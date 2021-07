Với triết lý “khách hàng là trọng tâm”, Masterise Homes cùng đội ngũ đối tác quốc tế đã dày công phát triển hệ tiện ích đặc quyền tại Masteri West Heights, đem đến chuẩn sống quốc tế tại khu vực phía tây Hà Nội.

Khởi tạo chuẩn mực sống quốc tế cho cư dân

Kiến tạo bởi nhà phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu Việt Nam, cùng sự góp mặt của những thương hiệu top đầu thế giới, Masteri West Heights hứa hẹn mang đến chuẩn sống quốc tế cho cư dân.

Những cái bắt tay của Masterise Homes và đối tác thể hiện rất rõ sự đồng điệu trong triết lý về sản phẩm - lấy con người là hạt nhân của sự chăm sóc, nâng tầm cuộc sống cư dân. Trí tuệ cùng sự tài hoa, tinh tế của đội ngũ quốc tế hội tụ tại Masteri West Heights, kiến tạo nên hệ sinh thái 22 tiện ích đặc quyền chuẩn quốc tế đích thực dành riêng cho cư dân dự án. Chất lượng cuộc sống của cư dân được đặt làm ưu tiên hàng đầu.

Một góc cảnh quan chan hòa với cỏ cây, hoa lá tại Masteri West Heights - ảnh phối cảnh dự án

Đơn vị thiết kế cảnh quan toàn dự án đã áp dụng các công nghệ mới vào thiết kế để phù hợp với hơi thở hiện đại tại Smart City. Hệ thống lọc nước mưa để tái sử dụng tại các khu vực đài phun nước trong dự án vừa giúp đảm bảo nguồn nước thiên nhiên trong sạch vừa thân thiện môi trường. Một điểm độc đáo khác trong chuỗi tiện ích riêng của cư dân là vườn xanh lọc không khí, hệ thống máy lọc khí tươi kết hợp với việc tận dụng khả năng quang hợp của cây xanh mang lại cho cư dân một không gian trong lành, thanh nhã.

Không dừng lại ở đó, sự sâu sắc và dụng tâm của đội ngũ kiến tạo dự án còn thể hiện ở việc tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng để tối ưu hoá hệ sinh thái tiện ích phục vụ cư dân. Khu vui chơi trẻ em ngoài trời được bố trí cạnh thư viện mở, nơi cha mẹ vừa có phút giây thư thái bên những trang sách, vừa tận hưởng không gian mở thoáng đãng, vừa đảm bảo sự an toàn của con trẻ trong tầm quan sát.

Ngoài khu vui chơi trẻ em ngoài trời, Masteri West Heights còn dành riêng một không gian vui chơi trong nhà cho các cư dân nhí - ảnh phối cảnh dự án.

Sân thiền và yoga, một trong chuỗi 22 tiện ích đặc quyền nội khu Masteri West Heights cũng thể hiện triết lý thiết kế “thiên nhiên luôn kết nối với con người”. Việc thả mình thư giãn giữa không gian mở giúp cân bằng nhịp thở, cho cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Ngoài những lợi ích về sức khỏe, tinh thần, tập yoga ngoài trời còn mang lại một cái nhìn mới về cuộc sống, cất đi những bộn bề công việc và tận hưởng những giây phút bình yên.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ: “Thiên nhiên có ảnh hưởng mạnh mẽ lên con người, và luôn luôn có một sự kết nối giữa con người và cây cối quanh ta. Nhưng cảnh quan của một dự án không chỉ có cây cối mà còn nhiều yếu tố khác. Tùy vào từng ngữ cảnh mà chúng ta áp dụng khác nhau. Tại mỗi dự án chúng tôi đều tìm hiểu kỹ nhu cầu của khách hàng để mang tới những trải nghiệm sống lý tưởng nhất.”

Hệ tiện ích đặc quyền mang đến những giá trị sống tốt đẹp cho cư dân

Tại Masteri West Heights, Masterise Homes viết nên câu chuyện thiết kế tinh tế, khơi mở một phong cách sống chuẩn quốc tế thể hiện rõ nét qua hệ thống 22 tiện ích được chăm chút xoay quanh các chủ đề: Sống thanh lịch, sống cân bằng và sống duy mỹ. Đó là những giá trị sống mà bất kỳ ai cũng muốn hướng tới, đặc biệt trong cuộc sống hiện đại và có nhiều thay đổi như hiện nay.

Chủ đề sống thanh lịch được thổi hồn vào từng chi tiết nhỏ trong mọi không gian của dự án, chào đón cư dân trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn bên ngoài. Với các tiện ích ngoài trời như thác nước ánh sáng, vườn trên không, thư viện mở ngoài trời… giúp cư dân thấy tâm hồn mình trong trẻo hơn, bình yên trong từng phút giây.

Phối cảnh thác nước ánh sáng tại Masteri West Heights dưới bàn tay tài hoa của đội ngũ đối tác thiết kế đẳng cấp quốc tế - ảnh phối cảnh dự án

Theo Masterise Homes, sống cân bằng là một không gian sống sang trọng, được chú trọng trong từng đường nét thiết kế song hành cùng những vẻ đẹp cổ điển, mang đến không gian sống yên bình. Cư dân sẽ tìm thấy cho mình những tiện ích giúp cân bằng, trút bỏ những áp lực vô hình của cuộc sống căng thẳng như sân thiền và Yoga, lounge thư giãn ngoài trời, bể bơi tầng thượng…

Sống duy mỹ tại Masteri West Heights là điều cư dân tương lai sẽ được tận hưởng, vì mọi chi tiết đều mang vẻ đẹp tinh tế hài hòa. Mọi thiết kế đều được chăm chút trong một không gian đẳng cấp, mang đến một cảm giác mãn nhãn khi được sống mỗi ngày trong môi trường đề cao cái đẹp. Các tiện ích như sảnh đón tiếp sang trọng, rạp chiếu phim trong nhà, khu vực Business Center… sẽ cho chủ nhân một niềm tự hào khi có khách đến chơi.

Sự chăm chút kỹ lưỡng của Masterise Homes ở Masteri West Heights bằng hệ tiện ích đặc quyền càng giúp khách hàng an tâm khi tin tưởng và lựa chọn an cư tại dự án này. Hiện đại, đẳng cấp, duy mỹ, đặt khách hàng là trọng tâm và chủ động kiến tạo nên các không gian sống sang, an lành là điều mà Masteri West Heights trao tới mỗi cư dân tương lai của mình.

Thu Hằng