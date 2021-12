Ngày 14/12 vừa qua, chủ đầu tư dự án Thảo Điền Green - Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SIC đã khai trương nhà mẫu tại 204B Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2, TP.Thủ Đức.

Sở hữu vị trí đẹp trong khu Thảo Điền, dự án Thảo Điền Green có quy mô 5.000m2, cao 25 tầng, cung ứng 204 căn hộ đa dạng diện tích. Ngay từ khi ra mắt, dự án nhận được sự quan tâm từ đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Thảo Điền Green là một trong những dự án căn hộ cao cấp nằm tại khu vực Thảo Điền, trung tâm TP. Thủ Đức đủ điều kiện mở bán cho thuê hoặc mua nhà ở hình thành trong tương lai theo văn bản 10210 do Sở Xây dựng TP.HCM ban hành ngày 28/10/2021.

Trong sự kiện ra mắt dự án vào cuối tháng 10 vừa qua, chủ đầu tư SIC đã sử dụng công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality - VR) online, mang đến trải nghiệm chân thật cho khách hàng về dự án.

Tiếp nối sự kiện, với mục đích để khách hàng cảm nhận không gian sống gần gũi, sự sáng tạo trong thiết kế, tinh tế trong kiến trúc, tiện ích chuẩn 5 sao mang đến những trải nghiệm sống hoàn hảo cho những chủ nhân danh giá. Chủ đầu tư SIC đã chính thức khai trương Khu nhà mẫu – Dự án Thảo Điền Green.

Lễ khai trương nhà mẫu Thảo Điền Green

Bước chân vào căn hộ mẫu, những tiện nghi sang trọng được khắc họa rõ nét qua từng chi tiết nhỏ. Nội thất bên trong đều là những thiết bị cao cấp đến từ thương hiệu có uy tín, cho thấy sự chăm chút của chủ đầu tư, cũng như góp phần tôn lên sự sang trọng của căn hộ.

Nội thất cao cấp bên trong căn hộ mẫu

Thiết kế bên trong căn hộ mẫu tại dự án cũng có dấu ấn riêng biệt, không lặp lại, mang đậm phong cách kiến trúc hiện đại nhưng không phô trương. Không gian sống được thiết kế tập trung hướng đến sự tinh tế và luôn tràn ngập hơi thở thiên nhiên......... Toàn bộ mặt đứng công trình được phủ lớp kính Low - e trong suốt, chống tia UV, bên trong căn hộ từ phòng ngủ ra phòng khách đểu mở ra tầm nhìn hướng view sông khoáng đạt và view thành phố cho gia chủ.

Sự ấm cúng của từng góc nhà trong căn hộ mẫu giúp từng cá nhân có được cảm nhận tích cực về một không gian sống yên bình, tiện ích và nghỉ dưỡng tại gia sau ngày làm việc căng thẳng. Khách hàng có thể thư giãn ở hồ bơi vô cực, hoặc rèn luyện thể thao trong phòng tập gym hiện đại, hoặc thiền định giữa không gian xanh hay cùng nhau quây quần với bữa tiệc BBQ bên hồ… Tất cả đều nằm ngay trong nội khu Thảo Điền Green.

Cũng tại Lễ khai trương nhà mẫu dự án Thảo Điền Green ngày 14/12/2021, Công ty Cổ Phần Đầu tư Bất động sản SIC đã ký kết hợp tác chiến lược và trao giấy chứng nhận với 6 đối tác phân phối chính thức của dự án.

Sáu đơn vị phân phối uy tín đó là: Công ty cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam; Công ty TNHH CBRE Việt Nam; Công ty cổ phần Bất động sản Đất Xanh Plus; Công ty cổ phần Mland Miền Nam; Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc Everland; Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bất động sản The One.

Đại diện chủ đầu tư SIC trao giấy chứng nhận hợp tác chiến lược cho 6 nhà phân phối chính thức dự án Thảo Điền Green

Ông Vũ Cao Sơn, Giám đốc Đầu tư - Kinh doanh SIC chia sẻ: “Là chủ đầu tư dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SIC tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và uy tín của các đơn vị đại lý để mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng trong việc phân phối các căn hộ ở Thảo Điền Green giai đoạn 2.”

Cũng theo đại diện SIC, khách hàng mua căn hộ trong thời gian này sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt từ chủ đầu tư.

