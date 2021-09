Đại dịch Covid-19 khiến nhiều nhà đầu tư cẩn trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm bất động sản phù hợp. Họ ưu tiên lựa chọn các dự án đảm bảo “tiêu chí kép”: vừa là nơi an cư, vừa giàu tiềm năng sinh lời.

Nghịch lý trong đại dịch

TS. Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Bộ phận đầu tư Savills Việt Nam cho biết, trong lịch sử thế giới, mỗi khi xảy ra các biến động xã hội lớn như: chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính… thì các kênh, quỹ đầu tư sẽ chuyển sang các loại hình đầu tư có tính an toàn cao như bất động sản và vàng.

Ở Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, theo dữ liệu của Hiệp hội Môi giới Mỹ (NAR) công bố vào cuối tháng 7, doanh số bán nhà tại quốc gia này tăng cao kỷ lục, với giá bán trung bình tăng 23,4%/ căn ngay khi dịch bệnh vừa được kiểm soát.

Những thị trường gần với Việt Nam hơn như Singapore cũng ghi nhận mức tăng giá trị các bất động sản từ 4 - 5%, Hong Kong đạt mức 8,6%, Seoul 5 - 8… tại những tháng đầu quý III/2021.

Các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản đã trải qua thời gian dài bị nén, có thể bật dậy bất cứ lúc nào

Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định, bất động sản vẫn được đánh giá là một trong những kênh an toàn, với độ giữ và tăng giá bình ổn ngay trong bối cảnh đại dịch.

Cụ thể, báo cáo thị trường của trang Batdongsan.com.vn cho thấy, mặc dù có những tác động do đại dịch Covid-19, mức độ quan tâm tới bất động sản đang tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau đợt dịch lần đầu, mức độ quan tâm tới thị trường tăng 306%, sau lần 2 tăng 62% và sau đợt 3 tăng mạnh tới 378%. Tổng lượng giao dịch bất động sản thành công bình quân tăng 18% so với quý trước và đạt khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2020.

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư các dự án bất động sản cũng đưa ra các chính sách ưu đãi hợp lý, kích cầu, đem đến những cơ hội lớn cho cả khách hàng mua ở thực và khách đầu tư.

Làn sóng thứ 4 của đại dịch “bùng nổ” cũng là lúc khiến nhiều nhà đầu tư nhìn nhận nghiêm túc về việc lựa chọn sản phẩm bất động sản phù hợp. Họ ưu tiên lựa chọn nơi sinh sống đảm bảo “tiêu chí kép”: vừa giàu tiềm năng sinh lời bền vững, vừa là nơi an cư.

Theo đó, những căn nhà ven biển hiện đang được săn đón mạnh mẽ, khiến các dự án căn hộ biển ở những thành phố du lịch, đáng sống hàng đầu Việt Nam trở thành "thỏi nam châm" trên thị trường địa ốc.

Asiana Đà Nẵng - cuộc sống hiện đại bên vịnh biển

Sở hữu vị trí đắc địa mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành - cung đường biển tuyệt đẹp ở TP. Đà Nẵng, Asiana Đà Nẵng là dự án căn hộ sở hữu lâu dài, “ghi điểm” với địa hình “tựa sơn hướng thủy”, hứa hẹn mang đến một không gian sống đẳng cấp cho những cư dân tương lai, vừa phù hợp để an cư vừa giàu tiềm năng đầu tư.

Đẳng cấp an cư - nghỉ dưỡng giao hòa tại dự án Asiana Đà Nẵng (Ảnh phối cảnh dự án)

Đại diện chủ đầu tư dự án Gotec Land cho biết, tại Asiana Đà Nẵng, các tòa nhà được thiết kế so le nhau để tạo tầm nhìn độc bản. Với lối thiết kế này, dự án dự kiến có đến 99% các căn hộ hướng biển, giúp cư dân tương lai dễ dàng chiêm ngưỡng những danh lam tuyệt đẹp, đặc biệt phù hợp với tinh thần “nhà là nơi nghỉ dưỡng”. Tại căn hộ Asiana Đà Nẵng, cư dân tương lai sẽ được sống hiện đại, thư giãn với các tiện ích nghỉ dưỡng, mỗi ngày ngắm bình minh và hoàng hôn nên thơ bên bờ biển, tái tạo năng lượng nhờ không gian đẳng cấp.

Ngoài ra, thiết kế khu căn hộ còn là sự pha trộn tinh tế giữa hình ảnh thiên nhiên Việt Nam, kiến trúc đương đại của châu Âu, ánh sáng sinh động… “Tất cả sẽ hòa quyện, tạo nên một công trình kiến trúc hiện đại, thanh lịch và vững bên theo thời gian”, đại diện chủ đầu tư dự án khẳng định.

Dự án Asiana Đà Nẵng nằm trên 1 trong 2 cung đường biển lớn nhất Đà Nẵng, là cửa ngõ phía Tây Bắc, nằm trong khu quy hoạch mới của TP. Đà Nẵng. Nơi được tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng với những dự án như: đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, cải tạo đường ven biển Nguyễn Tất Thành, xây dựng ga Đà Nẵng mới, xây dựng cảng Liên Chiểu, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin… Với thuận lợi hạ tầng giao thông, từ dự án cư dân sẽ dễ dàng kết nối đến các quận trung tâm thành phố và các địa điểm du lịch nổi tiếng lân cận.

Dự án Asiana Đà Nẵng được khởi công vào tháng 4/2021, dự kiến lễ ra mắt dự án sẽ diễn ra vào ngày 3/10/2021. Website: https://asianadanang.vn/ Hotline: 0901. 801.668

Thu Hằng