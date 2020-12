Vỡ òa cảm xúc trong sự kiện trải nghiệm Khu đô thị Dương Nội - ngày 20/12, tại Công viên Thiên Văn học, đã diễn ra sự kiện “Khu đô thị Dương Nội - Trải nghiệm sống sang, khơi ngàn giá trị”.

Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại dấu ấn sâu đậm.đối với người tham dự.

Ông Vũ Xuân Thiện - Giám đốc Đầu tư Xây dựng phát biểu tại sự kiện

Sự kiện đã mang lại cho khách hàng những hình dung rõ nét nhất về đẳng cấp sống đích thực và giá trị độc bản tại biệt thự Khu đô thị Dương Nội.

Tham dự sự kiện với vai trò là đại diện đơn vị đầu tư và phát triển dự án, ông Vũ Xuân Thiện - Giám đốc Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Nam Cường - chia sẻ, điểm nhấn của dự án chính là Công viên Thiên Văn học. Đây là công viên thiên văn học đầu tiên tại Việt Nam có diện tích lên đến 12ha. Cư dân tại Khu đô thị Dương Nội không chỉ có một công viên xanh rộng lớn để thư giãn nghỉ ngơi mà còn có môi trường lý tưởng để con trẻ tiếp thu, khám phá kiến thức về thiên văn học. Công trình này thể hiện rõ nét 3 giá trị cốt lõi của Khu đô thị Dương Nội đó là: sinh thái, thương mại và giáo dục.

Đông đảo khách hàng tới tham dự sự kiện

Bà Nguyễn Thu Hoài, khách hàng tham dự sự kiện chia sẻ: Tôi mua biệt thự tại đây đã được hơn một năm. Chị gái tôi đến chơi và thấy không gian sống tốt nên hôm nay đã mua một căn. Tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn vì sau một năm trải nghiệm cuộc sống ở đây, tôi thấy khó nơi nào có được không gian sống thoáng đãng, trong lành và văn minh như vậy.

Đặc biệt, tham dự sự kiện, khách hàng được nhận nhiều phần quà giá trị. Các giả thưởng như xe Mazda CX5 trị giá gần 1 tỷ đồng; chuyến du lịch châu Âu dành cho 2 người trị giá 150 triệu; xe máy Honda SH trị giá 65 triệu; voucher trị giá 150 triệu; voucher trị giá 100 triệu… đã được trao cho khách hàng.

Khách hàng nhận giải xe Mazda CX5

Với định hướng phát triển trở thành khu phố thương mại sầm uất trong Khu đô thị Dương Nội, An Phú Shop-villa nằm tại vị trí chiến lược thu hút khách hàng với lợi thế mặt đường rộng 27m. Biệt thự An Phú Shop-villa có diện tích 162 - 202m2, gồm 3 tầng được thiết kế hiện đại với 2 tầng trên để phục vụ sinh hoạt còn tầng 1 dùng để kinh doanh.

Với thiết kế có lối đi riêng, tách biệt không gian kinh doanh tại tầng 1 với không gian sinh hoạt, chủ nhân của An Phú Shop-villa có thể vừa tận hưởng cuộc sống tiện nghi, vừa có nguồn thu nhập bền vững. An Phú Shop-villa thích hợp với rất nhiều lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng, siêu thị...

Biệt thự An Vượng Villa có diện tích từ 157 - 394m2 gồm 3 tầng với không gian hiện đại thân thiện với thiên nhiên. Sở hữu An Vượng Villa là sở hữu không gian sống đẳng cấp cùng giá trị đầu tư vững bền. Bên cạnh việc hưởng tiện ích trực tiếp từ Công viên Thiên Văn rộng 12ha với tâm là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, An Vượng Villa còn sở hữu mặt đường Ngô Thì Nhậm rộng 40m giao với đường Lê Quang Đạo mở rộng giúp gia tăng giá trị thương mại cho dự án.

Các nhà đầu tư phân tích, việc biệt thự An Phú Shop-villa và An Vương Villa nằm ngay cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông là một lợi thế lớn về tiềm năng tăng giá và giá trị thương mại. Nhưng những giá trị này còn được đánh giá cao hơn nhờ dự án nằm tại vị trí phát triển chiến lược của khu vực Hà Đông.

Theo đó, tọa lạc tại trung tâm của 3 quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoài Đức, An Phú Shop-villa và An Vượng Villa có cơ hội tiếp cận với khoảng 1,5 triệu người trong vòng bán kính khoảng 15 phút di chuyển. Đáng nói hơn, với hệ thống giao thông huyết mạch được phát triển liên hoàn giúp cư dân quanh khu vực dễ dàng di chuyển đến dự án.

(Nguồn: Tập đoàn Nam Cường)