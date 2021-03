Năm 2021, Nam Phú Quốc khoác lên mình tấm áo mới mang tên “Vùng đất 12 mùa lễ hội” đa sắc màu, vạn trải nghiệm, triệu cảm hứng, biến Nam đảo không chỉ là điểm đến của vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là tâm điểm trải nghiệm với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực... hấp dẫn. Theo đó, tháng 3/2021 được mở ra với chuỗi sự kiện hấp dẫn: - Lễ ra quân The Center thuộc tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence ngày 18/3/2021 - Cuộc “hội ngộ” thời trang & kiến trúc diễn ra từ ngày 19 - 21/3/2021 với các hoạt động hấp dẫn như: Sự kiện giới thiệu The Hill - Sun Grand City Hillside Residence; trải nghiệm hệ sinh thái Nam Phú Quốc; trải nghiệm chuyến viễn du thời trang “Fashion Voyage #3 - Chasing the Sun” với sự góp mặt của các siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng cùng bộ sưu tập của các nhà thiết kế đình đám.