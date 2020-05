Giải pháp phòng cháy chữa cháy thông minh bằng cơ chế tự động hóa được ứng dụng tại một trong những dự án cao cấp nhất khu vực Cầu Giấy - Summit Building 216 Trần Duy Hưng.

Áp lực chữa cháy trên cao

Chung cư cao tầng là công trình có mật độ cư dân lớn, lượng chất dẫn cháy nhiều, sự cố cháy nổ nếu xảy ra thường có diễn biến phức tạp bởi các yếu tố vật lý như tốc độ và áp lực gió. Nếu như ở dưới mặt đất, lực lượng cứu hỏa có thể dễ dàng khoanh vùng và khống chế đám cháy thì với chung cư cao tầng, hiệu ứng cháy lan theo phương thẳng đứng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, chung cư cao tầng thường có hệ thống kỹ thuật dày đặc để vận hành và quản lý tòa nhà như: trạm biến áp, máy phát điện, hệ thống gas trung tâm… Khi gặp sự cố, những hệ thống này góp phần đẩy nhanh tốc độ cháy lan, khiến ngọn lửa bùng phát trong khoảng thời gian chỉ tính bằng giây.

Hơn thế nữa, việc chữa cháy ở độ cao trên 60m là tương đối phức tạp vì xe thang, bơm chữa cháy và vòi phun khó có thể tiếp cận. Trong trường hợp hỏa hoạn nằm ở diện ngoài công trình thì khả năng dập tắt kịp thời từ bên trong gần như bằng 0 nếu chỉ áp dụng hệ thống PCCC truyền thống.

Ứng dụng công nghệ tạo ra hệ thống chữa cháy của tương lai

Nắm bắt những khó khăn về thời gian di chuyển và tốc độ triển khai các phương án PCCC truyền thống tại chung cư cao tầng, Summit Building là dự án bất động sản tiên phong ứng dụng công nghệ chữa cháy tự động bằng cánh tay robot Spraysafe trong hệ sinh thái tiện ích của mình.

Được phát triển bởi Johnson Controls - tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp xây dựng và cứu hộ tòa nhà, công nghệ Spraysafe đáp ứng 3 yếu tố phức tạp nhất của bài toán chữa cháy nhà cao tầng là: chữa cháy nhanh, chữa cháy trên cao và chữa cháy từ diện ngoài tòa nhà.

Khả năng chữa cháy nhanh của Robot SpraySafe là nhờ chế độ giám sát lưu động toàn thời gian và cảnh báo tiền rủi ro. Với cảm biến hồng ngoại độc lập, thiết bị có khả năng phát hiện nguy cơ cháy nhanh chóng và triển khai phương án chữa cháy chỉ trong vài giây.

Thêm vào đó, giải pháp này có thể chữa cháy ở mọi độ cao với độ phủ lớn (tối thiểu 50m x 50m), qua đó khắc phục triệt để những hạn chế của các thiết bị chữa cháy phổ thông. Ngoài ra, khả năng xác định tọa độ đám cháy và nhắm mục tiêu chính xác được kiểm định bởi Viện nghiên cứu công nghiệp Thụy Điển RISE cũng là một điểm ưu việt của công nghệ này.

Cuối cùng, SpraySafe còn đáp ứng được yêu cầu chữa cháy do hỏa hoạn từ diện ngoài tòa nhà. Với cánh tay robot vươn dài và có thể điều khiển linh hoạt, thiết bị có khả năng khu trú và dập tắt đám cháy ngay ở những không gian mở hoặc không gian nguy hiểm mà lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận.

An cư ở Summit Building

Có rất nhiều yếu tố để định nghĩa sự an cư, tuy nhiên yếu tố tiên quyết chính là tiêu chuẩn an toàn mà hệ thống PCCC là một hạ tầng điển hình. Thấu hiểu điều đó, Summit Building tập trung phát triển chuỗi tiện ích an ninh - an toàn vượt trội.

Hệ thống phòng ngừa sự cố 3 lớp là thành tựu nổi bật của ứng dụng khoa học công nghệ. Thông qua trình quản lý năng lượng của ứng dụng Smarthome, cư dân có thể kiểm soát trạng thái hoạt động của các thiết bị công suất lớn từ xa, qua đó giảm thiểu tối đa nguy cơ gây cháy nổ.

Cửa gỗ chống cháy Porta cũng được trang bị cho từng căn hộ với khả năng chống chịu trong 70 phút. Bên cạnh đó, hệ thống PCCC với chế độ làm việc standby 24/7 kiểm soát rủi ro liên tục và thiết lập phương án ứng phó trong mọi tình huống. Cánh tay Robot SpraySafe lưu động trên mọi địa hình, tích hợp bình CO2 để chữa cháy trực tiếp trong thời gian chờ đợi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp. Tất cả những yếu tố trên giúp Summit Building trở thành một trong những dự án “mạnh tay” đầu tư hệ thống an ninh - an toàn bậc nhất.

Đối với bất động sản hiện đại, yếu tố an toàn dường như đã vượt lên trên vị trí, chính sách hay giá bán để trở thành mối quan tâm hàng đầu của người mua nhà. Đây cũng đồng thời là tiêu chí quan trọng để thị thường phân cấp các dự án nhà ở. Với định hướng phát triển theo chuẩn cao cấp và tân tiến của bất động sản thông minh thời 4.0, Summit Building kỳ vọng mạng đến một cuộc sống bình an, viên mãn và thịnh vượng cho cư dân.

