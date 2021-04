Sở hữu những lợi thế như không gian nghỉ dưỡng nguyên sơ, đội ngũ chuyên gia quốc tế xây dựng và phát triển dự án, và nằm trong khu phức hợp với tiện ích đồng bộ, Ixora Ho Tram by Fusion đang thu hút sự chú ý của thị trường.

Không gian nghỉ dưỡng trong lành và nguyên sơ

Nhắc đến Hồ Tràm là nghĩ ngay đến những dải biển dài nguyên sơ với không khí trong lành, nhiều mảng xanh của rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu có diện tích tự nhiên hơn 10.000ha.

Bà Đặng Phương Hằng - Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam chia sẻ: “Đối với tôi, sức khỏe của bản thân và gia đình luôn luôn là điều quan trọng nhất. Do đó, việc có thêm một ngôi nhà thứ hai để cuối tuần nghỉ dưỡng là một nhu cầu thực sự cần thiết. Trong số những lựa chọn hiện nay thì Hồ Tràm nổi bật lên như một điểm đến phù hợp vì thời gian di chuyển ngắn.

Dự án Ixora Ho Tram by Fusion chỉ cách TP.HCM 2 giờ đi xe, là một không gian nghỉ dưỡng phù hợp, một bên là biển, một bên là rừng, đến nơi là cảm nhận ngay được sự trong lành và nguyên sơ mà thiên nhiên nơi đây mang lại”.

Biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion mang đến không gian nghỉ dưỡng xanh mát và bình yên

Nằm trong quần thể khu phức hợp nghỉ dưỡng đồng bộ tiện ích

Điểm khác biệt mà Ixora Ho Tram by Fusion sở hữu so với các dự án còn lại trong khu vực chính là việc dự án này là một phần của quần thể khu phức hợp quy mô 164ha Ho Tram Strip. Đây là dự án của chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd. phát triển theo từng giai đoạn.

Cảnh sắc tự nhiên nơi đây còn nguyên sơ và thanh bình. Tuy nhiên, điều khiến nhiều khách hàng còn do dự là vì xung quanh chưa có nhiều tiện ích, mỗi dự án lại là một khu vực riêng biệt. Vì vậy, ưu điểm của Ixora Ho Tram by Fusion chính là việc dự án nằm trong khu phức hợp được quy hoạch đồng bộ, đã có sẵn các tiện ích hiện hữu như sân golf The Bluffs, khách sạn InterContinental Grand Ho Tram và sắp tới là Holiday Inn Resort với nhiều tiện ích về ẩm thực, thư giãn và giải trí.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng chia sẻ rằng sẽ kế hoạch xây dựng công viên nước liền kề dự án.

Từng ngôi biệt thự là sự kết hợp hài hòa giữa tính riêng tư và không gian rộng mở

“Là dự án sẽ được bàn giao hoàn thiện, cung cấp đầy đủ nội thất và được chăm sóc bởi thương hiệu Fusion Hotels và Resorts, Ixora Ho Tram by Fusion là lựa chọn phù hợp cho các khách hàng bận rộn, không có nhiều thời gian và công sức để đầu tư và hoàn thiện cho ngôi nhà thứ hai của mình”, bà Phương Hằng cho biết.

Xây dựng và phát triển dưới bàn tay đội ngũ chuyên gia quốc tế

Đối với các dự án BĐS, đặc biệt là BĐS nghỉ dưỡng thì chủ đầu tư đóng một vai trò quan trọng. Ho Tram Project Company Ltd. thông qua sự điều hành của Asian Coast Development dưới sự dẫn dắt và đầu tư dài hạn của Lodgis Hospitality Holdings - liên doanh giữa Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân Warburg Pincus và Công ty quản lý đầu tư VinaCapital, đang thể hiện năng lực và tâm huyết của mình qua các dự án thành phần đã triển khai và dự án mới nhất - Ixora Ho Tram by Fusion.

Ixora Ho Tram by Fusion là lựa chọn phù hợp với các khách hàng mua sở hữu ngôi nhà thứ hai và cả các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm

Bà Đặng Phương Hằng cho biết: “Cá nhân tôi ấn tượng bởi tầm nhìn và thông điệp của chủ đầu tư đưa ra khi muốn đưa hình ảnh của một Việt Nam xinh đẹp đến gần hơn với du khách toàn cầu, tôi cảm nhận được sự tâm huyết ở đây.

Dựa trên định hướng phát triển khu vực Hồ Tràm nói chung và dự án này nói riêng, tôi tin tưởng rằng đây sẽ là một lựa chọn phù hợp cho cả mục tiêu đầu tư ngắn hạn lẫn dài hạn, đặc biệt là khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động, chỉ cách dự án 50 phút lái xe”.

Thu Hằng