Vinhomes Grand Park vừa công bố chính sách bán hàng hấp dẫn: Khách hàng chỉ cần trả trước 200 triệu đồng đã có thể ký hợp đồng mua căn hộ đẳng cấp The Origami, hứa hẹn gây sốt thị trường BĐS TP.HCM những tháng cuối năm 2020.

Từ ngày 26/9, khách hàng chọn mua căn hộ tại The Origami sẽ được hỗ trợ vay lên đến 80%, với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Như vậy, cư dân The Origami tương lai chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ (từ 200 triệu đồng) để được ký hợp đồng mua bán, mở ra cơ hội tận hưởng cuộc sống tại đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Chính sách bán hàng đột phá của Vinhomes Grand Park tạo đòn bẩy cho thị trường BĐS dịp cuối năm

Đánh dấu cột mốc chính thức đi vào vận hành từ giữa năm 2020, Vinhomes Grand Park đã cho ra mắt The Origami - dự án mang phong cách sống Nhật Bản giàu trải nghiệm, hướng tới cuộc sống hiện đại, cân bằng cho cộng đồng cư dân phía đông thành phố.

Với tiềm lực đến từ thương hiệu hàng đầu, The Origami đang được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ và chất lượng, sẵn sàng bàn giao đến cư dân bắt đầu từ tháng 12/2021. Điều này có nghĩa là những cư dân The Origami sẽ có đến 1 năm thảnh thơi sau khi mua nhà, tận hưởng cuộc sống mới và thoải mái lựa chọn các giải pháp tài chính hay kế hoạch kinh doanh.

Đại công viên 36ha - điểm nhấn mang tầm vóc quốc tế của đại đô thị Vinhomes Grand Park

Đặc biệt, chủ đầu tư áp dụng chính sách vay lên tới 35 năm với các đại đô thị Vinhomes, trong đó có Vinhomes Grand Park, giúp cho việc sở hữu nhà trở nên đơn giản hơn.

Được phát triển theo mô hình đại đô thị đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Grand Park mang đến môi trường sống đầy đủ tiện nghi, tri thức và đón đầu nhịp sống tương lai

Gần đây, chính sách quà tặng Voucher VinFast lên tới 200 triệu đồng đã hiện thực hoá cuộc sống trong mơ của cư dân Vinhomes với bộ đôi “Nhà đẹp - Xe sang”.

Sức hấp dẫn đến từ thương hiệu Vinhomes, những lợi thế về sản phẩm và chính sách bán hàng đã giúp The Origami trở thành tâm điểm của thị trường BĐS vào mùa cao điểm, đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung năm 2020.

Ghi nhận không khí tại văn phòng giao dịch Vinhomes Grand Park vào dịp cuối tuần vừa qua

The Origami hiện đang mở bán toà căn hộ cuối cùng thuộc phân khu The Origami Sun (S8). Tòa tháp nổi bật với ưu thế tầm nhìn thu trọn cảnh quan thành phố và mặt nước sinh thái bao quanh. Kế thừa mục tiêu kiến tạo cuộc sống “Tinh thần Nhật - Chuẩn sống xanh”, toà S8 The Origami Sun được quy hoạch theo phong cách sinh thái, tập trung cho không gian xanh với chuỗi công viên nội khu, hồ bơi ngoài trời và hồ bơi trẻ em…

Công viên nội khu S8 The Origami Sun

Bên cạnh không gian xanh sinh thái, toà S8 The Origami Sun truyền tải tinh thần và văn hóa Nhật Bản trong từng không gian kiến trúc, mang đến một cuộc sống lý tưởng và đa dạng trải nghiệm với các thế hệ trong gia đình.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham quan dự án, liên hệ: https://theorigami.vinhomes.vn/#agency

Minh Tuấn