Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, bên bờ Nam Phú Quốc sẽ xuất hiện những tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên, vẽ thêm những nét vươn cao năng động của thành phố trẻ.

Cao ốc chọc trời - “quyền lực ngầm” của đô thị

Để vẽ hình hài những đô thị lớn trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang hay các thủ đô hiện đại trên thế giới, dễ dàng nhận ra bức tranh quy hoạch đô thị hiện đại không thể thiếu hình ảnh các tòa nhà cao tầng. Có thể nói, các tòa nhà cao tầng và đô thị có mối quan hệ mật thiết. Không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở cho cư dân, nhà cao tầng còn đại diện cho sức mạnh kinh tế và "quyền lực ngầm" đô thị.

Những tòa cao ốc là biểu tượng của các đô thị thịnh vượng trên thế giới

Du khách khi đến mỗi thành phố đều muốn check-in tại các tòa nhà mang tính biểu tượng ở nơi đó. Ví như tới Kuala Lumpur (Malaysia) là phải tới thăm tòa tháp đôi Petronas. Sang Thái Lan, tour guide sẽ dẫn bạn tới dùng bữa trong nhà hàng cao nhất Bangkok - Baiyoke Sky, hay đơn giản như ở TP.HCM, những bức ảnh có background là tòa nhà 81 tầng hay 68 tầng dễ đạt tới cả trăm, nghìn lượt yêu thích.

Ngay cả trong những bộ phim đình đám kể về quyền lực của giới thượng lưu như seri Penthouse của Hàn Quốc đang hút người xem kỷ lục cũng bắt đầu từ hình ảnh những căn penthouse. Tại những thành phố như Paris, New York, Hongkong, Thượng Hải… số lượng cao ốc cũng lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM đã nhận định về sự tất yếu của các tòa cao ốc gắn liền với sự phát triển của thành phố: “Minh chứng cho thấy một TP.HCM năng động, giàu có và thịnh vượng sau 45 năm phát triển là những tòa cao ốc. Và việc thành phố ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng đáp ứng nhu cầu đó là xu hướng phát triển tất yếu của một thành phố hiện đại, xanh và thông minh”.

Tại Phú Quốc, thành phố trẻ đang vươn mình trỗi dậy song thời điểm hiện tại vẫn còn vắng bóng các dự án cao tầng. Đặc biệt, An Thới với vai trò là một trong hai phường trung tâm, tạo động lực cho Phú Quốc, tuy là khu vực phát triển sau nhưng quá trình đô thị hóa lại diễn ra nhanh chóng. Nhằm đáp ứng nhu cầu sống, trải nghiệm ngày một nâng cao của người dân đô thị, An Thới đòi hỏi ra đời những tổ hợp cao tầng hiện đại, kiểu mẫu, quy củ.

Sun Grand City Hillside Residence - Khởi đầu thịnh vượng của đô thị Phú Quốc

Ảnh phối cảnh dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence với những tòa căn hộ cao tầng

Suốt 6 năm qua, sự có mặt của tập đoàn lớn như Sun Group đã thay đổi bộ mặt đô thị An Thới. Không chỉ kiến tạo nên những tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp như cáp treo Hòn Thơm, công viên nước Aquatopia Water Park, các công trình ấn tượng như tháp đồng hồ cao 75m, thị trấn Địa Trung Hải rực rỡ sắc màu, một khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi đầu tiên của Phú Quốc, những công viên cộng đồng văn minh…, Sun Group còn mang tới dự án phức hợp có căn hộ cao tầng đầu tiên tại Phú Quốc, biểu tượng cho sự vươn mình của thành phố đảo.

Sun Grand City Hillside Residence là dự án phức hợp nằm tại thị trấn Địa Trung Hải bờ Tây Nam Phú Quốc. Dự án bao gồm tổ hợp căn hộ cao tầng với 3 phân khu là The Hill, The Sky, The Sea và dãy nhà phố hiện đại The Center - được mệnh danh là “tâm mạch” thịnh vượng của “thị trấn Địa Trung Hải”.

Vị trí đắc địa có một không hai của Sun Grand City Hillside Residence nằm ngay trên đồi cao, hướng thẳng về phía biển đã mang tới cho chủ nhân căn hộ tầm nhìn đại dương lam ngọc đáng giá triệu đô cũng như tầm view năng động bao trọn đô thị trẻ An Thới giàu sinh lực.

Bên cạnh đó, đón đầu dòng khách khổng lồ tăng trưởng quanh mốc 30% mỗi năm tới đảo Ngọc, Sun Group đã biến những căn hộ cao cấp của phân khu cao tầng thành nhiều loại hình khác biệt như studio, các căn hộ 1-3 phòng ngủ hay các căn hộ dual key thời thượng. Điều này giúp đa dạng hóa trải nghiệm của khách, đồng thời tối ưu hóa công năng kinh doanh, gia tăng lợi nhuận đầu tư.

Sun Grand City Hillside Residence mang đến những trải nghiệm bất tận cho du khách (ảnh phối cảnh)

Sống, đầu tư, nghỉ dưỡng ở Sun Grand City Hillside Residence còn là chuỗi những trải nghiệm bất tận của gần 100 tiện ích như sky lounge, bể bơi vô cực trên cao, không gian café trên sân thượng các tòa nhà đẳng cấp cùng hệ thống bar, nhà hàng ven biển, show trình diễn Vortex đỉnh cao… hay chuỗi sự kiện tưng bừng tại “tâm mạch” Phú Quốc như bắn pháo hoa, lễ hội mỗi dịp lễ tết.

Tới đây, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Phú Quốc khi lên thành phố, đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao, doanh nhân sẽ tới đảo Ngọc để định cư, khởi nghiệp thì những căn hộ homestay chất lượng cao cho thuê dài hạn, hay những căn hộ, nhà phố vừa đảm bảo lợi ích an cư lẫn đầu tư kinh doanh như Sun Grand City Hillside Residence sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu.

Luôn tiên phong trong các dự án đánh dấu mốc phát triển của “những vùng đất giàu tiềm năng”, Sun Group sẽ sớm đưa Sun Grand City Hillside Residence trở thành biểu tượng cho hình mẫu đô thị hiện đại và sống động tại Nam đảo.

Doãn Phong