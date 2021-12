Sự tỉ mỉ, chỉn chu trong từng quy trình giúp dự án The Zei ở phía tây thủ đô ghi điểm với cư dân ngay khi bắt đầu bàn giao nhà và đi vào vận hành.

Căn hộ được trau chuốt và hoàn thiện tinh tế đến từng chi tiết

Sau hai năm triển khai xây dựng, vượt lên trên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, The Zei đã cán đích, đi vào vận hành và trở thành chốn an cư cao cấp đáng mong chờ của cư dân phía tây Thủ đô. Không gian sống thực tế tại The Zei khiến khách hàng hài lòng không chỉ ở chuẩn mực thiết kế mà còn ở chuẩn mực về tính thẩm mỹ, độ an toàn, chất lượng dịch vụ và hệ thống các tiện ích độc đáo.

Thiết kế căn hộ thông minh và hiện đại tại The Zei

Phong cách thiết kế kiến trúc tinh tế và sang trọng cùng việc chủ đầu tư đưa vào sử dụng các giải pháp xây dựng thông minh và hàng loạt hạng mục nguyên vật liệu nội thất cao cấp đã làm nên cái tên The Zei - toà nhà biểu tượng ở trung tâm Mỹ Đình.

Chẳng hạn, để tối đa hóa được lợi thế về tầm nhìn thông thoáng của dự án, chủ đầu tư đã lựa chọn kính hộp Low-E hiện đại và cao cấp, với tính năng phát xạ nhiệt chậm, giúp điều hoà nhiệt độ, đảm bảo chất lượng không khí trong nhà và vẫn đảm bảo được ánh sáng tự nhiên tràn vào căn hộ, giúp tiết kiệm năng lượng. Kết hợp với tính năng chống ồn của kính Low-e đã tạo nên sự cộng hưởng cho không gian căn hộ luôn an yên, trong lành. Với ban công rộng 3,6 - 5,3m2, cư dân dễ dàng được tận hưởng tầm nhìn khoáng đạt hướng thẳng về phía công viên hồ điều hòa rộng 18ha hay tận hưởng view toàn cảnh thành phố “triệu đô” mà ít dự án trong khu vực có được.

Việc sử dụng sàn tre cũng là một điểm khác biệt của dự án trong việc ứng dụng những vật liệu thân thiện với môi trường, giúp cuộc sống của mỗi gia đình tại The Zei đến gần với phong cách sống tối giản tinh tế, gần gũi thiên nhiên. Vật liệu này còn góp phần tạo nên sự nhã nhặn, sang trọng và thanh lịch, đồng thời tạo cảm giác một nơi chốn về bình yên, thư thái.

Bằng tâm huyết kiến tạo “kiệt tác thẳng đứng” giữa trung tâm mới của Thủ đô, mỗi căn hộ tại The Zei là minh chứng cho chuẩn sống cao cấp, nơi con người được chú trọng chăm sóc cả thể chất và tinh thần.

Sống sang, đầy trải nghiệm

Chạm vào The Zei còn là chạm vào cuộc sống say mê. Đó là mỗi sáng thức giấc bước chân vào phòng thiền giúp giảm căng thẳng, sống thư giãn và cân bằng hơn. Mỗi buổi chiều về, dành thời gian bên con trẻ cùng lạc vào vườn sinh vật học hay vườn thiên văn trên tầng 42 để khám phá thế giới muôn màu. Cuối tuần, cả gia đình sum vầy tại phòng sinh hoạt cộng đồng, hòa mình vào một không gian văn hóa, giải trí, học tập và làm việc chất lượng cao.

Phòng thiền trên tầng 42 là nơi giúp cư dân tận hưởng cuộc sống cân bằng hơn

Chú trọng đầu tư vào không gian chung của cư dân là một trong những ưu tiên của chủ đầu tư HDMon Holdings. Khu vực sinh hoạt cộng đồng lên đến 700m2 đã đi vào sử dụng, được thiết kế đa chức năng với nhiều phân khu, phục vụ các nhu cầu khác nhau của cư dân. Từ phòng họp rộng lớn, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của cư dân đến không gian co-working space hiện đại và thư viện với hàng ngàn đầu sách phong phú đều mở ra thế giới tri thức khổng lồ và mang đến những trải nghiệm đẳng cấp mỗi ngày cho cộng đồng dân cư.

Không chỉ dừng lại tại đó, ở The Zei, mọi tiện nghi đều được đáp ứng ngay ngưỡng cửa. Cư dân chẳng cần phải đi đâu xa khi bốn tầng trung tâm thương mại khối đế có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm - vui chơi - giải trí chất lượng cao với những dịch vụ và tiện ích độc đáo, khác biệt.

Một góc thư giãn cùng kho tàng tri thức khổng lồ tại không gian Thư viện The Zei

Lấy con người làm trung tâm để phát triển, The Zei kiến tạo một không gian sống trong lành, sạch sẽ, bài bản trong từng chi tiết, theo đúng triết lý quản lý vận hành của người Nhật. Mang tinh thần đó, tại The Zei, chủ đầu tư đã theo đuổi mô hình vận hành theo tinh thần Omotenashi, nghĩa là cư dân được chào đón bằng tất cả sự tận tụy và chân thành, thiết lập nên một tiêu chuẩn mới trong việc quản lý vận hành.

Đơn vị quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản đảm bảo dịch vụ trọn vẹn và cao cấp

“Sự tận tâm, tinh tế và thân thiện của đội ngũ quản lý, vận hành tòa nhà giúp mang lại cảm giác dễ chịu và năng lượng tích cực cho mỗi cư dân tại đây. Hơn nữa, không gian sống tại The Zei với hệ thống cảnh quan và tiện ích đặc quyền riêng chính là sự khác biệt mà tôi đánh giá rất cao bởi không phải dự án nào cũng có được”, anh Quang Minh - một cư dân tại The Zei chia sẻ.

Hệ thống cảnh quan xanh xung quanh The Zei góp phần kiến tạo không gian sống đẳng cấp cho cư dân

Bỏ qua âu lo của thế giới bên ngoài, sở hữu một chốn an cư có cảnh quan, tiện ích hiện đại, cha mẹ có thể tự hào về một tài sản đáng giá, khẳng định gu sống tinh tế. Ông bà sẽ có những phút giây an hưởng tuổi già, con trẻ sẽ có một bầu trời tuổi thơ đáng nhớ, góp phần phát triển nhân cách và trí tuệ. Tất cả tạo nên một cộng đồng cư dân hạnh phúc ở The Zei.

Xuân Thạch