư không chỉ thu lời chủ động từ các hoạt động kinh doanh trực tiếp, mà còn có thể nhận được tiềm năng tăng giá BĐS bền vững theo thời gian.

Đại diện đơn vị phát triển dự án - Peakhomes cho biết: “100% các căn shoptel La Queenara có 2 mặt đường, mặt trước giáp các trục đường lớn từ 5,5 - 10,5m, vỉa hè rộng 3m, phù hợp cho việc kinh doanh. Theo tiêu chí “nhà cao, cửa rộng” mặt tiền căn từ 5 - 7m, trần tầng 1 lên đến 4,6m; các tầng trên cao 3,8m tạo không gian thông thoáng. Kết cấu mặt sàn mở “free-column” không cột, mang lại khả năng phân chia không gian tối đa lên tới 15 phòng, lý tưởng cho các loại hình kinh doanh khách sạn, nhà hàng, spa, phòng triển lãm trưng bày nghệ thuật, kinh doanh thủ công mỹ nghệ, thời trang, café... Đặc biệt, từ tầng mái shoptel tầm nhìn ra quảng trường trung tâm, các trục đường chính, có thể sử dụng làm skybar, café rooftop thời thượng được giới trẻ yêu thích”.

Bên cạnh thu hút khách du lịch, cộng đồng cư dân an cư ở dự án La Queenara sẽ trở thành khách lâu dài và thường xuyên cho các shoptel. Các chuyên gia đánh giá, dự án La Queenara khi đi vào hoạt động sẽ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, các doanh nghiệp, nhãn hàng lớn... tạo nên một điểm đến sôi động, nhộn nhịp, góp phần “nâng cấp” diện mạo đô thị ven biển ở Quảng Nam.

Tầm nhìn và định hướng phát triển khiến La Queenara trở nên khác biệt

Đại diện Peakhomes cho biết, hiện dự án đang hỗ trợ vay vốn cho khách hàng đến 75%, lãi suất 0% trong 18 tháng, chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà, dành cho 10 khách hàng đầu tiên, tổng ưu đãi đến 7% giá trị sản phẩm. Ngoài ra, khách mua còn nhận được thẻ golf 1 năm và kỳ nghỉ 2 đêm tại biệt thự biển.

Bùi Huy