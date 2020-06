BĐS Hội An thu hút giới đầu tư nhờ tiềm năng phát triển du lịch với những lợi thế hiếm có địa phương nào có được. Từ năm 2019 BĐS phố Hội như “bừng tỉnh” và phát triển vượt bậc với các dòng sản phẩm mới.

BSĐ phố Hội phát triển ấn tượng

Hội An ngoài được biết đến là điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất thế giới, còn nổi tiếng với tiềm năng phát triển BĐS nhờ những lợi thế hiếm có địa phương nào có được. Từ năm 2019 đến nay, BĐS phố Hội như “bừng tỉnh” và phát triển vượt bậc với các dòng sản phẩm mới trên thị trường.

Hội An là một trong những thành phố có vị trí “thiên thời địa lợi”, nơi đây không chỉ có lợi thế về vị trí địa lí, mà về mọi mặt như văn hóa, xã hội cũng đều có những thế mạnh riêng, nổi trội hơn những địa phương khác.

Không chỉ nằm gần sân bay Chu Lai của Quảng Nam và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Hội An còn giữ một vị trí đặc biệt khi nằm trên “Con đường di sản miền Trung”. Điều này đã góp phần tạo nên một ngành du lịch đầy tiềm năng phát triển cho Hội An, với hơn 5 triệu khách du lịch mỗi năm với tốc độ tăng trưởng trên 20% qua các năm.

Đặc biệt, Hội An cũng nằm trong chuỗi đô thị ven biển dài hơn 500km của vùng duyên hải miền Trung, đây là cơ sở quan trọng để tạo nên sợi dây liên kết kinh tế giữa Hội An và các vùng lân cận.

Hội An - thành phố cổ đẹp hàng đầu châu Á, điểm đến số 1 của thế giới

Chính những điều kiện lý tưởng này đã giúp BĐS Hội An phát triển mạnh và đó cũng là lý do các chủ đầu tư tên tuổi trong lĩnh vực BĐS đổ vốn vào địa phương này để xây dựng những dự án quy mô. Hầu hết những dự án tại Hội An đều có quy mô và mức đầu tư lớn như gần đây nhất là dự án Shantira Beach Resort & Spa.

“Chạm” tới cảm xúc từng du khách

Dự án Shantira Beach Resort & Spa của Tập đoàn Hoàng Gia Hội An với dòng sản phẩm mới đặc trưng - căn hộ resort biển & biệt thự mặt tiền biển. Đây là một chủ đầu tư lớn và uy tín tại địa phương với nhiều chuỗi khách sạn 4 và 5 sao đẳng cấp đã được vận hành: MGallery by Sofitel (5 sao), khách sạn Royal Riverside Hội An, khách sạn River Suite Hội An… Đặc biệt, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An với lợi thế “người địa phương”, rất am hiểu thị trường Hội An, góp phần đưa BĐS Hội An phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có.

Shantira Beach Resort & Spa hứa hẹn trở thành một trong những biểu tượng du lịch mới tại Hội An.

Shantira Beach Resort & Spa là sản phẩm đầy tâm huyết của Tập đoàn Hoàng Gia Hội An với hệ thống sản phẩm hữu hạn gồm 70 căn biệt thự mặt tiền biển và 430 căn hộ resort biển. Đây là một quần thể resort nghỉ dưỡng rộng 8,6ha, mật độ xây dựng chỉ 24% cùng hệ thống tiện ích cao cấp chuẩn 5 sao. Tất cả sản phẩm tại Shantira Beach Resort & Spa đều có tầm nhìn ôm trọn bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNNGo bình chọn

Trong khi các căn biệt thự mặt tiền biển ôm trọn vẻ đẹp thơ mộng của biển An Bàng thì những căn hộ resort biển của dự án lại ôm trọn bình minh cùng sắc xanh của biển và tầm nhìn toàn cảnh Phố Hội, Cù Lao Chàm.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc kết hợp giữa yếu tố “căn hộ” và dịch vụ tiện ích “resort” mang đến cho Shantira Beach Resort & Spa những căn hộ resort biển với mức giá cạnh tranh nhằm giúp tối ưu hóa lợi ích cho nhà đầu tư và du khách.

Điều đặc biệt mà chủ đầu tư Tập đoàn Hoàng Gia Hội An tâm huyết trong khi xây dựng dự án Shantira Beach Resort & Spa chính là yếu tố nghỉ dưỡng trong từng sản phẩm, bằng cách giải phóng mặt bằng, mở rộng không gian, tiết giảm các vách ngăn chật chội. Các thiết kế được kiến tạo tập trung vào cảm xúc của du khách khi trải nghiệm kỳ nghỉ tại mỗi căn hộ resort biển hay những căn biệt thự mặt tiền biển.

Với tình cảm dành cho mảnh đất Phố Hội cùng tính cách kinh doanh có tâm của mình, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An mong muốn Shantira Beach Resort & Spa sẽ là dự án tiên phong kiến tạo những dòng sản phẩm đặc trưng chuẩn sang chạm đến cảm xúc của mỗi du khách, góp phần đưa Hội An trở thành điểm đến đầu tư BĐS chuẩn mực.

Theo nhận định của giới chuyên gia, với tiền đề là một thị trường hội tụ đầy đủ tiềm năng phát triển bền vững, Hội An được ví như “hổ mọc thêm cánh” khi nguồn cung BĐS được tiếp thêm bởi những dòng sản phẩm mới đặc trưng, tọa lạc tại vị trí kim cương ven biển liền kề phố Hội như dự án Shantira Beach Resort & Spa. Điều này giúp đáp ứng được nhu cầu của thị trường Hội An khi du lịch phát triển mạnh, từ đó thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư cũng như góp phần định hình và thiết lập “tính cách” cho thị trường Hội An - một tính cách năng động, hiện đại hoà mình cùng vũ điệu văn hoá, thời gian và thiên nhiên mang lại tiềm năng sinh lời tương xứng cho tương lai.

Lệ Thanh