Thị trường bất động sản Bình Dương đang bứt tốc mạnh mẽ với hàng loạt dự án được rầm rộ triển khai để đáp ứng nhu cầu nhà ở.

Những chỉ số tăng trưởng ấn tượng

Theo thống kê, trong năm 2019 chỉ số thu hút đầu tư (FDI) và thu nhập bình quân (GDP) của Bình Dương đứng thứ 3 cả nước. Nộp ngân sách nhà nước cũng thuộc top đầu. Hiện toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tổng quy mô 10.000 ha, chiếm ¼ diện tích KCN toàn miền Nam, tỷ lệ lấp đầy trung bình trên 70%.

Đến nay có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Bình Dương, chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc…. Bình Dương cũng đã được phê duyệt quy hoạch phát triển 34 KCN với tổng diện tích 14.790 ha.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đang trở thành điểm đến sáng giá được các cường quốc công nghiệp chọn để dịch chuyển nhà xưởng. Chỉ tính riêng Nhật Bản đã có 30 doanh nghiệp tuyên bố rời Trung Quốc, 50% trong số đó lựa chọn đầu tư vào Việt Nam.

Bất động sản công nghiệp bùng nổ kéo theo sự phát triển của bất động sản nhà ở tại Bình Dương.

Bình Dương cũng là địa phương đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt top 21 thành phố thông minh nhất thế giới do ICF bình chọn và là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao nhất cả nước, lên tới 80,1% năm 2019.

Cùng với công nghiệp, lĩnh vực thương mại dịch vụ tại Bình Dương cũng phát triển nhanh với các đô thị sầm uất mọc lên ngày càng dày đặc. Đến nay tỉnh đã có 3 thành phố (Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An). Số lượng doanh nghiệp tăng lên gần 44.000. Tiện ích cao cấp chuẩn quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều với quy mô lớn.

Có thể thấy, Bình Dương giờ đây không đơn thuần là “sân sau” của TP.HCM mà đã trở thành cực phát triển trọng điểm - độc lập, bật lên từ chính thế mạnh hạ tầng và vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tốc độ phát triển như “vũ bão” của thủ phủ công nghiệp đứng đầu cả nước đang là nhân tố chủ lực kéo theo sự phát triển rầm rộ của bất động sản nhà ở.

Dòng sản phẩm nhà ở biệt lập tại Bình Dương gần như còn bỏ ngỏ.

Bùng nổ nhu cầu dòng sản phẩm cao cấp

Báo cáo thị trường của các hãng khả tín như Savills, CBRE, DKRA Vietnam đều chung quan điểm nguồn cung TP HCM tiếp tục giảm tốc trong 2 năm liên tiếp, đặc biệt là phân khúc nhà liền thổ chỉ ghi nhận vài ba dự án chào bán với số lượng ít ỏi do chính sách siết chặt pháp lý và quỹ đất cạn kiệt. Đi kèm theo đó, giá nhà đất tại đây đang chạm đỉnh.

Ngược lại với thực trạng trầm lắng ở TP.HCM, Bình Dương trong thời gian qua chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ với sự tham gia của hàng loạt doanh nghiệp lớn. Đa số sản phẩm tập trung ở phân khúc căn hộ và đất nền. Đáng chú ý, sản phẩm căn hộ liên tục được phát triển rầm rộ và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt, chứng tỏ nhu cầu ở là thực và cấp thiết.

Tuy nhiên quan sát chung toàn thị trường, phân khúc nhà ở biệt lập khép kín cao cấp gần như bị bỏ ngỏ. Điều này đã dẫn đến sự bất cập khiến thị trường được đánh giá chưa đáp ứng kịp thời với nhịp phát triển.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và gần 1.000.000 công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước, mỗi năm nguồn lực tăng từ 20-25%.... Trong đó, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có nguồn thu nhập cao yêu cầu ngày càng khắt khe về không gian sống. Tầng lớp này có nhu cầu sống trong các khu khép kín, biệt lập để bảo đảm an ninh 24/24, tích hợp đầy đủ tiện ích chuẩn mực như công viên nội khu, hồ bơi, sauna, phòng tập yoga, gym, bar và các dịch vụ cao cấp. Đồng thời không gian sống phải thoáng đãng, rộng rãi với nhiều mảng xanh đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, nhất là gia đình có trẻ nhỏ cần không gian vui chơi đa dạng và an toàn.

Người dân ở Bình Dương ngày càng có yêu cầu cao về không gian sống.

Nửa cuối 2020, thị trường có điểm sáng mới khi An Gia chính thức công bố chiến lược phát triển khu biệt lập cao cấp mang thương hiệu The Standard tại các đô thị vệ tinh giàu tiềm năng như Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Chiến lược của An Gia là tập trung vào khu vực dân cư hiện hữu, giao thông thuận lợi nhưng nguồn cung nhà biệt lập còn khan hiếm, đồng thời giá nhà liền thổ vẫn nằm trong vùng trũng nên ở, đầu tư hoặc cho thuê đều tối ưu.

Tại ĐHCĐ tổ chức cuối tháng 6/2020 đơn vị này hé lộ dự án đầu tiên trong chuỗi thương hiệu The Standard sẽ có quy mô 7ha, triển khai tại Bình Dương, thiết lập tiêu chuẩn sống mới, khác biệt so với các dự án cùng phân khúc và khu vực.

Lý giải nguyên nhân Bình Dương nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà liền thổ, ông Nguyễn Quốc Anh, P. TGĐ Batdongsan.com.vn cho biết, làn sóng đầu tư BĐS công nghiệp đã tác động lớn đến nhu cầu tìm mua nhà ở và đầu tư. Số liệu báo cáo trong quý II/2020 chỉ ra, lượng tìm kiếm BĐS công nghiệp trên cả nước tăng gần 32% so với 3 tháng đầu năm, khu công nghiệp là Nam Tân Uyên có lượng tìm kiếm tăng ấn tượng lên đến 132%. Nhờ làn sóng KCN mà lượng quan tâm thị trường nhà ở tại địa bàn trên cũng tăng thêm 88%.

Thu Hằng