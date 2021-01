Công viên cây xanh, quảng trường âm nhạc sôi động, con đường tản bộ yên tĩnh xen giữa các đại lộ rộng lớn... tại Sun Grand City New An Thoi, Nam Phú Quốc sẽ mang tới cư dân đảo Ngọc môi trường sống hiện đại, đẳng cấp.

Tiên phong kiến tạo môi trường sống hiện đại ở Nam đảo

Sở hữu vị trí đắc địa tại giao điểm “vàng” kết nối giữa tổ hợp nghỉ dưỡng Bãi Kem, Mũi Ông Đội nằm ở bờ biển phía đông với tụ điểm vui chơi giải trí khu vực bờ biển phía tây Nam Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi thụ hưởng các giá trị đắt giá của hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Nam đảo mà hiếm dự án nào có được.

Nằm tại trung tâm của phường An Thới, với mục tiêu trở thành khu đô thị tiên phong biểu trưng cho cuộc sống mới văn minh, hiện đại của thành phố biển đảo đầu tiên ở Việt Nam, Sun Grand City New An Thoi được kiến tạo đầy đủ các chức năng an cư, kinh doanh và giải trí.

Sở hữu nhà phố Sun Grand City New An Thoi, chủ nhân có thể dễ dàng kinh doanh đa dạng mặt hàng từ quán cafe, bar, pub, hàng lưu niệm, boutique thời trang tới mini hotel 3 sao hiện đại.

Thiết kế vỉa hè lên tới 8m tạo nên không gian vừa dễ dàng tản bộ, mua sắm với khách hàng, vừa thuận tiện cho các cửa hàng trưng bày, trang trí kinh doanh. Đặc biệt, vị trí huyết mạch kết nối 2 bờ Đông Tây đã biến Sun Grand City New An Thoi trở thành tâm điểm đón dòng khách “khổng lồ” tới Nam đảo vui chơi, nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Đặc biệt, là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, Phú Quốc đang đón làn sóng di cư nhân sự chất lượng cao, chuyên gia tới sinh sống và làm việc tại các dự án cao cấp trên đảo. Với mức tăng dân số đang quanh mốc 20 - 30%, mục tiêu đạt 550.000 người vào năm 2030 sẽ sớm thành hiện thực. Hình ảnh những đại lộ mua sắm sầm uất tại các thành phố biển đảo nổi tiếng trên thế giới như Singapore, Monaco… sẽ sớm xuất hiện ở Nam đảo.

Không bỏ quên không gian gắn kết

Dù bắt nhịp với cuộc sống hiện đại, song Sun Grand City New An Thoi vẫn không quên những giá trị mềm của một khu đô thị khi kiến tạo những không gian, hoạt động gắn kết cộng đồng dân cư. Với quỹ đất 35ha, Sun Grand City New An Thoi sở hữu tới 4 công viên theo chủ đề Địa Trung Hải độc đáo, mang tới không gian sinh hoạt cộng đồng phong phú cho cư dân. Đây chính là yếu tố làm nên sức hấp dẫn của khu đô thị.

Dạo bước trong Sun Grand City New An Thoi, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ nhỏ đang dạo bước trong công viên, thư giãn bên đài phun nước, hay thậm chí từng đoàn khách du lịch đang thỏa sức check-in bên các công trình kiến trúc biểu tượng.

Dừng chân ở công viên Seta, du khách sẽ bị cuốn hút vào những buổi biểu diễn âm nhạc đường phố sôi động, những sự kiện giải trí tươi mới tựa như lạc bước tới quảng trường âm nhạc Scala Pizza của Milan. Công viên Seta cũng chính là nơi đã diễn ra sự kiện Trung thu quy mô lớn tại phường An Thới vào giữa năm 2020, thu hút hơn 2.000 người là nhà đầu tư và người dân An Thới tham dự.

Dù chưa chính thức đón cư dân đầu tiên về sinh sống, song những khoảng xanh tươi mát, những góc công viên xinh xắn tại Sun Grand City New An Thoi đã trở thành địa chỉ tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân An Thới cũng như của những cư dân tương lai khi tới kiểm tra tiến độ hoàn thiện.

Với triết lý đặt con người ở trung tâm, Sun Grand City New An Thoi không ngừng nỗ lực mang đến cho cư dân một môi trường hiện đại, tiện nghi và nhân văn.

Bên cạnh cơ sở hạ tầng hiện đại với sân tập thể thao, công viên cây xanh, đường dạo bộ… hệ thống giáo dục, y tế, dịch vụ vệ sinh, vận hành kỹ thuật cũng được chủ đầu tư Sun Group chú trọng tìm kiếm hợp tác cùng các đơn vị cao cấp, như lời khẳng định của Sun Group về việc hoàn thiện bộ 3 chức năng an cư - kinh doanh - giải trí theo chuẩn một khu đô thị kiểu mẫu.

Những con phố rộn rã ánh đèn suốt ngày đêm nơi đây đang dần hiện hữu. Có thể nói, khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi dần trở thành là tâm điểm của cuộc sống phồn hoa ở đô thị An Thới sầm uất trong tương lai không xa, khi hàng vạn cư dân đảo Ngọc cũng như những lớp cư dân mới từ các vùng miền đổ về, lựa chọn nơi đây để kinh doanh, an cư, thụ hưởng cuộc sống mới, văn hóa mới, sức sống mới…

Vị thế đô thị trung tâm và mục tiêu tiên phong kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu của Sun Grand City New An Thoi càng được khẳng định khi sự kiện mang tính bước ngoặt của Phú Quốc - Lễ công bố Phú Quốc lên thành phố - diễn ra đầu tháng 1/2021 đã được tổ chức ngay đại lộ trung tâm của khu đô thị.

Doãn Phong